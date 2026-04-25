Magaságyás készítése házilag – Így lesz rekordtermésed a kertben

Praktikus, jól mutat, és kényelmesebb gondozni benne a növényeket, mint a hagyományos kerti ágyásokban. Arra azonban érdemes figyelni, mielőtt felállítjuk, hogy fix építmény, így nem tudjuk a helyét egykönnyen megváltoztatni. Keressünk egy olyan pontot a kertben, ahol naponta legalább hat órán át éri majd a közvetlen napfény. De ez még semmi, mutatjuk a magaságyás készítése során bevált trükköket lépésről lépésre.

Magaságyás készítése házilag – ezekre figyeljünk

Miből készítsünk magaságyást?

A magaságyás készítése házilag nem nagy ördöngősség, viszont például nem mindegy az alapanyag: a legnépszerűbb a fa (általában akác vagy vörösfenyő), de ezt belülről mindenképpen béleljük ki tófóliával vagy drénlemezzel, hogy a nedves föld ne korhassza el a szerkezetet. Amennyiben évtizedekre tervezünk, a kő vagy az égetett tégla is jó választás.

A magaságyás nagy előnye a hajolgatás nélküli munka. Az ideális magasság 60-80 centiméter, a szélesség pedig ne haladja meg a 120 centimétert, hogy mindkét oldalról kényelmesen beérjünk középre. Így nem kell majd belépnünk az ágyásba, amivel tömörítenénk a földet.

Védekezés a kártevők ellen

Mielőtt elkezdenénk feltölteni, helyezzünk az ágyás aljára a vakondok ellen sűrű szövésű vakondhálót vagy dróthálót. Ezzel megakadályozhatjuk, hogy a hívatlan kis vendégek alulról belefúrják magukat a tápanyagban gazdag földbe, és tönkretegyék a növények gyökérzetét.

Magaságyás rétegezése

A magaságyásban akkor lesz bőséges a termés, ha jól rétegezünk. A legaljára helyezzünk durvább szerves anyagokat: gallyakat, nyesedékeket, vastagabb ágakat. Ezek nemcsak táplálják hosszú távon a növényeket, de lazítják a talajt is, ezzel biztosítva a szellőzést és a vízelvezetést. Lassú bomlásukkal pedig hőt is termelnek a gyökerek számára.

Az ágakra helyezzünk egy vastagabb réteg fűnyesedéket, lombot, szalmát vagy félig érett komposztot. Ez a réteg felel a nedvesség megtartásáért és a talajélet beindításáért. Ahogy ezek az anyagok bomlanak, folyamatosan látják el tápanyaggal a felettük lévő növényeket.