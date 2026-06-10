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Iszonyú tragédia: holtan találtak rá a kétéves gyermekre

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 13:40
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Az ügyben nyomozást indítottak.
Bors
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A saját otthonában találtak rá holtan egy mindössze kétéves gyermekre szerdán, Galac városában. A hírek szerint a lakásban a kisfiú édesanyja és két testvére is ott tartózkodott.

gyertya, halál
Holtan találtak rá egy kétéves kisfiúra / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Holtan találtak az otthonában egy kétéves kisfiút

A Maszol információi szerint a gyermekek édesapja - aki külföldön dolgozik -, tárcsázta a 112-es segélyhívó számot, miután a felesége nem vette fel a telefont, majd a helyszínre kiérkező mentős-csapatok és a rendőrök a lakásban egy kétéves, elhunyt kisfiút találtak, a gyermek két testvérét: egy szintén kétéves kislányt és egy négyéves kisfiút, illetve a gyerekek édesanyját, aki nyilvánvalóan mentális zavarban szenvedett. Mindhármukat kórházba szállították.

Habár egyik gyermeken sem látszottak erőszak nyomai, elhanyagoltak voltak, piszkosak és alultápláltak, nagyon rossz mentális állapotban.  A nyomozás az ügyben folyamatban van.

 

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu