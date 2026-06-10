Ha ide készülsz a nyáron, jobb, ha újratervezel: összeomlás szélén áll a magyarok kedvenc üdülőhelye

A helyi civil szervezetek és aktivisták megelégelték a fenntarthatatlan látogatószámot, ezért összehangolt akciókkal próbálják megbénítani a legforgalmasabb csomópontokat. A tiltakozók szerint a szigetcsoport az összeomlás szélén áll, a lakosság életkörülményei radikálisan romlanak, a feszültséget pedig tovább fokozza egy rendkívüli augusztusi csillagászati esemény is. Emiatt a közkedvelt üdülőhelyeken felbukkanó demonstrációk közvetlenül érinthetik az utazókat, így esetleg a régóta tervezett mallorcai nyaralás menete is tartogathat kellemetlen meglepetéseket.
A főszezon kellős közepére, július 26-ára hirdettek nagyszabású demonstrációt a főszervezők Mallorca fővárosában, Palmában. Több mint ötven helyi szervezet fogott össze a „Kevesebb turizmust, több életet” nevű mozgalom égisze alatt, azzal a nem titkolt céllal, hogy jelképesen és fizikailag is megbénítsák a belvárost. A tiltakozások központi helyszíne a turisták és a tengerjáró hajókról leszálló látogatók által leginkább kedvelt katedrális környéke lesz. A szervezők arra figyelmeztetnek, hogy az idei megmozdulások a korábbiaknál is tömegesebbek lesznek, és a szomszédos Menorca szigetén is utcára vonulnak az emberek.
A helyiek felháborodása nem maguknak a turistáknak szól, sokkal inkább a jelenlegi turisztikai modell és a tömegturizmus következményeinek. Az aktivisták szóvivője szerint a szigetcsoport egy gigantikus vidámparkká változott, miközben a saját lakosainak alapvető jogai sérülnek.
A tömeges ingatlanfelvásárlások és a rövid távú lakáskiadások miatt az egekbe szöktek az albérletárak, ami a helyi munkavállalók számára megfizethetetlenné tette a lakhatást. Sokan kénytelenek elhagyni az otthonukat, mert a bérbeadók inkább a nyaralóknak adják ki a lakásokat a nagyobb profit reményében. A demonstrálók ezért azonnali kormányzati beavatkozást, a látogatószám korlátozását és szigorúbb szabályozást követelnek.
A feszültséget az idei nyáron egy különleges természeti jelenség is növeli. Az augusztus 12-én esedékes teljes napfogyatkozás miatt csillagászati számú látogatót várnak a térségbe. A szállodai helyek erre az időszakra már most teljesen elfogytak, ami a szervezők szerint végleg térdre kényszerítheti a sziget törékeny infrastruktúráját. Hasonló folyamatok játszódnak le a Kanári-szigeteken és Lanzarotén is, ahol a radikálisabb tiltakozók már ragasztóval rongálták meg a kulcsszéfeket, és hamis figyelmeztető szalagokkal igyekeztek távol tartani a külföldieket a látványosságoktól.
Mallorcán nem újkeletű dolog a turizmus elleni tüntetés:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.