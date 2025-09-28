Így komposztálhatunk az erkélyen

Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 28. 16:45
Nemcsak akkor készíthetünk tápanyagban gazdag komposztot, ha kertes házban lakunk. A komposztálás erkélyen is egyszerűen megoldható, egy speciális japán módszernek köszönhetően, méghozzá teljesen szagmentesen.

A komposztálás erkélyen is kivitelezhető, így nem csak a szobanövényeink lesznek hálásak, amiért egész évben a rendelkezésünkre áll az ingyenes, tápanyagokban gazdag föld, de csökkenthetjük a háztartási hulladék mennyiségét is - írja a Fanny magazin.

Komposztálás erkélyen egy komposztálóban
 A komposztálás erkélyen is lehet egyszerű
Fotó: Ashley-Belle Burns /  Shutterstock 

A komposztálás erkélyen is működik, hiszen zárt térben dolgozik

Komposztálhatunk az erkélyen is, csak az nem mindegy, hogyan. A hagyományos módszerhez legalább 1×1×1 méteres komposztálóra van szükség, kisebben nem tud kellőképpen átmelegedni. Ez azonban nem megvalósítható az erkélyen; de itt jön képbe az anaerob, hideg komposztálás, melynek során zárt rendszerben, egy kisebb edényben is kiváló komposztot készíthetünk.

Erjedéssel a lebomlásért

Míg a hagyományos komposztálókban az erjedés tönkreteszi az egész folyamatot, a zárt rendszerű, anaerob, vagyis Bokashi módszer során éppen az a cél, hogy erjesztéssel bomoljanak le a szerves anyagok.

Kevés helyre van szükség

Egy Bokashi edény akár egy asztalon is elfér, hiszen a legkisebb fajta 3,3 literes; de elérhető 15 literes változat is. Mérjük fel, hogy mennyi szerves hulladékot termel a háztartás, mivel ez is fontos szempont a választásnál.

Komposztáló erkélyre: mi is elkészíthetjük

Vásárolhatunk webáruházakból is, de elkészíthetjük magunk is. Mindössze két műanyag vödörre van szükség hozzá; az egyik legyen a másikba illeszthető úgy, hogy maradjon némi rés az alján. A kisebbik vödör aljára fúrjunk több lyukat, hogy le tudjon csepegni az erjedés alatt keletkező folyadék. Az alsó vödörre fúrjunk egy nagyobb lyukat, és helyezzünk rá egy csapot. A legfontosabb a légmentes záródás, ezért a tetőt alaposan szigeteljük, hogy be tudjon indulni az erjedés.

Ez gyorsan végbemegy

A hagyományos technika során az érett, felhasználható föld 6-12 hónap alatt alakul ki. A Bokashi módszer ennél lényegesen gyorsabb: 8 hét után már meg is kaphatják a növények. Ha jól zár az edény, akkor észre se fogjuk venni, hogy ott a komposztáló a balkonon, sőt: ezt a módszert konyhákban is szokták alkalmazni.

Több benne a tápanyag

Az erjesztés során keletkezett földben magasabb a nitrogén, a kálium és foszfor szintje, de emellett rengeteg hasznos mikroelemet is tartalmaz. A benne lévő mikroorganizmusok pedig javítják a cserépben a talajéletet.

Szinte minden belekerülhet

Míg a kerti komposztra nem kerülhet akármi, a Bokashi típusú edénybe akár főtt ételt is dobhatunk. Mehet bele minden olyan konyhai hulladék, ami nem penészes, még húsok, édességek is, de ezekből igyekezzünk nem túl sokat beletenni, mert ronthatják az erjedéses folyamat hatékonyságát.

Indulhat a komposztálás házilag!

A komposztálás menete során az erjedéses folyamatot nekünk kell elindítani Bokashi starter kultúrával, mely erjesztett gabonakorpából és élő mikroorganizmusokból álló keverék. Ezt otthon nem tudjuk elkészíteni, de webshopokban elérhető.

A trükk a rétegezés

A konyhai hulladékot vágjuk össze apróra, hogy hatékonyabb legyen a lebomlás. Tegyünk a vödör aljára egy réteg indítókultúrát, majd 5-6 cm vastagon rétegezzük rá hulladékot. Minden rétegre kerüljön egy marék starter kultúra. Minden egyes réteget jó alaposan nyomkodjunk le, mert a folyamat csak teljesen légmentes környezetben lesz hatékony. Egészen addig folytassuk a rétegezést, míg meg nem telik az edény.

Zárjuk ki jól a levegőt

Ha megtelt az edény, zárjuk le légmentesen; a hasznos mikroorganizmusok csak zárt környezetben hatékonyak. Az edényt 2-4 hétig hagyjuk, hogy végigmenjen az erjedés.

Időnként csapoljuk le

A fermentáció alatt keletkező folyadékot komposztteának is hívják, ezt legalább hetente egyszer le kell ereszteni az edény alján lévő csappal. Vízzel hígítva kiváló folyékony tápoldat a növényeknek.

Legyünk türelemmel

Ezután a fermentált anyagot keverjük össze kerti földdel vagy alacsony tápanyagtartalmú virágfölddel, és hagyjuk magára négy hétre. Ennyi idő alatt az erős fermentált anyag lebomlik; ha kihagynánk ezt a lépést, a túlságosan magas tápanyagtartalom kiégetné a növények gyökereit.

Többet árt, mint használ

A földdel kész komposzt tápanyagtartalma rendkívül magas, ráadásul savas kémhatású is, így a gyengébb gyökérzetű, vagy a savas talajt nem kedvelő növényeknek inkább ne adjuk. Arra is figyeljünk, hogy a gyökérzet ne érintkezzen vele közvetlenül, mert a magas tápanyagtartalom miatt kiéghet.

Ha szeretnél többet megtudni az erkélyen való komposztálásról, nézd meg a videót!

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
