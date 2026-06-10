Harry herceg gyermekeivel heteken belül hazatérhet - a királyi családdal továbbra sem találkoznának

Harry herceg és Meghan Markle heteken belül visszatérhetnek az Egyesült Királyságba gyermekeikkel, ám források szerint semmi nem utal arra, hogy a pár felkeresné a királyi családot.

Harry herceg és családja az Egyesült Királyságba látogathat

Fotó: Nancy Kaszerman / Northfoto

Miért megy haza Harry herceg?

A 41 éves herceg júliusban utazik haza, hogy népszerűsítse a közelgő Invictus Játékokat. Bár a brit kormánnyal folytatott biztonsági vitája részben rendeződött, a család védelmével kapcsolatos kérdések továbbra sem teljesen tisztázottak.

Harry szeretné magával vinni feleségét, a 45 éves Meghant, valamint gyermekeiket, a 7 éves Archie-t és az 5 éves Lilibetet, de egyelőre nincsenek konkrét tervek. A hangsúly elsősorban az Invictus eseményen van.

A herceg unokatestvére, Peter Phillips a múlt hétvégén vette feleségül Harriet Sperlinget. Harry nem kapott meghívást, miközben Vilmos herceg, Katalin hercegné, Károly király, Kamilla királyné, valamint Beatrice és Eugénia hercegnők is jelen voltak.

Harry 2022 szeptembere, II. Erzsébet temetése óta nem találkozott bátyjával. Sajtóhírek szerint már Vilmos telefonszáma sincs meg neki, és ha haza is térne, a testvérpár várhatóan nem találkozna.

Archie még csecsemő volt, amikor a család Kaliforniába költözött, Lilibet pedig mindössze egyszer járt az Egyesült Királyságban, 2022 júniusában, a platinajubileum idején. A gyermekek alig ismerik nagyapjukat, Károly királyt, akivel Harry legutóbb tavaly szeptemberben találkozott egy teázás alkalmával.

A herceg korábban úgy fogalmazott a BBC-nek:

Nem tudom elképzelni azt a világot, amelyben visszahoznám a feleségemet és a gyerekeimet az Egyesült Királyságba ezen a ponton.

Mivel azonban biztonsági intézkedéseit időközben jóváhagyták, elképzelhető, hogy az Invictus Játékok miatt Harry ezúttal családjával együtt tér vissza - írja a Page Six.