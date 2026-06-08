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Nagy a baj a fővárosban! Több, mint 100 tűzoltó oltja a pusztító lángokat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors tűzvész
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 20:54
londonlondon bridgetűzoltóláng
100 tűzoltót riasztottak egy hulladékfeldolgozó üzemben keletkezett hatalmas tűz megfékezésére.

A tűzoltók hatalmas lángokkal küzdenek egy újrahasznosító központban London déli részén, Bermondsey-ben. A tűzvész egy délkelet-londoni hulladékgyűjtő központban tört ki, sűrű füst gomolyog a városkép felett.

Tűzvész Londonban: 100 tűzoltó dolgozik a lángok oltásán Forrás: Facebook
Tűzvész Londonban: 100 tűzoltó dolgozik a lángok oltásán Forrás: Facebook

Körülbelül 100 tűzoltó 15 tűzoltóautóval küzd a Bermondsey-ben, a Landmann Way-en található épületben keletkezett lángokkal. A londoni tűzoltóság két 32 méteres forgólétrája is dolgozik a tűz eloltásán. A lakosságot arra kérték, hogy a tűzoltás idejére kerüljék el a területet.

A National Rail figyelmeztetett, hogy a vasúti szolgáltatásoknál jelenleg fennakadások fordulhatnak elő. A London Bridge-re, vagy az onnan közlekedő vonatokat törölték, elterelték vagy módosítottak az útvonalukon - írja a Mirror. 

 

A megrázó felvételeket itt nézheted meg:

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