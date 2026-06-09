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Most jött a hír: óriási robbanás történt a Debreceni Egyetemen

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 12:32
debreceni egyetembaleset
Komoly műszaki baleset történt a Debreceni Egyetem Kémia Épületének felújítása során: egy szerelés alatt álló transzformátor felrobbant.

Rendkívüli eseményről tájékoztatta hallgatóit a Debreceni Egyetem a Neptun-rendszeren keresztül. A felújítás alatt álló Kémia Épületben egy elektromos berendezés meghibásodása okozott óriási robbanást.

Robbanás történt a Debreceni Egyetemen
Robbanás a Debreceni Egyetemen: nem tudni, van-e sérült
Fotó: Andy Watkins /  Unsplash (Illusztráció)

Robbanás történt az egyetem egyik épületében

Az egyetem közleményében azt írta: 

A Kémia Épület felújítási munkálatai során elektromos robbanás történt egy szerelés alatt álló transzformátoregységben. A baleset során az egyedi gyártású transzformátoregység gyakorlatilag megsemmisült, ezért jelenleg az épület egészében szünetel az elektromos áramellátás.

A robbanás következtében az épület működése ellehetetlenült, így az ott dolgozók átmenetileg nem tudják a helyszínen végezni feladataikat. Az intézmény ezért az áramellátás helyreállításáig otthoni munkavégzést rendelt el.

A fennakadás a kommunikációs rendszereket is érinti, mivel a vezetékes telefonok nem működnek. Emiatt az ügyintézés jelenleg kizárólag elektronikus levélben lehetséges írja a HAON. Azt egyelőre nem tudni, vannak-e sérültek.

 

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