Így óvhatjuk meg a magaságyást

A magaságyásokból itt az ideje betakarítani mindent. Sokan az első fagyokig hagyják a zöldségeket a földben, de nem árt figyelni az időjárást, és ha az előrejelzés szerint éjszaka -2°C alá megy a hőmérséklet, akkor szedjük le a termést, hogy a fagy ne károsítsa őket – írja a Fanny magazin.

Magaságyás megóvása, hogy jövőre is teremjen

Fotó: Tomasz Klejdysz

Magaságyás ősszel: ezek a legfontosabb lépések

Az alábbiakban összegyűjtöttük a magaságyás gondozásának legfontosabb lépéseit, amit el kell végezned ősszel, ha szeretnéd, hogy ne sérüljenek a növényeid és jövőre is szép termésed legyen.

A magaságyás búvóhely lehet a kórokozóknak

A hervadásnak indult egynyári virágokat, a letermett zöldségeket húzzuk ki gyökerestül a földből, ezzel megelőzhetjük, hogy a kórokozók átteleljenek, és megfertőzzék a jövő évi növényeinket.

Harcoljunk a gyomok ellen

A tél beállta előtt még egyszer utoljára alaposan tisztítsuk ki a magaságyás földjét, húzzuk ki a gyomnövényeket, hogy ne szórják szét a magjukat a talajban – így tavasszal kevesebb munkánk lesz.

Forgassuk át a magaságyás földjét

Fontos lépés a magaságyás téli felkészítésnél a talajlazítás, hiszen ezzel megelőzhetjük a föld tömörödését. Érdemes összekötni a tápanyag-utánpótlással ezt a munkát: szórjunk érett komposztot az ágyás tetejére 3-4 centi vastagságban, majd forgassuk be ásóvillával a felső 10-15 cm-be. A talaj szerkezete így laza, jó vízáteresztő-képességű lesz.

Tegyünk rá meleg takarót

Akár maradnak évelők a magaságyásban, akár teljesen kiürül a télre, a talajt mindenképpen érdemes takarni, hiszen így nem párolog ki a nedvesség, és meleg marad a föld. Erre a célra használhatunk szalmát, kérges mulcsot. Tehetünk rá emellett fűnyesedéket, avart is. Bármit is választunk, legalább 15-20 centi vastag réteget tegyünk, így védi a talajt hatékonyan.

Húzzunk egy fóliát a magaságyás fölé

Gazdaboltokban kaphatunk készen magaságyásra való fóliavázat, de készíthetünk magunk is hajlékony vesszőből. Ez nemcsak melegen tartja a talajt, de véd a túlzott csapadéktól is, ami télen kimoshatja a hasznos tápanyagokat a földből.