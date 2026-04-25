Magaságyás készítése házilag – Így lesz rekordtermésed a kertben

Praktikus, jól mutat, és kényelmesebb gondozni benne a növényeket, mint a hagyományos kerti ágyásokban. Arra azonban érdemes figyelni, mielőtt felállítjuk, hogy fix építmény, így nem tudjuk a helyét egykönnyen megváltoztatni. Keressünk egy olyan pontot a kertben, ahol naponta legalább hat órán át éri majd a közvetlen napfény. De ez még semmi, mutatjuk a magaságyás készítése során bevált trükköket lépésről lépésre.
A magaságyás készítése házilag nem nagy ördöngősség, viszont például nem mindegy az alapanyag: a legnépszerűbb a fa (általában akác vagy vörösfenyő), de ezt belülről mindenképpen béleljük ki tófóliával vagy drénlemezzel, hogy a nedves föld ne korhassza el a szerkezetet. Amennyiben évtizedekre tervezünk, a kő vagy az égetett tégla is jó választás.
A magaságyás nagy előnye a hajolgatás nélküli munka. Az ideális magasság 60-80 centiméter, a szélesség pedig ne haladja meg a 120 centimétert, hogy mindkét oldalról kényelmesen beérjünk középre. Így nem kell majd belépnünk az ágyásba, amivel tömörítenénk a földet.
Mielőtt elkezdenénk feltölteni, helyezzünk az ágyás aljára a vakondok ellen sűrű szövésű vakondhálót vagy dróthálót. Ezzel megakadályozhatjuk, hogy a hívatlan kis vendégek alulról belefúrják magukat a tápanyagban gazdag földbe, és tönkretegyék a növények gyökérzetét.
A magaságyásban akkor lesz bőséges a termés, ha jól rétegezünk. A legaljára helyezzünk durvább szerves anyagokat: gallyakat, nyesedékeket, vastagabb ágakat. Ezek nemcsak táplálják hosszú távon a növényeket, de lazítják a talajt is, ezzel biztosítva a szellőzést és a vízelvezetést. Lassú bomlásukkal pedig hőt is termelnek a gyökerek számára.
Az ágakra helyezzünk egy vastagabb réteg fűnyesedéket, lombot, szalmát vagy félig érett komposztot. Ez a réteg felel a nedvesség megtartásáért és a talajélet beindításáért. Ahogy ezek az anyagok bomlanak, folyamatosan látják el tápanyaggal a felettük lévő növényeket.
A magaságyás legfelső rétege egyúttal a zöldségek gyökérzónája is, vagyis innen veszik fel a legtöbb tápanyagot. Ezért ide, a felső 20-30 centiméterre tegyük a legfinomabb minőségű anyagot: keverjünk össze jó minőségű kerti földet érett marhatrágyával vagy komposzttal.
A bomlási folyamatok hőt termelnek az ágyásban, emellett a föld feletti oldalfalakat a nap is melegíti. Éppen ezért tavasszal akár két-három héttel korábban is megkezdhetjük az ültetést, mintha a szabadföldbe vetnénk.
Mivel a magaságyásban a talaj sokkal gazdagabb tápanyagban, így sűrűbben is ültethetjük a növényeket, mint a hagyományos kerti ágyásokba. Arra azonban figyeljünk, hogy tudjon járni a levelek között a levegő, mert a pára megállhat közöttük, és ez a gombabetegségek melegágyává válhat.
Ültessünk egymás mellé olyan növényeket, amelyek segítik egymást. A paradicsom mellé mehet a bazsalikom, amely nemcsak a kártevőket űzi el, de javítja az ízeket is, a büdöske pedig távol tartja a fonalférgeket. A sárgarépa mellé érdemes egy sorban hagymát vetni, mert kiválóan távol tartják egymás kártevőit.
Bizonyos növények elnyomják a társaikat a magaságyásban, ezeket érdemes inkább máshova telepíteni. Például a futó tökfélék, a cukkini vagy a dinnye kiszorítanak minden mást. Szintén nem javasolt a torma vagy a menta, mert ezeknek a gyökerei teljesen átszövik az ágyást, és később lehetetlen megszabadulni tőlük.
A magaságyásban a párolgás intenzívebb, ezért érdemes csepegtető rendszert kiépíteni. Ennek hiányában öntözzünk kora reggel, közvetlenül a növények tövére. Soha ne locsoljuk a leveleket, mert a párás, meleg környezetben könnyen felütheti a fejét a lisztharmat vagy a fitoftóra.
Talajtakarás: bár a talaj minősége kiváló, érdemes a felszínt letakarni vékony réteg szalmával vagy fűnyesedékkel. Ez segít bent tartani a vizet a talajban, és megakadályozza, hogy a gyomok elvegyék a tápanyagot a haszonnövényektől.
Az intenzíven növekedő növények hamar felélik a talajban lévő tápanyagokat, ezért szezon közben is érdemes pótolni őket. Adjunk nekik kéthetente biotápoldatot, például csalánlevet vagy komposztteát, hogy a termésképzés végéig kitartson a lendület.
Készüljünk fel rá, hogy az ágyás földje a szezon végére 10-15 centimétert is süllyedni fog a bomlás miatt. Ez teljesen természetes folyamat, és év közben nem kell vele semmit csinálni. Komposztálás: ősszel, ha minden letermett, ne ássuk ki az ágyást, csak töltsük fel újra friss komposzttal és földdel a következő évre.
Így töltsd fel a magaságyást a kertész szerint:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.