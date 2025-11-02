Így óvhatjuk meg a magaságyást

A magaságyásokból itt az ideje betakarítani mindent. Sokan az első fagyokig hagyják a zöldségeket a földben, de nem árt figyelni az időjárást, és ha az előrejelzés szerint éjszaka -2°C alá megy a hőmérséklet, akkor szedjük le a termést, hogy a fagy ne károsítsa őket – írja a Fanny magazin.
Az alábbiakban összegyűjtöttük a magaságyás gondozásának legfontosabb lépéseit, amit el kell végezned ősszel, ha szeretnéd, hogy ne sérüljenek a növényeid és jövőre is szép termésed legyen.
A hervadásnak indult egynyári virágokat, a letermett zöldségeket húzzuk ki gyökerestül a földből, ezzel megelőzhetjük, hogy a kórokozók átteleljenek, és megfertőzzék a jövő évi növényeinket.
A tél beállta előtt még egyszer utoljára alaposan tisztítsuk ki a magaságyás földjét, húzzuk ki a gyomnövényeket, hogy ne szórják szét a magjukat a talajban – így tavasszal kevesebb munkánk lesz.
Fontos lépés a magaságyás téli felkészítésnél a talajlazítás, hiszen ezzel megelőzhetjük a föld tömörödését. Érdemes összekötni a tápanyag-utánpótlással ezt a munkát: szórjunk érett komposztot az ágyás tetejére 3-4 centi vastagságban, majd forgassuk be ásóvillával a felső 10-15 cm-be. A talaj szerkezete így laza, jó vízáteresztő-képességű lesz.
Akár maradnak évelők a magaságyásban, akár teljesen kiürül a télre, a talajt mindenképpen érdemes takarni, hiszen így nem párolog ki a nedvesség, és meleg marad a föld. Erre a célra használhatunk szalmát, kérges mulcsot. Tehetünk rá emellett fűnyesedéket, avart is. Bármit is választunk, legalább 15-20 centi vastag réteget tegyünk, így védi a talajt hatékonyan.
Gazdaboltokban kaphatunk készen magaságyásra való fóliavázat, de készíthetünk magunk is hajlékony vesszőből. Ez nemcsak melegen tartja a talajt, de véd a túlzott csapadéktól is, ami télen kimoshatja a hasznos tápanyagokat a földből.
Érdemes az oldalát szigetelni például polisztirol szigetelőanyaggal, de természetes megoldásokhoz is fordulhatunk, például körberakhatjuk kis méretű szalmabálával. Így az oldalfalak felől nem fagy át a föld, ezzel pedig megelőzzük a talaj szerkezetének romlását, melyet az okoz, ha a föld többször átfagy és kienged. Emellett a talajban élő hasznos mikroorganizmusok, giliszták túlélik a fagyokat, ezáltal termékenyebb lesz a föld tavasszal.
Akárcsak a konyhakertben, a magaságyásban is érdemes zöldtrágyázni: vagyis olyan növényeket ültetni, melyek felveszik a talajban szabadon lévő tápanyagokat – elsősorban a nitrogént –, és amikor kifagynak, visszatáplálják a földet. Ha késő ősszel tudunk vetni, akkor érdemes mustárt vagy facéliát választani. Miután elpusztulnak a fagytól, mulcsként védik a talajt.
Télen sem szabad megfeledkeznünk a magaságyásról, ugyanis megfelelő gondoskodással ilyenkor is nagyon termékenyek tudnak lenni. Lássuk mire kell figyelni a hidegben!
Amikor fagyokat jósolnak az időjárás-előrejelzésben, érdemes pár nappal korábban meglocsolni a földet úgy, hogy a felső rétege éppen csak nedves legyen. Ez a nedvesség segít megtartani a meleget, így a talaj felszíne nem fagy át.
Szedjük fel a fagyok előtt a csepegtetőcsöveket, és tegyük fagymentes helyre. A fix csöveket ürítsük ki, nem maradjon bennük víz, és szigeteljük a szabadon lévő részeket.
Akárcsak a konyhakertbe, a magaságyásba is ültethetünk olyan, hidegtűrő zöldségeket, melyek tavasszal korán kihajtanak. Ilyen például a hagyma, fokhagyma, zöldborsó, a spenót és a sóska. Vethetünk petrezselymet, metélőhagymát is. Ezekről már tél végén, kora tavasszal szedhetünk friss leveleket.
Ha van felette fólia, akkor vethetünk bele hidegtűrő fűszernövényeket, téli zöldségeket, ezekből egész télen tudunk betakarítani. Ilyenek a kakukkfű, a zsálya, a madársaláta, a téli spenót, a téli sarjadékhagyma.
A nevelt évelőknek, például a zsályának, kakukkfűnek, oregánónak szükségük lehet a téli védelemre, még a magaságyásban is. Takarjuk be a tövüket jó vastagon mulccsal, ha pedig nagy hideget, -10 °C alatti hőmérsékletet jósolnak, fátyolfóliát is borítsunk feléjük, így mérsékelhetjük a fagykárokat.
A hideg hónapokban is lehet aszály, ezért időnként meg kell locsolni ilyenkor is, főleg, ha vannak benne növények – de időnkét üres állapotban sem árt egy kis víz. Ha a talaj felső rétege száraznak tűnik, öntözzünk annyi vízzel, hogy éppen csak nedves legyen a föld. A locsolást időzítsük a déli órákra, amikor nincs fagy.
Ha szeretnél többet megtudni a magaságyás télen hogyan védelmezhető, nézd meg a videót!
