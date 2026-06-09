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Véget ért egy korszak: leváltották Győrfi Pált, megnevezték az utódját

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szóvivő
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 20:55
Győrfi PálOrszágos Mentőszolgálat
Nő követi ebben a pozícióban. Győrfi Pál marad a mentőszolgálat állományában.

Szűcs Brigitta lett az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) új szóvivője - közölte az OMSZ kedd este az MTI-vel.

2026.02.12 Mészáros Csoport Egy mentőautó ünnepélyes átadója. Győrfi Pál
Már nem Győrfi Pál az Országos Mentőszolgálat szóvivője Fotó: Mediaworks

Leváltották Győrfi Pált, új szóvivője van az Országos Mentőszolgálatnak

Közleményükben azt írták: az Országos Mentőszolgálat a megújulás időszakát éli. Constantinovits Miklós megbízott főigazgató bejelentette, hogy a szóvivői feladatok ellátásával keddtől Szűcs Brigitta mentőtisztet bízza meg.

Szűcs Brigitta mentőtiszt 2018-ban, az első női mentőápolók között csatlakozott az OMSZ kötelékéhez. A Központi Mentőállomáson teljesített szolgálatot, később mentőtiszti diplomát szerzett.

A kivonuló munka mellett a Központi Irányító Csoportban segélyhívásokat fogad, a Közép-magyarországi régió oktatásszervezőjeként pedig az új belépők felkészítését és bajtársai továbbképzését is támogatja. 2026-tól a HUNOR mentőszervezet egészségügyi komponensének tagja és mesterképzésre is készül - olvasható.

Közölték: az eddigi szóvivő, Győrfi Pál a mentőszolgálat állományában marad.

 

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