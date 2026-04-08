BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Dénes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Egy tál burgonya krumplifőzelékhez

Ettől a hozzávalótól lesz tökéletes a krumplifőzelék

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 08. 13:45
olcsó ebédtitkos összetevőtoptippekkrumplifőzelék
Egy igazi klasszikus a magyar konyhában, mégis unalmasnak tartod? A tökéletes krumplifőzelék egy apró trükkel készül, amelytől olyan ellenállhatatlan ízt kap, hogy amint kipróbálod, ez az étel lesz az új kedvenced.
Bata Kata
A szerző cikkei
  • Egyetlen egyszerű fűszertől lesz mennyei a krumplifőzelék.
  • Az egytálétel további trükkökkel még különlegesebbé, selymesebbé, krémesebbé tehető.
  • A tökéletes krumplifőzelék receptjét lépésről lépésre közöljük.
  • A főzelék számos ínycsiklandó feltéttel tálalható fasírt helyett.

A tökéletes krumplifőzelék titka egyetlen egyszerű és olcsó hozzávaló, amely azonnal különlegessé teszi ezt az egyszerű és pénztárcabarát ételt. Nem kell órákig a konyhában senyvedned és vagyonokat költened az alapanyagokra, mégis egy varázslatos ebéd lesz a végeredmény. A titok nem más, mint egy régi magyar fűszer és egy kis krémesség: a majoránna és egy kevés tejszín.

Tökéletes krumplifőzelék fasírttal tányéron
A tökéletes a krumplifőzelék titka a majoránna és egy kevés tejszín.
Fotó: mindmegette

A tökéletes krumplifőzelék receptje

A krumplifőzelék sok családban igazi komfortétel. Gyors, olcsó, laktató, és szinte mindenki szereti. Mégis gyakran előfordul, hogy az íze már kissé unalmas. Ebben a receptben a magyar konyha egyik klasszikus fűszernövénye kerül a főszerepbe, méghozzá a majoránna, amely különleges, aromás ízt ad a krumplifőzeléknek, egyúttal megőrizve annak hagyományos ízvilágát. Ha még egy kevés tejszínt is adsz a tejföl mellé, a főzelék sokkal selymesebb és krémesebb lesz. Ezek az apró változtatások meglepően nagy különbséget jelentenek, hatásukra az egyszerű krumplifőzelékből mennyei ebéd születhet.

Hozzávalók (4 adaghoz):

  • 1 kg burgonya
  • 1 közepes vöröshagyma
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 2 evőkanál olaj vagy vaj
  • 2 babérlevél
  • 1 teáskanál szárított majoránna
  • só, frissen őrölt bors, egy kis ételízesítő
  • 1 evőkanál liszt
  • 1 kis poharas tejföl
  • 1 dl főzőtejszín
  • 7 dl víz vagy alaplé
  • opcionálisan: egy kevés ecet vagy citromlé az ízesítéshez

Elkészítés:

  1. A burgonyát hámozd meg, mosd meg alaposan, vágd kockákra. 
  2. A vöröshagymát vágd egészen apróra, a fokhagymát zúzd össze.
  3. Egy lábasban hevítsd fel a vajat vagy olajat, majd pirítsd üvegesre rajta a hagymát. 
  4. Add hozzá a fokhagymát, keverd át, majd tedd bele a felkockázott burgonyát, öntsd fel annyi vízzel vagy alaplével, hogy éppen ellepje. 
  5. Add hozzá a babérlevelet, sózd, borsozd, és közepes lángon főzd.
  6. Amikor a burgonya majdnem puha, szórd a lábasba a majoránnát.
  7. Készítsd el a habarást: egy kis tálban keverd simára a lisztet a tejföllel és a főzőtejszínnel, majd merj hozzá egy kevés forró főzőlevet, hőkiegyenlítést végezve.
  8. A keveréket öntsd a főzelékhez, majd folyamatos kevergesd.
  9. Pár perc alatt besűrűsödik. 
  10. A végén kóstold meg, és ha szeretnéd, dobd fel a főzeléket egy kevés ecettel vagy citromlével.

Bors-tipp: a krumplifőzelék rántással még finomabb. Ehhez egy kevés olajon pirítsd aranybarnára a lisztet, és ezzel sűrítsd a főzeléket habarás helyett.

Nem csak fasírttal finom – ilyen feltétekkel tálalható a legfinomabb krumplifőzelék

A krumplifőzelék klasszikus kísérője a fasírt, de rengeteg más feltéttel is remekül működik. Ha gyors megoldást keresel, akkor a sült kolbász, tükörtojás vagy ropogós virsli remekül passzol hozzá, míg ha vegetáriánus változatot szeretnél, próbáld ki fokhagymás pirított gombával, fűszeres sült tofuval vagy sült csicseriborsóval. Ha valami könnyebbre vágysz, akkor a buggyantott tojás, ropogósra sült hagymakarikák vagy a pirított tökmag lesz a tuti befutó.

Ha szeretnéd tudni, mi a különbség a rántás és a habarás között, nézd meg a következő videót:

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
