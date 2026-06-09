Most jött a hír: óriási robbanás történt a Debreceni Egyetemen

Rendkívüli eseményről tájékoztatta hallgatóit a Debreceni Egyetem a Neptun-rendszeren keresztül. A felújítás alatt álló Kémia Épületben egy elektromos berendezés meghibásodása okozott óriási robbanást.

Robbanás a Debreceni Egyetemen: nem tudni, van-e sérült

Fotó: Andy Watkins / Unsplash (Illusztráció)

Robbanás történt az egyetem egyik épületében

Az egyetem közleményében azt írta:

A Kémia Épület felújítási munkálatai során elektromos robbanás történt egy szerelés alatt álló transzformátoregységben. A baleset során az egyedi gyártású transzformátoregység gyakorlatilag megsemmisült, ezért jelenleg az épület egészében szünetel az elektromos áramellátás.

A robbanás következtében az épület működése ellehetetlenült, így az ott dolgozók átmenetileg nem tudják a helyszínen végezni feladataikat. Az intézmény ezért az áramellátás helyreállításáig otthoni munkavégzést rendelt el.

A fennakadás a kommunikációs rendszereket is érinti, mivel a vezetékes telefonok nem működnek. Emiatt az ügyintézés jelenleg kizárólag elektronikus levélben lehetséges írja a HAON. Azt egyelőre nem tudni, vannak-e sérültek.