Magyar segítséggel nyerheti meg a foci-vb-t Brazília

Brazília a foci-vb csoportkörében Marokkó, Haiti és Skócia ellen szerepel, a C csoportot pedig rögtön a legerősebbnek tartott rivális, az afrikai gárda ellen kezdi. A marokkóiaknál márciusban szövetségi kapitányváltás történt, és Mohamed Ouahbi irányítása alatt a csapat jelentősen megváltozott. Ebben nyújthat segítséget Kéri András Dániel futballszakértő és a Juventus akadémiájának edzője, aki Dunai Zoltánnal és Borbély Imrével közösen készített részletes elemzést a marokkói válogatott elmúlt másfél évéről, bemutatva a taktikai és szemléletbeli változásokat is.

Magyar szakember segíti Carlo Ancelotti együttesét a 2026-os foci-vb-n Fotó: Buda Mendes

Magyar szakember segíti a brazilokat a foci-vb-n

Kéri András Dániel a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a brazil válogatott szövetségi kapitánya, Carlo Ancelotti részletesen tanulmányozta a munkáját.

Hatalmas öröm számomra, hogy értesültem róla: Carlo Ancelotti, a brazil labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya tanulmányozta az elemzéseimet, és köszönetét fejezte ki a brazil stáb számára készített szakmai munkámért.

- mondta a magyar futballelemző, aki elárulta, hogy több mint 60 órát fordított a marokkói válogatott átfogó elemzésére.

2005 óta, 21 év munkám van abban, hogy immáron a legnevesebb európai szakemberek – köztük immáron a sokadik szövetségi kapitány – munkáját segíthetem; hol közvetlen munkakapcsolatban, hol pedig, mint ebben az esetben, közvetett módon.

A brazil válogatott magyar idő szerint vasárnap hajnalban, éjfélkor kezdi meg szereplését a világbajnokságon Marokkó ellen.