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Hátborzongató dolgokat találtak Michael Jackson elhagyatott birodalmában– végre kiderül az igazság?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Michael Jackson
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 19:00
elhagyott helyekbirtok
Évekkel azután, hogy Michael Jackson elhagyta a hírhedt Neverland Ranch-et, néhány kalandvágyó felfedező bejutott az üresen álló birtokra. Azt állítják, több olyan részletet is láttak, amely mély nyomot hagyott bennük, és amelyekről korábban nem is beszéltek nyilvánosan.

Michael Jackson egykori otthona, a Neverland Ranch hosszú évek óta a világ egyik legismertebb és legtitokzatosabb birtoka. Az egykor vidámparkkal, játékokkal és különleges látványosságokkal teli területet a popkirály 1988 és 2005 között használta otthonaként.

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Michael Jackson birodalmána sötét titkai lelepleződtek
Fotó: STEPHEN OSMAN /  Northfoto

A több mint 2700 hektáros kaliforniai birtok azonban teljesen más arcát mutatta azoknak az urbexeseknek, akik 2007-ben titokban bejutottak az akkor már elhagyatott területre. A fotósok csak évekkel később mertek mesélni arról, mit találtak odabent. Elmondásuk szerint több furcsa részlet is szemet szúrt nekik, de volt egy dolog, amely különösen nyugtalanító érzést keltett bennük.

A legfurcsább számomra az volt, hogy mindenhol ugyanaz a kisfiú jelent meg pizsamában, amint egy holdon ül

– emlékezett vissza egyikük.

Michael Jackson birtoka sok kérdést vet fel

A beszámoló szerint a motívum a birtok számos pontján feltűnt. A hatalmas logó a földre festve is látható volt, de szerepelt táblákon, játékokon és más díszítőelemeken is.

Ott volt a dodzsemeken, a megállóknál, a táblákon, szinte mindenhol

– mondta egy másik felfedező.

A látogatók arra is felfigyeltek, hogy Jackson számos olyan tárgyat őrzött, amelyeken saját képmása szerepelt. Dobozokban tárolt reklámtárgyakat, könyveket és Pepsi-palackokat is találtak.

A birtokon állítólag nagy mennyiségű rajongói levél is hevert. Az egyik tárgy különösen megragadta a fotósok figyelmét: egy olyan kép vagy dokumentum, amelyen a gyermekmolesztálási ügy egyik ügyészét ördögszarvakkal ábrázolták.

A felfedezők szerint a ház belső tere is sok kérdést vetett fel. A konyhában például egy „Children of the World” feliratú étlapot találtak, amelyen olyan gyerekeknek szánt ételek szerepeltek, mint a mogyoróvajas szendvics vagy a sajtos makaróni.

Minden a gyerekek köré volt felépítve

– állította egyikük.

A házban emellett különös tükröket, római szobrokra emlékeztető díszeket és egy hatalmas, közel két és fél méter magas olajfestményt is láttak, amely Michael Jacksont ábrázolta.

A fotósok szerint a birtok egyszerre volt lenyűgöző és hátborzongató. Ugyanakkor elismerték, hogy látogatásuk idején erősen befolyásolta őket az a tény, hogy Jackson nem sokkal korábban hagyta el az országot a gyermekmolesztálási vádak körüli botrányok miatt.

Az énekes a vádakat élete során végig tagadta, és ártatlannak vallotta magát - írja a Lad Bible.

 

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