Nagy a baj a fővárosban! Több, mint 100 tűzoltó oltja a pusztító lángokat

A tűzoltók hatalmas lángokkal küzdenek egy újrahasznosító központban London déli részén, Bermondsey-ben. A tűzvész egy délkelet-londoni hulladékgyűjtő központban tört ki, sűrű füst gomolyog a városkép felett.
Körülbelül 100 tűzoltó 15 tűzoltóautóval küzd a Bermondsey-ben, a Landmann Way-en található épületben keletkezett lángokkal. A londoni tűzoltóság két 32 méteres forgólétrája is dolgozik a tűz eloltásán. A lakosságot arra kérték, hogy a tűzoltás idejére kerüljék el a területet.
A National Rail figyelmeztetett, hogy a vasúti szolgáltatásoknál jelenleg fennakadások fordulhatnak elő. A London Bridge-re, vagy az onnan közlekedő vonatokat törölték, elterelték vagy módosítottak az útvonalukon - írja a Mirror.
A megrázó felvételeket itt nézheted meg:
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