Most érdemes megvennünk ezeket a kerti szerszámokat

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 14:15
Használjuk ki az akciókat, és szerezzük be most, amire tavasztól szükségünk lesz: a kerti szerszámokat. Az igaz, hogy most egy ideig pihenhetnek, de később nagy szükségünk lesz rájuk. Ha most beszerezzük a hasznos kerti szerszámokat, ezreket spórolhatunk meg.
  • A kerti szerszámok nélkülözhetetlenek egy kertes házban, legyen szó metszésről, ágak levágásáról, kert felásásártól vagy a lehullott levelek összegyűjtéséről.
  • Nem mindenből kell a legdrágábbat megvenni, de érdemes beruházni egy-egy jobb minőségű eszközre.
  • A leárazások alkalmával olcsóbban juthatunk hozzá a szükséges eszközökhöz, amelyeknek jövőre nagy hasznát vesszük.

A hasznos kerti szerszámokra most érdemes beruháznunk, nem akkor, amikor az idény kezdetekor megemelkednek az árak. Egy jó akkumulátoros sövényvágó óriási segítség a kertben. Válasszunk aszerint, hogy milyen a sövényünk: a hosszabb pengéjű gépek szélesebb sövényekhez tökéletesek, a rövidebbek a kisebbek gyorsabb levágására kiválók. A pengék legyenek rozsdamentes acélból, ezeknek hosszabb az élettartam – írja a Fanny magazin.

A hasznos kerti szerszámok most akciósak
A hasznos kerti szerszámokat, gépeket most érdemes megvásárolnunk.
Fotó: Shutterstock 

A hasznos kerti szerszámok listájának alapdarabja egy jó fűnyíró 

Az akkumulátoros fűnyírókra ilyenkor sok üzlet hirdet akciókat. Vásárlás előtt nézzük meg, mekkora az akkumulátor kapacitása, érdemes legalább 4-5 amperórásat választani, ezekkel már kényelmesen tudunk dolgozni.

Kerti szerszámok közül alapdarab a fűnyíró.
A fűnyíróra egész nyáron szükségünk lesz.
Fotó: 123RF

Ágakat is kell majd vágnunk? Akkor kellhet egy láncfűrész

Alapvetően nem létszükséglet egy nagy teljesítményű, benzinmotoros láncfűrész a ház körül, ha nem fával tüzelünk, de egy kisebb, akkumulátoros gép jó, ha kéznél van. Érdemes szénkefe nélküli motorral rendelkezőt választani, ezeknek hosszabb az élettartama, és fontos, hogy automata legyen a láncolaj adagolása munka közben.

Ezzel a kerti szerszámmal elérhetjük azt is, ami már nagyra nőtt

Ilyenkor érdemes magassági ágvágót is beszerezni, ezek a gépek a díszfáknál rengeteget segíthetnek. Nézzük meg a gép súlyát, a vágási magasságot: a legtöbb gép 4 méterig használható, ez már bőven elegendő. A kisebb kerti feladatokhoz bőven elég egy akkumulátoros gép teljesítménye is.

Egy jó metszőolló nélkül el se kezdjük a kertgondozást!

A jó metszőollók ára igen borsos lehet, de ilyenkor olcsóbban beszerezhetjük. Amennyiben vannak gyümölcsfáink, szőlőnk, sok bokrunk, érdemes beszerezni egy akkumulátoros metszőollót, a hagyományossal szemben ez nem fárasztja ki a kezet. A vágási átmérő legyen 15-25 mm között, és mielőtt hazavisszük, vegyük kézbe, nézzük meg, kényelmes-e a fogása.

Kerti szerszám, amire nem árt beruházni, ha szép zöld fűre vágyunk

A szép, zöld pázsithoz elengedhetetlen a rendszeres, tavaszi gyepszellőztetés, és nagyobb területen érdemes ezt géppel végezni. Általában hobbikertekbe elegendő az akkus vagy elektromos változat, de fontos, hogy mélységállításra legyen lehetőség a gépen.

