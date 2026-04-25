Magaságyás készítése házilag – Így lesz rekordtermésed a kertben

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 25. 17:15
A magaságyásba történő ültetés a hobbikertészek egyik legjobb fegyvere, hogy könnyen sok, finom és egészséges zöldséget tudjanak termeszteni. Viszont a magaságyás készítése házilag nem olyan egyszerű, van pár lépés, amit érdemes betartani, hogy rekord mennyiséget szüretelhessünk. A Fanny magazin utánajárt, hogyan csináld, mutatjuk lépésről lépésre.
Praktikus, jól mutat, és kényelmesebb gondozni benne a növényeket, mint a hagyományos kerti ágyásokban. Arra azonban érdemes figyelni, mielőtt felállítjuk, hogy fix építmény, így nem tudjuk a helyét egykönnyen megváltoztatni. Keressünk egy olyan pontot a kertben, ahol naponta legalább hat órán át éri majd a közvetlen napfény. De ez még semmi, mutatjuk a magaságyás készítése során bevált trükköket lépésről lépésre.

Magaságyás készítése során beültetett növények és zöldségek
A magaságyás készítése házilag egyszerű, ha betartod a tippjeinket
Magaságyás készítése házilag – ezekre figyeljünk

Miből készítsünk magaságyást?

A magaságyás készítése házilag nem nagy ördöngősség, viszont például nem mindegy az alapanyag: a legnépszerűbb a fa (általában akác vagy vörösfenyő), de ezt belülről mindenképpen béleljük ki tófóliával vagy drénlemezzel, hogy a nedves föld ne korhassza el a szerkezetet. Amennyiben évtizedekre tervezünk, a kő vagy az égetett tégla is jó választás.

A magaságyás nagy előnye a hajolgatás nélküli munka. Az ideális magasság 60-80 centiméter, a szélesség pedig ne haladja meg a 120 centimétert, hogy mindkét oldalról kényelmesen beérjünk középre. Így nem kell majd belépnünk az ágyásba, amivel tömörítenénk a földet.

Védekezés a kártevők ellen

Mielőtt elkezdenénk feltölteni, helyezzünk az ágyás aljára a vakondok ellen sűrű szövésű vakondhálót vagy dróthálót. Ezzel megakadályozhatjuk, hogy a hívatlan kis vendégek alulról belefúrják magukat a tápanyagban gazdag földbe, és tönkretegyék a növények gyökérzetét.

Magaságyás rétegezése

A magaságyásban akkor lesz bőséges a termés, ha jól rétegezünk. A legaljára helyezzünk durvább szerves anyagokat: gallyakat, nyesedékeket, vastagabb ágakat. Ezek nemcsak táplálják hosszú távon a növényeket, de lazítják a talajt is, ezzel biztosítva a szellőzést és a vízelvezetést. Lassú bomlásukkal pedig hőt is termelnek a gyökerek számára.

Az ágakra helyezzünk egy vastagabb réteg fűnyesedéket, lombot, szalmát vagy félig érett komposztot. Ez a réteg felel a nedvesség megtartásáért és a talajélet beindításáért. Ahogy ezek az anyagok bomlanak, folyamatosan látják el tápanyaggal a felettük lévő növényeket. 

A magaságyás legfelső rétege egyúttal a zöldségek gyökérzónája is, vagyis innen veszik fel a legtöbb tápanyagot. Ezért ide, a felső 20-30 centiméterre tegyük a legfinomabb minőségű anyagot: keverjünk össze jó minőségű kerti földet érett marhatrágyával vagy komposzttal.

Magaságyás rétegezése utáni ültetés
A rétegezés és a talajtakarás is fontos, ha jó termést szeretnénk
Mikor ültessünk magaságyásba?

A bomlási folyamatok hőt termelnek az ágyásban, emellett a föld feletti oldalfalakat a nap is melegíti. Éppen ezért tavasszal akár két-három héttel korábban is megkezdhetjük az ültetést, mintha a szabadföldbe vetnénk. 

Mivel a magaságyásban a talaj sokkal gazdagabb tápanyagban, így sűrűbben is ültethetjük a növényeket, mint a hagyományos kerti ágyásokba. Arra azonban figyeljünk, hogy tudjon járni a levelek között a levegő, mert a pára megállhat közöttük, és ez a gombabetegségek melegágyává válhat.

Magaságyás ültetési terv a jó növénytársításokhoz

Ültessünk egymás mellé olyan növényeket, amelyek segítik egymást. A paradicsom mellé mehet a bazsalikom, amely nemcsak a kártevőket űzi el, de javítja az ízeket is, a büdöske pedig távol tartja a fonalférgeket. A sárgarépa mellé érdemes egy sorban hagymát vetni, mert kiválóan távol tartják egymás kártevőit.

Bizonyos növények elnyomják a társaikat a magaságyásban, ezeket érdemes inkább máshova telepíteni. Például a futó tökfélék, a cukkini vagy a dinnye kiszorítanak minden mást. Szintén nem javasolt a torma vagy a menta, mert ezeknek a gyökerei teljesen átszövik az ágyást, és később lehetetlen megszabadulni tőlük.

Magyaságyásban lévő növények gondozása

A magaságyásban a párolgás intenzívebb, ezért érdemes csepegtető rendszert kiépíteni. Ennek hiányában öntözzünk kora reggel, közvetlenül a növények tövére. Soha ne locsoljuk a leveleket, mert a párás, meleg környezetben könnyen felütheti a fejét a lisztharmat vagy a fitoftóra.

Talajtakarás: bár a talaj minősége kiváló, érdemes a felszínt letakarni vékony réteg szalmával vagy fűnyesedékkel. Ez segít bent tartani a vizet a talajban, és megakadályozza, hogy a gyomok elvegyék a tápanyagot a haszonnövényektől.

Az intenzíven növekedő növények hamar felélik a talajban lévő tápanyagokat, ezért szezon közben is érdemes pótolni őket. Adjunk nekik kéthetente biotápoldatot, például csalánlevet vagy komposztteát, hogy a termésképzés végéig kitartson a lendület.

Készüljünk fel rá, hogy az ágyás földje a szezon végére 10-15 centimétert is süllyedni fog a bomlás miatt. Ez teljesen természetes folyamat, és év közben nem kell vele semmit csinálni. Komposztálás: ősszel, ha minden letermett, ne ássuk ki az ágyást, csak töltsük fel újra friss komposzttal és földdel a következő évre.

Így töltsd fel a magaságyást a kertész szerint:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
