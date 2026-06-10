Igazi harcos a 6 éves kisfiú: már legyőzte a leukémiát, most másoknak segít

Egyetlen szülő sem szeretné azt hallani, hogy gyermeke súlyos beteg. Ryan és Kaitlyn számára azonban ez a félelem valósággá vált, amikor kisfiuknál, Johnnál leukémia diagnózist állapítottak meg.

Nagyon fiatalon támadta meg a leukémia a kisfiút, de mindenkit meglepett, hogy milyen gyorsan le tudta győzni a betegséget

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A fiú mindössze hatéves, de már túl van élete egyik legnagyobb küzdelmén. A B-sejtes akut limfoblasztos leukémia diagnózisát 2023-ban kapta meg, amikor először került a richmondi gyermekkórházba.

A család számára sokkoló volt a hír.

Minden szülő legrosszabb rémálma, és számunkra valósággá vált.

A diagnózist követően hosszú és megterhelő kezeléssorozat kezdődött. A kisfiú mellett végig ott álltak szülei, barátai és az őt kezelő orvosi csapat, akik együtt segítették át a nehéz időszakon. A hónapokig tartó küzdelem végül eredményt hozott. John 2025. december 12-én egy különleges pillanatot élhetett át: megkongathatta azt a jelképes harangot, amelyet azok a betegek szólaltathatnak meg, akik befejezték a kezeléseiket.

A család számára ez nem csupán egy szertartás volt, hanem egy hosszú és embert próbáló időszak lezárása.

Megnyerte a leukémia elleni küzdelmet

Ma már a kisfiú ismét tele van energiával, szeret mozogni, sportolni és a barátaival tölteni az idejét. Tee-ballozik, jiu jitsut gyakorol, emellett gyakran gördeszkázik testvéreivel és barátaival.

A betegség azonban nemcsak nehézségeket, hanem új célt is adott számára. Johnt választották ugyanis a 2026-os Anthem LemonAid jótékonysági kampány nagykövetének. Az immár 26. alkalommal megrendezett kezdeményezés a richmondi gyermekkórház hematológiai és onkológiai osztályain folyó munkát támogatja.

A kisfiú története sok család számára jelenthet reményt, hiszen bizonyítja, hogy még egy ilyen súlyos diagnózis után is van esély a felépülésre. A leukémia elleni harc ugyan hosszú és megterhelő volt, de John ma már ismét azt teheti, amit minden hatéves gyerek szeretne: játszhat, sportolhat és élvezheti a gyerekkorát – írja a Henrico Citizen.