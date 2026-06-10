Hírek a foci-VB-rőlRubint RékaAmbrus AttilaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Margit, Gréta névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Magyar segítséggel nyerheti meg a foci-vb-t Brazília

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors foci-vb 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 14:05
brazíliaCarlo Ancelotti
Magyar szakember munkája járulhat hozzá a brazil labdarúgó-válogatott világbajnoki sikeréhez. Kéri András Dániel a közöségi-oldalán számolt be arról, hogyan segíti Carlo Ancelotti munkáját az idei foci-vb-n.

Brazília a foci-vb csoportkörében Marokkó, Haiti és Skócia ellen szerepel, a C csoportot pedig rögtön a legerősebbnek tartott rivális, az afrikai gárda ellen kezdi. A marokkóiaknál márciusban szövetségi kapitányváltás történt, és Mohamed Ouahbi irányítása alatt a csapat jelentősen megváltozott. Ebben nyújthat segítséget Kéri András Dániel futballszakértő és a Juventus akadémiájának edzője, aki Dunai Zoltánnal és Borbély Imrével közösen készített részletes elemzést a marokkói válogatott elmúlt másfél évéről, bemutatva a taktikai és szemléletbeli változásokat is.

Magyar szakember segíti Carlo Ancelotti együttesét a 2026-os foci-vb-n
Magyar szakember segíti Carlo Ancelotti együttesét a 2026-os foci-vb-n Fotó: Buda Mendes

Magyar szakember segíti a brazilokat a foci-vb-n

Kéri András Dániel a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a brazil válogatott szövetségi kapitánya, Carlo Ancelotti részletesen tanulmányozta a munkáját.

Hatalmas öröm számomra, hogy értesültem róla: Carlo Ancelotti, a brazil labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya tanulmányozta az elemzéseimet, és köszönetét fejezte ki a brazil stáb számára készített szakmai munkámért.

- mondta a magyar futballelemző, aki elárulta, hogy több mint 60 órát fordított a marokkói válogatott átfogó elemzésére.

2005 óta, 21 év munkám van abban, hogy  immáron a legnevesebb európai szakemberek – köztük immáron a sokadik szövetségi kapitány – munkáját segíthetem; hol közvetlen munkakapcsolatban, hol pedig, mint ebben az esetben, közvetett módon.

A brazil válogatott magyar idő szerint vasárnap hajnalban, éjfélkor kezdi meg szereplését a világbajnokságon Marokkó ellen.

@metropol.napilap

Messi és Ronaldo utoljára a vb-n Június 11-én megkezdődik a labdarúgó-világbajnokság #metropol #cristianoronaldo #lionelmessi #focivb2026 #metropol #vb

♬ eredeti hang – Metropol - Metropol

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu