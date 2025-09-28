Így komposztálhatunk az erkélyen

A komposztálás erkélyen is kivitelezhető, így nem csak a szobanövényeink lesznek hálásak, amiért egész évben a rendelkezésünkre áll az ingyenes, tápanyagokban gazdag föld, de csökkenthetjük a háztartási hulladék mennyiségét is - írja a Fanny magazin.

A komposztálás erkélyen is lehet egyszerű

Fotó: Ashley-Belle Burns / Shutterstock

A komposztálás erkélyen is működik, hiszen zárt térben dolgozik

Komposztálhatunk az erkélyen is, csak az nem mindegy, hogyan. A hagyományos módszerhez legalább 1×1×1 méteres komposztálóra van szükség, kisebben nem tud kellőképpen átmelegedni. Ez azonban nem megvalósítható az erkélyen; de itt jön képbe az anaerob, hideg komposztálás, melynek során zárt rendszerben, egy kisebb edényben is kiváló komposztot készíthetünk.

Erjedéssel a lebomlásért

Míg a hagyományos komposztálókban az erjedés tönkreteszi az egész folyamatot, a zárt rendszerű, anaerob, vagyis Bokashi módszer során éppen az a cél, hogy erjesztéssel bomoljanak le a szerves anyagok.

Kevés helyre van szükség

Egy Bokashi edény akár egy asztalon is elfér, hiszen a legkisebb fajta 3,3 literes; de elérhető 15 literes változat is. Mérjük fel, hogy mennyi szerves hulladékot termel a háztartás, mivel ez is fontos szempont a választásnál.

Komposztáló erkélyre: mi is elkészíthetjük

Vásárolhatunk webáruházakból is, de elkészíthetjük magunk is. Mindössze két műanyag vödörre van szükség hozzá; az egyik legyen a másikba illeszthető úgy, hogy maradjon némi rés az alján. A kisebbik vödör aljára fúrjunk több lyukat, hogy le tudjon csepegni az erjedés alatt keletkező folyadék. Az alsó vödörre fúrjunk egy nagyobb lyukat, és helyezzünk rá egy csapot. A legfontosabb a légmentes záródás, ezért a tetőt alaposan szigeteljük, hogy be tudjon indulni az erjedés.

Ez gyorsan végbemegy

A hagyományos technika során az érett, felhasználható föld 6-12 hónap alatt alakul ki. A Bokashi módszer ennél lényegesen gyorsabb: 8 hét után már meg is kaphatják a növények. Ha jól zár az edény, akkor észre se fogjuk venni, hogy ott a komposztáló a balkonon, sőt: ezt a módszert konyhákban is szokták alkalmazni.

Több benne a tápanyag

Az erjesztés során keletkezett földben magasabb a nitrogén, a kálium és foszfor szintje, de emellett rengeteg hasznos mikroelemet is tartalmaz. A benne lévő mikroorganizmusok pedig javítják a cserépben a talajéletet.