Most érdemes megvennünk ezeket a kerti szerszámokat

A hasznos kerti szerszámokra most érdemes beruháznunk, nem akkor, amikor az idény kezdetekor megemelkednek az árak. Egy jó akkumulátoros sövényvágó óriási segítség a kertben. Válasszunk aszerint, hogy milyen a sövényünk: a hosszabb pengéjű gépek szélesebb sövényekhez tökéletesek, a rövidebbek a kisebbek gyorsabb levágására kiválók. A pengék legyenek rozsdamentes acélból, ezeknek hosszabb az élettartam – írja a Fanny magazin.
Az akkumulátoros fűnyírókra ilyenkor sok üzlet hirdet akciókat. Vásárlás előtt nézzük meg, mekkora az akkumulátor kapacitása, érdemes legalább 4-5 amperórásat választani, ezekkel már kényelmesen tudunk dolgozni.
Alapvetően nem létszükséglet egy nagy teljesítményű, benzinmotoros láncfűrész a ház körül, ha nem fával tüzelünk, de egy kisebb, akkumulátoros gép jó, ha kéznél van. Érdemes szénkefe nélküli motorral rendelkezőt választani, ezeknek hosszabb az élettartama, és fontos, hogy automata legyen a láncolaj adagolása munka közben.
Ilyenkor érdemes magassági ágvágót is beszerezni, ezek a gépek a díszfáknál rengeteget segíthetnek. Nézzük meg a gép súlyát, a vágási magasságot: a legtöbb gép 4 méterig használható, ez már bőven elegendő. A kisebb kerti feladatokhoz bőven elég egy akkumulátoros gép teljesítménye is.
A jó metszőollók ára igen borsos lehet, de ilyenkor olcsóbban beszerezhetjük. Amennyiben vannak gyümölcsfáink, szőlőnk, sok bokrunk, érdemes beszerezni egy akkumulátoros metszőollót, a hagyományossal szemben ez nem fárasztja ki a kezet. A vágási átmérő legyen 15-25 mm között, és mielőtt hazavisszük, vegyük kézbe, nézzük meg, kényelmes-e a fogása.
A szép, zöld pázsithoz elengedhetetlen a rendszeres, tavaszi gyepszellőztetés, és nagyobb területen érdemes ezt géppel végezni. Általában hobbikertekbe elegendő az akkus vagy elektromos változat, de fontos, hogy mélységállításra legyen lehetőség a gépen.
Egy lombszívó vagy lomfújó gyorsan segít megszabadulni a lehullott falevelektől. Egy elektromos, vezetékes modell kisebb kertbe bőven elegendő, csendesebb, és ezek olcsóbbak is. Választhatunk akkumulátoros változatot is.
Kisebb kertbe a rendszeres permetezéshez elegendő egy akkumulátoros permetező, ez könnyen kezelhető, és egyenletes nyomással oszlatja szét a permetlevet, ami a kezet is kíméli. Nagyobb kerteknél azonban érdemes inkább háti permetezőt választani, főleg, ha sok gyümölcsfánk van.
Bár elsőre feleslegesnek tűnhet, de az ágaprító gépnek nagy hasznát vesszük a kertben. A gallyak elégetése helyett ezekkel a gépekkel mulcsot készíthetünk a bokrok, dísznövények alá, így azt nem kell többé a boltban megvennünk. A késes gépek a kisebb, vékonyabb gallyak feldolgozására ideálisak, a hengerdarálósok a nagyobb ágakra. A zajszintet és a teljesítményt vegyük figyelembe vásárlás előtt.
Kincset ér a komposztáló a kertben, és ha nem akarunk barkácsolni, ezt is megvehetjük most, és akár azonnal munkába is állíthatjuk. Méretet a kertünk alapján érdemes választani: a legtöbb kertbe elegendő egy 400-500 literes is, ennél már a komposztálási folyamat is kellőképpen stabil.
Amennyiben sok bokrunk, dísztárgyunk van a kertben, és a járdák mellett is szeretnénk szépen lenyírni a füvet, érdemes beruházni egy akciós elektromos fűszegélynyíróra. Olyat válasszunk, aminek teleszkópos rúdja van, és automatikusan adagolja a damilt.
Ásásra, gyomtalanításra kiváló eszköz az elektromos kapálógép, de vásárláskor figyeljünk arra, hogy a talajnak megfelelő teljesítményűt vegyünk: kötött talajhoz érdemes legalább 2-4 kW teljesítményűt választani.
Az elektromos vagy akkumulátoros orrfűrész akkor jön jól, ha vastagabb ágakat kell vágnunk nehezen hozzáférhető helyeken, de emellett használható barkácsolási feladatokra is. Kerti feladatokhoz érdemes akkumulátorosat választani.
Nem árt, ha van egy karos ágvágó olló a háznál, főleg, ha van szőlőnk, gyümölcsfáink, de tereptisztításhoz, bokrok metszéséhez is ideális. Metszéshez olyat válasszunk, ahol a két penge egymásba záródik, mint az ollóknál, ez a mellévágó olló, tereptisztításhoz az egymásra illeszkedő, rávágó pengék is tökéletesek.
