Hátborzongató dolgokat találtak Michael Jackson elhagyatott birodalmában– végre kiderül az igazság?

Michael Jackson egykori otthona, a Neverland Ranch hosszú évek óta a világ egyik legismertebb és legtitokzatosabb birtoka. Az egykor vidámparkkal, játékokkal és különleges látványosságokkal teli területet a popkirály 1988 és 2005 között használta otthonaként.
A több mint 2700 hektáros kaliforniai birtok azonban teljesen más arcát mutatta azoknak az urbexeseknek, akik 2007-ben titokban bejutottak az akkor már elhagyatott területre. A fotósok csak évekkel később mertek mesélni arról, mit találtak odabent. Elmondásuk szerint több furcsa részlet is szemet szúrt nekik, de volt egy dolog, amely különösen nyugtalanító érzést keltett bennük.
A legfurcsább számomra az volt, hogy mindenhol ugyanaz a kisfiú jelent meg pizsamában, amint egy holdon ül
– emlékezett vissza egyikük.
A beszámoló szerint a motívum a birtok számos pontján feltűnt. A hatalmas logó a földre festve is látható volt, de szerepelt táblákon, játékokon és más díszítőelemeken is.
Ott volt a dodzsemeken, a megállóknál, a táblákon, szinte mindenhol
– mondta egy másik felfedező.
A látogatók arra is felfigyeltek, hogy Jackson számos olyan tárgyat őrzött, amelyeken saját képmása szerepelt. Dobozokban tárolt reklámtárgyakat, könyveket és Pepsi-palackokat is találtak.
A birtokon állítólag nagy mennyiségű rajongói levél is hevert. Az egyik tárgy különösen megragadta a fotósok figyelmét: egy olyan kép vagy dokumentum, amelyen a gyermekmolesztálási ügy egyik ügyészét ördögszarvakkal ábrázolták.
A felfedezők szerint a ház belső tere is sok kérdést vetett fel. A konyhában például egy „Children of the World” feliratú étlapot találtak, amelyen olyan gyerekeknek szánt ételek szerepeltek, mint a mogyoróvajas szendvics vagy a sajtos makaróni.
Minden a gyerekek köré volt felépítve
– állította egyikük.
A házban emellett különös tükröket, római szobrokra emlékeztető díszeket és egy hatalmas, közel két és fél méter magas olajfestményt is láttak, amely Michael Jacksont ábrázolta.
A fotósok szerint a birtok egyszerre volt lenyűgöző és hátborzongató. Ugyanakkor elismerték, hogy látogatásuk idején erősen befolyásolta őket az a tény, hogy Jackson nem sokkal korábban hagyta el az országot a gyermekmolesztálási vádak körüli botrányok miatt.
Az énekes a vádakat élete során végig tagadta, és ártatlannak vallotta magát - írja a Lad Bible.
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