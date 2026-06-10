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"Egyetlen gondolat járt a fejemben: nem halhatok meg" - Hét napig sodródott a nyílt tengeren egy férfi: így sikerült túlélnie

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 14:10
túlélésmentőakció
Hét napig sodródott a nyílt tengeren egy kínai férfi, miután megcsúszott egy gáton és a vízbe esett. A negyvenes éveiben járó túlélő nyers rákokkal és a saját vizeletével tartotta életben magát, mielőtt halászok kimentették.
Bors
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Hét napon át sodródott a Dél-kínai-tengeren egy kínai férfi, akit végül két halász mentett ki Hajnan szigetének partjaitól mintegy tíz kilométerre. A negyvenes éveiben járó Csin Csien-ping hajnani nyaralása során május 27-én késő este egy tengerparti gáton sétált, amikor egy eldobott gyümölcshéjon megcsúszott, a tengerbe esett, és a hullámok gyorsan elsodorták a parttól.

A kínai férfi hét napon át sodródott a tengeren, mielőtt két halász rátalált és kimentette
A kínai férfi hét napon át sodródott a tengeren, mielőtt két halász rátalált és kimentette Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A tenger nem olyan, mint egy úszómedence. Nem értem le az aljára, a hatalmas hullámok pedig egyre messzebb sodortak. Minden egyes méter alatt, amit a part felé úsztam, három-négy métert vitt vissza a víz


– idézte fel a történteket.

A kínai férfi nyers rákokkal tartotta életben magát

A férfi eleinte abban reménykedett, hogy valamelyik hajó észreveszi, ám hiába integetett és kiabált. Energiája megőrzése érdekében fokozatosan megszabadult minden holmijától, miközben nappal a tűző napsütéssel, éjszaka pedig a hideg vízzel kellett megküzdenie.

A szomjúság enyhítésére tengervizet, később saját vizeletét is megpróbálta meginni. Az ötödik napon egy bójába kapaszkodva apró tengeri rákokat talált, amelyeket nyersen fogyasztott el. Ez volt az egyetlen tápláléka a hét nap alatt.

Hallucinációk gyötörték a nyílt tengeren

Az éhezés és a kiszáradás következtében hallucinációk gyötörték.

 Azt álmodtam, hogy a szülőfalumban egy lakodalomban főzök. Alig kaptam levegőt, de egyetlen gondolat járt a fejemben: nem halhatok meg

– mondta.

A hatodik napra állapota kritikussá vált. Szemei a napsütés és a kiszáradás miatt bevéreztek, miközben egyre gyakrabban gondolt arra, hogy nem éli túl a megpróbáltatásokat.

Már lemondott róla a családja

Az MTI közlése szerint végül június 3-án két helyi halász bukkant rá a vízben sodródó férfira. Csin ekkor már alig reagált a külvilágra, de sikerült a fedélzetre emelniük.

"Azt hittem, meg fogok halni" - mondta a megmentése után.

Közben családja napok óta kétségbeesetten kereste. Felesége a rendőrség tájékoztatása alapján már szinte semmi esélyt nem látott arra, hogy férjét élve találják meg.

Már elfogadtam, hogy elvesztettem a férjemet. Három palack tengervizet töltöttem meg, hogy emlékként hazavigyem

– mondta.

Több mint tíz kilogrammot fogyott egy hét alatt

A férfit súlyos kiszáradással, több fertőzött sérüléssel és jelentős súlyvesztéssel szállították kórházba. A hét nap alatt több mint tíz kilogrammot fogyott, de állapota az orvosok szerint stabilizálódott, és várhatóan egy héten belül elhagyhatja a kórházat.

"Bármilyen veszélyesnek vagy reménytelennek tűnik egy helyzet, ha az ember megőrzi a lélekjelenlétét, képes lehet túlélni" mondta a férfi.

 

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