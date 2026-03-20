Így űzzük el a kertből a vakondot – a szakértő válaszol

Ha máshonnan nem, az 1950-es évek csehszlovák meséjéből biztosan mindenki ismeri ezt a furcsa kis emlőst. A vakond szinte teljesen vak, helyette kifinomult hallására és szaglására hagyatkozik. Erős ásólábai óriási karmokkal segítik abban, hogy elképesztő gyorsasággal építse föld alatti birodalmát, ami gyakran komoly fejfájást tud okozni. A vakond ellen azonban léteznek hatékony és kíméletes megoldások is. Tóth Miklós, a Vadalarm szakértője most elmondta a Fanny magazinnak, hogyan tarthatjuk őket távol a veteményestől.
A kis emlős részben nagyon hasznos, mert lazítja a talajt, javítja annak levegőzését és segít a rovarok ritkításában. De nagyon bosszantó is egyben, hiszen járataival feldúlja a kertet, túrásaival pedig tönkreteszi a gondosan ápolt gyepet. Épp ezért joggal merül fel a kérdés hogy miként tarthatjuk távol a vakondokat a kerttől, anélkül, hogy bántanánk őket.
A vakond rendkívül érzékeny szaglására és ízlelésére hagyatkozik, ezért érdemes ezt a „fegyverét” ellene fordítani. A ricinusolaj, a fokhagyma, a chili vagy akár a kávézacc erős aromája sokszor elegendő ahhoz, hogy elriassza.
A földbe szúrható vakondriasztók túlnyomó többsége hanghullámokkal zavarja a vakond érzékeny hallását, ám ezek terjedése a föld alatt limitált. A
Vadalarm fejlesztői viszont olyan vakondriasztót fejlesztettek, ami szeizmikus rezgéshullámokkal éri el ezt a hatást nagyobb területen is.
Ez az egyik legkíméletesebb módszer ellenük, hiszen ártalmatlan, mégis tartósan távol tartja őket.
A vakond a nedves, laza talajt kedveli. Ha túlöntözés helyett mérsékelt öntözést alkalmazunk, nagyobb eséllyel kerüli el kertünket.
A gyepszőnyeg vagy frissen vetett fű alá terített vakondháló hatékony fizikai akadály, amely meggátolja, hogy az emlős feltúrja a kertet. Tartós, állatbarát és hosszú távú megoldást nyújt.
Vannak olyan csapdák, amelyek segítségével élve emelhetjük ki a vakondot a kertből, majd biztonságos távolságban engedhetjük szabadon. A csapdát közvetlenül a járatba kell helyezni, amely általában 10–20 centiméter mélyen fut a föld alatt, és naponta legalább kétszer érdemes ellenőrizni.
Egyszerű, mégis hatékony trükk, ha rendszeresen mozgatjuk a földet a problémás részen. Például gyakori gereblyézéssel vagy egy földbe szúrt pálcára erősített szélforgóval zavarhatjuk a vakondot.
A vakond érzékeny a zajokra, így a szélcsengők vagy a földbe félig elásott üres üvegek zúgása is zavarhatja, és távol tarthatja a kertből.
Ezeket a trükköket bevetve tehát könnyedén védekezhetünk a vakond ellen, így távol tarthatjuk a kerttől, megőrizve veteményesünket és a védett állatokat is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.