Így űzzük el a kertből a vakondot – a szakértő válaszol

csapda
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 13:15
tippvakondéletmód
Apró termete ellenére hatalmas károkat tud okozni a kertben. Tóth Miklóst, a Vadalarm szakértőjét kérdeztük arról, hogy milyen hatékony módszerek léteznek a vakond ellen, és hogyan tarthatjuk távol a veteményestől ezeket a védett állatokat anélkül, hogy veszélybe sodornánk az életüket.

Ha máshonnan nem, az 1950-es évek csehszlovák meséjéből biztosan mindenki ismeri ezt a furcsa kis emlőst. A vakond szinte teljesen vak, helyette kifinomult hallására és szaglására hagyatkozik. Erős ásólábai óriási karmokkal segítik abban, hogy elképesztő gyorsasággal építse föld alatti birodalmát, ami gyakran komoly fejfájást tud okozni. A vakond ellen azonban léteznek hatékony és kíméletes megoldások is. Tóth Miklós, a Vadalarm szakértője most elmondta a Fanny magazinnak, hogyan tarthatjuk őket távol a veteményestől.

Vakond ellen környezetbarát módszerek alkalmazása
A vakond ellen nem kell vegyszerekhez nyúlni – léteznek környezet- és állatbarát módszerek is.
Fotó: Hanna Taniukevich

Hogyan védekezhetünk hatékonyan a vakond ellen házilag?

A kis emlős részben nagyon hasznos, mert lazítja a talajt, javítja annak levegőzését és segít a rovarok ritkításában. De nagyon bosszantó is egyben, hiszen járataival feldúlja a kertet, túrásaival pedig tönkreteszi a gondosan ápolt gyepet. Épp ezért joggal merül fel a kérdés hogy miként tarthatjuk távol a vakondokat a kerttől, anélkül, hogy bántanánk őket. 

1. Riasztó szagok használata a vakond ellen

A vakond rendkívül érzékeny szaglására és ízlelésére hagyatkozik, ezért érdemes ezt a „fegyverét” ellene fordítani. A ricinusolaj, a fokhagyma, a chili vagy akár a kávézacc erős aromája sokszor elegendő ahhoz, hogy elriassza.

2.  Föld alatti zajok és rezgések vakondriasztóval

A földbe szúrható vakondriasztók túlnyomó többsége hanghullámokkal zavarja a vakond érzékeny hallását, ám ezek terjedése a föld alatt limitált. A 

Vadalarm fejlesztői viszont olyan vakondriasztót fejlesztettek, ami szeizmikus rezgéshullámokkal éri el ezt a hatást nagyobb területen is.

Ez az egyik legkíméletesebb módszer ellenük, hiszen ártalmatlan, mégis tartósan távol tartja őket.

3. Talajnedvesség csökkentése

A vakond a nedves, laza talajt kedveli. Ha túlöntözés helyett mérsékelt öntözést alkalmazunk, nagyobb eséllyel kerüli el kertünket.

Kertbe helyezett vakondriasztó
Az ehhez hasonló, ultrahangos vakondriasztóval is távol tudjuk tartani a vakondot a kerttől.
Fotó: Svetlyachock

4. Vakondhálós védelem

A gyepszőnyeg vagy frissen vetett fű alá terített vakondháló hatékony fizikai akadály, amely meggátolja, hogy az emlős feltúrja a kertet. Tartós, állatbarát és hosszú távú megoldást nyújt.

5. Fogjuk el élve

Vannak olyan csapdák, amelyek segítségével élve emelhetjük ki a vakondot a kertből, majd biztonságos távolságban engedhetjük szabadon. A csapdát közvetlenül a járatba kell helyezni, amely általában 10–20 centiméter mélyen fut a föld alatt, és naponta legalább kétszer érdemes ellenőrizni.

6. Vakond ellen segítenek a szokatlan neszek is

Egyszerű, mégis hatékony trükk, ha rendszeresen mozgatjuk a földet a problémás részen. Például gyakori gereblyézéssel vagy egy földbe szúrt pálcára erősített szélforgóval zavarhatjuk a vakondot.

7. A szél játéka: zavarják a zajok

A vakond érzékeny a zajokra, így a szélcsengők vagy a földbe félig elásott üres üvegek zúgása is zavarhatja, és távol tarthatja a kertből.

Ezeket a trükköket bevetve tehát könnyedén védekezhetünk a vakond ellen, így távol tarthatjuk a kerttől, megőrizve veteményesünket és a védett állatokat is.

 

 