Jövő ősszel hálásak leszünk érte

Egy lombszívó vagy lomfújó gyorsan segít megszabadulni a lehullott falevelektől. Egy elektromos, vezetékes modell kisebb kertbe bőven elegendő, csendesebb, és ezek olcsóbbak is. Választhatunk akkumulátoros változatot is.

Hasznos kerti szerszámok: lombfújóval gyorsabban végzünk.
A lombfújóval egyszerűbb az avar eltakarítása.
Fotó: Shutterstock 

Az egyenletes permetezéshez kell egy jó eszköz

Kisebb kertbe a rendszeres permetezéshez elegendő egy akkumulátoros permetező, ez könnyen kezelhető, és egyenletes nyomással oszlatja szét a permetlevet, ami a kezet is kíméli. Nagyobb kerteknél azonban érdemes inkább háti permetezőt választani, főleg, ha sok gyümölcsfánk van.

Kerti szerszámok: permetező a kártevők ellen.
Egy jó permetező nagy segítségünkre lehet.
Fotó: 123RF

Készítsünk mulcsot egyszerűen

Bár elsőre feleslegesnek tűnhet, de az ágaprító gépnek nagy hasznát vesszük a kertben. A gallyak elégetése helyett ezekkel a gépekkel mulcsot készíthetünk a bokrok, dísznövények alá, így azt nem kell többé a boltban megvennünk. A késes gépek a kisebb, vékonyabb gallyak feldolgozására ideálisak, a hengerdarálósok a nagyobb ágakra. A zajszintet és a teljesítményt vegyük figyelembe vásárlás előtt.

Hasznosítsuk a hulladékot

Kincset ér a komposztáló a kertben, és ha nem akarunk barkácsolni, ezt is megvehetjük most, és akár azonnal munkába is állíthatjuk. Méretet a kertünk alapján érdemes választani: a legtöbb kertbe elegendő egy 400-500 literes is, ennél már a komposztálási folyamat is kellőképpen stabil.

Kerti szerszámokat: komposztáló a kertben.
A komposztáló használatával kevesebb lesz a hulladék és szebbek lesznek a növények.
Fotó: Shutterstock 

A zugokra is gondolnunk kell

Amennyiben sok bokrunk, dísztárgyunk van a kertben, és a járdák mellett is szeretnénk szépen lenyírni a füvet, érdemes beruházni egy akciós elektromos fűszegélynyíróra. Olyat válasszunk, aminek teleszkópos rúdja van, és automatikusan adagolja a damilt.

Kerti szerszámok: szegélynyíró kisebb helyekhez.
A szegélynyíróval olyan helyekre is beférkőzhetünk, ahová fűnyíróval nem tudunk.
Fotó: Shutterstock 

Az elektromos kapálógép elvégzi helyettünk a piszkos munkát

Ásásra, gyomtalanításra kiváló eszköz az elektromos kapálógép, de vásárláskor figyeljünk arra, hogy a talajnak megfelelő teljesítményűt vegyünk: kötött talajhoz érdemes legalább 2-4 kW teljesítményűt választani.

Kerti szerszám: kapálógép a gyomirtáshoz.
Egy kapálógéppel pillanatok alatt feláshatjuk a kertet és a tenyerünk sem lesz vízhólyagos.
Fotó: Shutterstock 

Ha vastagabb ágakkal is meg kell küzdenünk 

Az elektromos vagy akkumulátoros orrfűrész akkor jön jól, ha vastagabb ágakat kell vágnunk nehezen hozzáférhető helyeken, de emellett használható barkácsolási feladatokra is. Kerti feladatokhoz érdemes akkumulátorosat választani.

Ezzel a gyümölcstermesztés is pofonegyszerű lesz

Nem árt, ha van egy karos ágvágó olló a háznál, főleg, ha van szőlőnk, gyümölcsfáink, de tereptisztításhoz, bokrok metszéséhez is ideális. Metszéshez olyat válasszunk, ahol a két penge egymásba záródik, mint az ollóknál, ez a mellévágó olló, tereptisztításhoz az egymásra illeszkedő, rávágó pengék is tökéletesek.

A kerti szerszám kiválasztásához itt egy kis segítség:

