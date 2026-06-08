A gyermekvédelmi ellenőrzés lehetett az utolsó csepp a pohárban? Nagyon úgy tűnik, hogy szakított Boráros Gábor és párja

Aggódnak az MMA-harcos követői, akik minden nap árgus szemekkel figyelik, mi történik a sztárapuka háza táján. És az elmúlt napokban bizony kapkodhatták a fejüket, hiszen először a gyermekvédelem jelent meg Boráros Gáboréknál, majd eltűntek a párjával közös fotók…

Boráros Gábor Jákli Mónika temetésén egyedül jelent meg (Fotó: Szabolcs László)

Így alakult Boráros Gábor magánélete

2024. elején 12 év után szakított egymással a ketrecharcos és Jákli Mónika

Egy évvel később Boráros Gábornak és exének is új kapcsolata volt

Idén január végén tragikus autóbalesetben elhunyt a sztáranyuka

Az MMA harcos neveli tovább új párjával kislányát

A gyermekvédelmi hatóság múlt héten beállított Gáborhoz

Eltűntek a közös képek a sztárapuka és párja közösségi oldalairól

Boráros Gábor lánya találkozik a gyermekfelügyelettel

A mai napig aktív sportoló körül mindig történik valami, ami felkavarja az állóvizet. Mint ismert, Boráros Gábor exe, Jákli Mónika elhunyt egy autóbalesetben, 31 éves volt. A sztárpár szerelme viharos volt, a tragédia idején már régóta külön éltek, mindkettejüknek új párja volt. A ketrecharcos, amióta közös gyermekük elvesztette anyukáját, azonnal magához vette Zorát, akinek azóta is igyekszik stabil hátteret biztosítani, kedvesének bele kellett rázódnia az anyai szerepkörbe, ami eleinte úgy tűnt, sikerült is. Majd múlt héten megjelent a gyermekvédelem Boráros Gábor családi házánál.

„Nem tudom a gyerekfelügyelet mit várt, mire számítottak, valószínűleg semmit” – mondta akkor Instagram-sztori videójában az MMA-harcos.

Inkább a bejelentő élt valamilyen olyan tévhitben, hogy itt egy sakáltanya van, de őt is várom szeretettel, ő is kap egy kávét. A lényeg, hogy meglepően sokan írtatok miatta bátorító szavakat, vigasztalást, pozitívumokat és dicséretet, amiket nagyon szépen köszönök. Van még persze még hová fejlődni, az biztos, de magabiztosan kijelenthetem, hogy sokkal jobb apa vagyok, mint egy évvel ezelőtt, vagy fél évvel ezelőtt, és még jobb apa is lehetek! Az biztos, a gyámhatóság jövő héten megint jön, ezt beszéltük meg, mert szeretnének Zorával is találkozni. Megnyugtatok mindenkit, hogy Zora jól van, biztonságban van, a legnagyobb biztonságban itt van. Azt is hozzáteszem, ha már a látogatóknak is be kellett számoljak róla, hogy óvónők szerint és a többi gyerkőc anyukája szerint is, akik önmaguktól dicsértek meg, hogy amióta ez a felállás van Zora életében, amióta egy helyen van az otthona, azóta ő sokkal összeszedettebb, jó irányba halad a fejlődése és ez a továbbiakban sem fog változni!