Iszonyú tragédia: holtan találtak rá a kétéves gyermekre

A saját otthonában találtak rá holtan egy mindössze kétéves gyermekre szerdán, Galac városában. A hírek szerint a lakásban a kisfiú édesanyja és két testvére is ott tartózkodott.

Holtan találtak rá egy kétéves kisfiúra / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Holtan találtak az otthonában egy kétéves kisfiút

A Maszol információi szerint a gyermekek édesapja - aki külföldön dolgozik -, tárcsázta a 112-es segélyhívó számot, miután a felesége nem vette fel a telefont, majd a helyszínre kiérkező mentős-csapatok és a rendőrök a lakásban egy kétéves, elhunyt kisfiút találtak, a gyermek két testvérét: egy szintén kétéves kislányt és egy négyéves kisfiút, illetve a gyerekek édesanyját, aki nyilvánvalóan mentális zavarban szenvedett. Mindhármukat kórházba szállították.

Habár egyik gyermeken sem látszottak erőszak nyomai, elhanyagoltak voltak, piszkosak és alultápláltak, nagyon rossz mentális állapotban. A nyomozás az ügyben folyamatban van.