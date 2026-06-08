Nagy a baj a fővárosban! Több, mint 100 tűzoltó oltja a pusztító lángokat

A tűzoltók hatalmas lángokkal küzdenek egy újrahasznosító központban London déli részén, Bermondsey-ben. A tűzvész egy délkelet-londoni hulladékgyűjtő központban tört ki, sűrű füst gomolyog a városkép felett.

Tűzvész Londonban: 100 tűzoltó dolgozik a lángok oltásán Forrás: Facebook

Körülbelül 100 tűzoltó 15 tűzoltóautóval küzd a Bermondsey-ben, a Landmann Way-en található épületben keletkezett lángokkal. A londoni tűzoltóság két 32 méteres forgólétrája is dolgozik a tűz eloltásán. A lakosságot arra kérték, hogy a tűzoltás idejére kerüljék el a területet.

My journey from London Bridge just now pic.twitter.com/q3wfwsNMaH — Mark Robinson (@MarkRob79764121) June 8, 2026

A National Rail figyelmeztetett, hogy a vasúti szolgáltatásoknál jelenleg fennakadások fordulhatnak elő. A London Bridge-re, vagy az onnan közlekedő vonatokat törölték, elterelték vagy módosítottak az útvonalukon - írja a Mirror.

A megrázó felvételeket itt nézheted meg:

A recycling centre in Bermondsey on Fire pic.twitter.com/X1MuzZQjxT — London & UK Street News (@CrimeLdn) June 8, 2026