Ha ide készülsz a nyáron, jobb, ha újratervezel: összeomlás szélén áll a magyarok kedvenc üdülőhelye

A helyi civil szervezetek és aktivisták megelégelték a fenntarthatatlan látogatószámot, ezért összehangolt akciókkal próbálják megbénítani a legforgalmasabb csomópontokat. A tiltakozók szerint a szigetcsoport az összeomlás szélén áll, a lakosság életkörülményei radikálisan romlanak, a feszültséget pedig tovább fokozza egy rendkívüli augusztusi csillagászati esemény is. Emiatt a közkedvelt üdülőhelyeken felbukkanó demonstrációk közvetlenül érinthetik az utazókat, így esetleg a régóta tervezett mallorcai nyaralás menete is tartogathat kellemetlen meglepetéseket.

Veszélyben a mallorcai nyaralás? A helyi lakosok július 26-án a tömegturizmus ellen fognak tüntetni.

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Tüntetések béníthatják meg július végén Mallorca fővárosát a tömegturizmus hatásai miatt.

A helyiek a megfizethetetlen lakhatás és a szigetcsoport vidámparkká silányítása ellen tiltakoznak.

Az augusztusi teljes napfogyatkozás miatt a szállodák már most teljesen megteltek, ami infrastruktúra-összeomlással fenyeget.

Biztonságos egy mallorcai nyaralás a tüntetések idején?

A főszezon kellős közepére, július 26-ára hirdettek nagyszabású demonstrációt a főszervezők Mallorca fővárosában, Palmában. Több mint ötven helyi szervezet fogott össze a „Kevesebb turizmust, több életet” nevű mozgalom égisze alatt, azzal a nem titkolt céllal, hogy jelképesen és fizikailag is megbénítsák a belvárost. A tiltakozások központi helyszíne a turisták és a tengerjáró hajókról leszálló látogatók által leginkább kedvelt katedrális környéke lesz. A szervezők arra figyelmeztetnek, hogy az idei megmozdulások a korábbiaknál is tömegesebbek lesznek, és a szomszédos Menorca szigetén is utcára vonulnak az emberek.

A tömegturizmus elleni tüntetést a turisták kedvenc helyszíne, a palmai katedrális környékére szervezik.

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Vidámparkká silányított élettér és lakhatási válság

A helyiek felháborodása nem maguknak a turistáknak szól, sokkal inkább a jelenlegi turisztikai modell és a tömegturizmus következményeinek. Az aktivisták szóvivője szerint a szigetcsoport egy gigantikus vidámparkká változott, miközben a saját lakosainak alapvető jogai sérülnek.

A tömeges ingatlanfelvásárlások és a rövid távú lakáskiadások miatt az egekbe szöktek az albérletárak, ami a helyi munkavállalók számára megfizethetetlenné tette a lakhatást. Sokan kénytelenek elhagyni az otthonukat, mert a bérbeadók inkább a nyaralóknak adják ki a lakásokat a nagyobb profit reményében. A demonstrálók ezért azonnali kormányzati beavatkozást, a látogatószám korlátozását és szigorúbb szabályozást követelnek.