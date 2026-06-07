Hátborzongató dolgokat találtak Michael Jackson elhagyatott birodalmában– végre kiderül az igazság?

Michael Jackson egykori otthona, a Neverland Ranch hosszú évek óta a világ egyik legismertebb és legtitokzatosabb birtoka. Az egykor vidámparkkal, játékokkal és különleges látványosságokkal teli területet a popkirály 1988 és 2005 között használta otthonaként.

Michael Jackson birodalmána sötét titkai lelepleződtek

Fotó: STEPHEN OSMAN / Northfoto

A több mint 2700 hektáros kaliforniai birtok azonban teljesen más arcát mutatta azoknak az urbexeseknek, akik 2007-ben titokban bejutottak az akkor már elhagyatott területre. A fotósok csak évekkel később mertek mesélni arról, mit találtak odabent. Elmondásuk szerint több furcsa részlet is szemet szúrt nekik, de volt egy dolog, amely különösen nyugtalanító érzést keltett bennük.

A legfurcsább számomra az volt, hogy mindenhol ugyanaz a kisfiú jelent meg pizsamában, amint egy holdon ül

– emlékezett vissza egyikük.

Michael Jackson birtoka sok kérdést vet fel

A beszámoló szerint a motívum a birtok számos pontján feltűnt. A hatalmas logó a földre festve is látható volt, de szerepelt táblákon, játékokon és más díszítőelemeken is.

Ott volt a dodzsemeken, a megállóknál, a táblákon, szinte mindenhol

– mondta egy másik felfedező.

A látogatók arra is felfigyeltek, hogy Jackson számos olyan tárgyat őrzött, amelyeken saját képmása szerepelt. Dobozokban tárolt reklámtárgyakat, könyveket és Pepsi-palackokat is találtak.

A birtokon állítólag nagy mennyiségű rajongói levél is hevert. Az egyik tárgy különösen megragadta a fotósok figyelmét: egy olyan kép vagy dokumentum, amelyen a gyermekmolesztálási ügy egyik ügyészét ördögszarvakkal ábrázolták.

A felfedezők szerint a ház belső tere is sok kérdést vetett fel. A konyhában például egy „Children of the World” feliratú étlapot találtak, amelyen olyan gyerekeknek szánt ételek szerepeltek, mint a mogyoróvajas szendvics vagy a sajtos makaróni.

Minden a gyerekek köré volt felépítve

– állította egyikük.

A házban emellett különös tükröket, római szobrokra emlékeztető díszeket és egy hatalmas, közel két és fél méter magas olajfestményt is láttak, amely Michael Jacksont ábrázolta.

A fotósok szerint a birtok egyszerre volt lenyűgöző és hátborzongató. Ugyanakkor elismerték, hogy látogatásuk idején erősen befolyásolta őket az a tény, hogy Jackson nem sokkal korábban hagyta el az országot a gyermekmolesztálási vádak körüli botrányok miatt.

Az énekes a vádakat élete során végig tagadta, és ártatlannak vallotta magát - írja a Lad Bible.