Most érdemes megvennünk ezeket a kerti szerszámokat

A kerti szerszámok nélkülözhetetlenek egy kertes házban, legyen szó metszésről, ágak levágásáról, kert felásásártól vagy a lehullott levelek összegyűjtéséről.

Nem mindenből kell a legdrágábbat megvenni, de érdemes beruházni egy-egy jobb minőségű eszközre.

A leárazások alkalmával olcsóbban juthatunk hozzá a szükséges eszközökhöz, amelyeknek jövőre nagy hasznát vesszük.

A hasznos kerti szerszámokra most érdemes beruháznunk, nem akkor, amikor az idény kezdetekor megemelkednek az árak. Egy jó akkumulátoros sövényvágó óriási segítség a kertben. Válasszunk aszerint, hogy milyen a sövényünk: a hosszabb pengéjű gépek szélesebb sövényekhez tökéletesek, a rövidebbek a kisebbek gyorsabb levágására kiválók. A pengék legyenek rozsdamentes acélból, ezeknek hosszabb az élettartam – írja a Fanny magazin.

A hasznos kerti szerszámok listájának alapdarabja egy jó fűnyíró

Az akkumulátoros fűnyírókra ilyenkor sok üzlet hirdet akciókat. Vásárlás előtt nézzük meg, mekkora az akkumulátor kapacitása, érdemes legalább 4-5 amperórásat választani, ezekkel már kényelmesen tudunk dolgozni.

A fűnyíróra egész nyáron szükségünk lesz.

Ágakat is kell majd vágnunk? Akkor kellhet egy láncfűrész

Alapvetően nem létszükséglet egy nagy teljesítményű, benzinmotoros láncfűrész a ház körül, ha nem fával tüzelünk, de egy kisebb, akkumulátoros gép jó, ha kéznél van. Érdemes szénkefe nélküli motorral rendelkezőt választani, ezeknek hosszabb az élettartama, és fontos, hogy automata legyen a láncolaj adagolása munka közben.

Ezzel a kerti szerszámmal elérhetjük azt is, ami már nagyra nőtt

Ilyenkor érdemes magassági ágvágót is beszerezni, ezek a gépek a díszfáknál rengeteget segíthetnek. Nézzük meg a gép súlyát, a vágási magasságot: a legtöbb gép 4 méterig használható, ez már bőven elegendő. A kisebb kerti feladatokhoz bőven elég egy akkumulátoros gép teljesítménye is.

Egy jó metszőolló nélkül el se kezdjük a kertgondozást!

A jó metszőollók ára igen borsos lehet, de ilyenkor olcsóbban beszerezhetjük. Amennyiben vannak gyümölcsfáink, szőlőnk, sok bokrunk, érdemes beszerezni egy akkumulátoros metszőollót, a hagyományossal szemben ez nem fárasztja ki a kezet. A vágási átmérő legyen 15-25 mm között, és mielőtt hazavisszük, vegyük kézbe, nézzük meg, kényelmes-e a fogása.