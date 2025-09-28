Így komposztálhatunk az erkélyen

A komposztálás erkélyen is kivitelezhető, így nem csak a szobanövényeink lesznek hálásak, amiért egész évben a rendelkezésünkre áll az ingyenes, tápanyagokban gazdag föld, de csökkenthetjük a háztartási hulladék mennyiségét is - írja a Fanny magazin.
Komposztálhatunk az erkélyen is, csak az nem mindegy, hogyan. A hagyományos módszerhez legalább 1×1×1 méteres komposztálóra van szükség, kisebben nem tud kellőképpen átmelegedni. Ez azonban nem megvalósítható az erkélyen; de itt jön képbe az anaerob, hideg komposztálás, melynek során zárt rendszerben, egy kisebb edényben is kiváló komposztot készíthetünk.
Míg a hagyományos komposztálókban az erjedés tönkreteszi az egész folyamatot, a zárt rendszerű, anaerob, vagyis Bokashi módszer során éppen az a cél, hogy erjesztéssel bomoljanak le a szerves anyagok.
Egy Bokashi edény akár egy asztalon is elfér, hiszen a legkisebb fajta 3,3 literes; de elérhető 15 literes változat is. Mérjük fel, hogy mennyi szerves hulladékot termel a háztartás, mivel ez is fontos szempont a választásnál.
Vásárolhatunk webáruházakból is, de elkészíthetjük magunk is. Mindössze két műanyag vödörre van szükség hozzá; az egyik legyen a másikba illeszthető úgy, hogy maradjon némi rés az alján. A kisebbik vödör aljára fúrjunk több lyukat, hogy le tudjon csepegni az erjedés alatt keletkező folyadék. Az alsó vödörre fúrjunk egy nagyobb lyukat, és helyezzünk rá egy csapot. A legfontosabb a légmentes záródás, ezért a tetőt alaposan szigeteljük, hogy be tudjon indulni az erjedés.
A hagyományos technika során az érett, felhasználható föld 6-12 hónap alatt alakul ki. A Bokashi módszer ennél lényegesen gyorsabb: 8 hét után már meg is kaphatják a növények. Ha jól zár az edény, akkor észre se fogjuk venni, hogy ott a komposztáló a balkonon, sőt: ezt a módszert konyhákban is szokták alkalmazni.
Az erjesztés során keletkezett földben magasabb a nitrogén, a kálium és foszfor szintje, de emellett rengeteg hasznos mikroelemet is tartalmaz. A benne lévő mikroorganizmusok pedig javítják a cserépben a talajéletet.
Míg a kerti komposztra nem kerülhet akármi, a Bokashi típusú edénybe akár főtt ételt is dobhatunk. Mehet bele minden olyan konyhai hulladék, ami nem penészes, még húsok, édességek is, de ezekből igyekezzünk nem túl sokat beletenni, mert ronthatják az erjedéses folyamat hatékonyságát.
A komposztálás menete során az erjedéses folyamatot nekünk kell elindítani Bokashi starter kultúrával, mely erjesztett gabonakorpából és élő mikroorganizmusokból álló keverék. Ezt otthon nem tudjuk elkészíteni, de webshopokban elérhető.
A konyhai hulladékot vágjuk össze apróra, hogy hatékonyabb legyen a lebomlás. Tegyünk a vödör aljára egy réteg indítókultúrát, majd 5-6 cm vastagon rétegezzük rá hulladékot. Minden rétegre kerüljön egy marék starter kultúra. Minden egyes réteget jó alaposan nyomkodjunk le, mert a folyamat csak teljesen légmentes környezetben lesz hatékony. Egészen addig folytassuk a rétegezést, míg meg nem telik az edény.
Ha megtelt az edény, zárjuk le légmentesen; a hasznos mikroorganizmusok csak zárt környezetben hatékonyak. Az edényt 2-4 hétig hagyjuk, hogy végigmenjen az erjedés.
A fermentáció alatt keletkező folyadékot komposztteának is hívják, ezt legalább hetente egyszer le kell ereszteni az edény alján lévő csappal. Vízzel hígítva kiváló folyékony tápoldat a növényeknek.
Ezután a fermentált anyagot keverjük össze kerti földdel vagy alacsony tápanyagtartalmú virágfölddel, és hagyjuk magára négy hétre. Ennyi idő alatt az erős fermentált anyag lebomlik; ha kihagynánk ezt a lépést, a túlságosan magas tápanyagtartalom kiégetné a növények gyökereit.
A földdel kész komposzt tápanyagtartalma rendkívül magas, ráadásul savas kémhatású is, így a gyengébb gyökérzetű, vagy a savas talajt nem kedvelő növényeknek inkább ne adjuk. Arra is figyeljünk, hogy a gyökérzet ne érintkezzen vele közvetlenül, mert a magas tápanyagtartalom miatt kiéghet.
Ha szeretnél többet megtudni az erkélyen való komposztálásról, nézd meg a videót!
