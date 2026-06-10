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Veszélyben a mallorcai nyaralás?

Ha ide készülsz a nyáron, jobb, ha újratervezel: összeomlás szélén áll a magyarok kedvenc üdülőhelye

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 13:45
MallorcaSpanyolországtüntetés
A tömegturizmus ellen tervezett megmozdulások komoly fennakadásokat okozhatnak a főszezonban a népszerű spanyol szigeteken. Ha a nyári szabadságodat a Baleár-szigeteken tervezed eltölteni, érdemes alaposan tájékozódnod, mivel egy nagyszabású tüntetéssorozat miatt feszültté válhat az idei mallorcai nyaralás.
Oroszi Rita
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A helyi civil szervezetek és aktivisták megelégelték a fenntarthatatlan látogatószámot, ezért összehangolt akciókkal próbálják megbénítani a legforgalmasabb csomópontokat. A tiltakozók szerint a szigetcsoport az összeomlás szélén áll, a lakosság életkörülményei radikálisan romlanak, a feszültséget pedig tovább fokozza egy rendkívüli augusztusi csillagászati esemény is. Emiatt a közkedvelt üdülőhelyeken felbukkanó demonstrációk közvetlenül érinthetik az utazókat, így esetleg a régóta tervezett mallorcai nyaralás menete is tartogathat kellemetlen meglepetéseket.

Mallorcai nyaralás tömegturizmus elleni tüntetéssel.
Veszélyben a mallorcai nyaralás? A helyi lakosok július 26-án a tömegturizmus ellen fognak tüntetni. 
Fotó: svf74 /   shutterstock
  • Tüntetések béníthatják meg július végén Mallorca fővárosát a tömegturizmus hatásai miatt.
  • A helyiek a megfizethetetlen lakhatás és a szigetcsoport vidámparkká silányítása ellen tiltakoznak.
  • Az augusztusi teljes napfogyatkozás miatt a szállodák már most teljesen megteltek, ami infrastruktúra-összeomlással fenyeget.

Biztonságos egy mallorcai nyaralás a tüntetések idején?

A főszezon kellős közepére, július 26-ára hirdettek nagyszabású demonstrációt a főszervezők Mallorca fővárosában, Palmában. Több mint ötven helyi szervezet fogott össze a „Kevesebb turizmust, több életet” nevű mozgalom égisze alatt, azzal a nem titkolt céllal, hogy jelképesen és fizikailag is megbénítsák a belvárost. A tiltakozások központi helyszíne a turisták és a tengerjáró hajókról leszálló látogatók által leginkább kedvelt katedrális környéke lesz. A szervezők arra figyelmeztetnek, hogy az idei megmozdulások a korábbiaknál is tömegesebbek lesznek, és a szomszédos Menorca szigetén is utcára vonulnak az emberek.

Mallorca, a palmai katedrális madártávlatból fotózva.
A tömegturizmus elleni tüntetést a turisták kedvenc helyszíne, a palmai katedrális környékére szervezik. 
Fotó: tolobalaguer.com /   shutterstock

Vidámparkká silányított élettér és lakhatási válság

A helyiek felháborodása nem maguknak a turistáknak szól, sokkal inkább a jelenlegi turisztikai modell és a tömegturizmus következményeinek. Az aktivisták szóvivője szerint a szigetcsoport egy gigantikus vidámparkká változott, miközben a saját lakosainak alapvető jogai sérülnek.

A tömeges ingatlanfelvásárlások és a rövid távú lakáskiadások miatt az egekbe szöktek az albérletárak, ami a helyi munkavállalók számára megfizethetetlenné tette a lakhatást. Sokan kénytelenek elhagyni az otthonukat, mert a bérbeadók inkább a nyaralóknak adják ki a lakásokat a nagyobb profit reményében. A demonstrálók ezért azonnali kormányzati beavatkozást, a látogatószám korlátozását és szigorúbb szabályozást követelnek.

Teljes telítettség a napfogyatkozás miatt

A feszültséget az idei nyáron egy különleges természeti jelenség is növeli. Az augusztus 12-én esedékes teljes napfogyatkozás miatt csillagászati számú látogatót várnak a térségbe. A szállodai helyek erre az időszakra már most teljesen elfogytak, ami a szervezők szerint végleg térdre kényszerítheti a sziget törékeny infrastruktúráját. Hasonló folyamatok játszódnak le a Kanári-szigeteken és Lanzarotén is, ahol a radikálisabb tiltakozók már ragasztóval rongálták meg a kulcsszéfeket, és hamis figyelmeztető szalagokkal igyekeztek távol tartani a külföldieket a látványosságoktól.

Mallorcán nem újkeletű dolog a turizmus elleni tüntetés:

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