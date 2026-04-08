Ettől a hozzávalótól lesz tökéletes a krumplifőzelék

Egyetlen egyszerű fűszertől lesz mennyei a krumplifőzelék.

Az egytálétel további trükkökkel még különlegesebbé, selymesebbé, krémesebbé tehető.

A tökéletes krumplifőzelék receptjét lépésről lépésre közöljük.

A főzelék számos ínycsiklandó feltéttel tálalható fasírt helyett.

A tökéletes krumplifőzelék titka egyetlen egyszerű és olcsó hozzávaló, amely azonnal különlegessé teszi ezt az egyszerű és pénztárcabarát ételt. Nem kell órákig a konyhában senyvedned és vagyonokat költened az alapanyagokra, mégis egy varázslatos ebéd lesz a végeredmény. A titok nem más, mint egy régi magyar fűszer és egy kis krémesség: a majoránna és egy kevés tejszín.

A tökéletes krumplifőzelék receptje

A krumplifőzelék sok családban igazi komfortétel. Gyors, olcsó, laktató, és szinte mindenki szereti. Mégis gyakran előfordul, hogy az íze már kissé unalmas. Ebben a receptben a magyar konyha egyik klasszikus fűszernövénye kerül a főszerepbe, méghozzá a majoránna, amely különleges, aromás ízt ad a krumplifőzeléknek, egyúttal megőrizve annak hagyományos ízvilágát. Ha még egy kevés tejszínt is adsz a tejföl mellé, a főzelék sokkal selymesebb és krémesebb lesz. Ezek az apró változtatások meglepően nagy különbséget jelentenek, hatásukra az egyszerű krumplifőzelékből mennyei ebéd születhet.

Hozzávalók (4 adaghoz):

1 kg burgonya

1 közepes vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

2 evőkanál olaj vagy vaj

2 babérlevél

1 teáskanál szárított majoránna

só, frissen őrölt bors, egy kis ételízesítő

1 evőkanál liszt

1 kis poharas tejföl

1 dl főzőtejszín

7 dl víz vagy alaplé

opcionálisan: egy kevés ecet vagy citromlé az ízesítéshez

Elkészítés:

A burgonyát hámozd meg, mosd meg alaposan, vágd kockákra. A vöröshagymát vágd egészen apróra, a fokhagymát zúzd össze. Egy lábasban hevítsd fel a vajat vagy olajat, majd pirítsd üvegesre rajta a hagymát. Add hozzá a fokhagymát, keverd át, majd tedd bele a felkockázott burgonyát, öntsd fel annyi vízzel vagy alaplével, hogy éppen ellepje. Add hozzá a babérlevelet, sózd, borsozd, és közepes lángon főzd. Amikor a burgonya majdnem puha, szórd a lábasba a majoránnát. Készítsd el a habarást: egy kis tálban keverd simára a lisztet a tejföllel és a főzőtejszínnel, majd merj hozzá egy kevés forró főzőlevet, hőkiegyenlítést végezve. A keveréket öntsd a főzelékhez, majd folyamatos kevergesd. Pár perc alatt besűrűsödik. A végén kóstold meg, és ha szeretnéd, dobd fel a főzeléket egy kevés ecettel vagy citromlével.

Bors-tipp: a krumplifőzelék rántással még finomabb. Ehhez egy kevés olajon pirítsd aranybarnára a lisztet, és ezzel sűrítsd a főzeléket habarás helyett.

Nem csak fasírttal finom – ilyen feltétekkel tálalható a legfinomabb krumplifőzelék

A krumplifőzelék klasszikus kísérője a fasírt, de rengeteg más feltéttel is remekül működik. Ha gyors megoldást keresel, akkor a sült kolbász, tükörtojás vagy ropogós virsli remekül passzol hozzá, míg ha vegetáriánus változatot szeretnél, próbáld ki fokhagymás pirított gombával, fűszeres sült tofuval vagy sült csicseriborsóval. Ha valami könnyebbre vágysz, akkor a buggyantott tojás, ropogósra sült hagymakarikák vagy a pirított tökmag lesz a tuti befutó.