Ettől a hozzávalótól lesz tökéletes a krumplifőzelék

A tökéletes krumplifőzelék titka egyetlen egyszerű és olcsó hozzávaló, amely azonnal különlegessé teszi ezt az egyszerű és pénztárcabarát ételt. Nem kell órákig a konyhában senyvedned és vagyonokat költened az alapanyagokra, mégis egy varázslatos ebéd lesz a végeredmény. A titok nem más, mint egy régi magyar fűszer és egy kis krémesség: a majoránna és egy kevés tejszín.
A krumplifőzelék sok családban igazi komfortétel. Gyors, olcsó, laktató, és szinte mindenki szereti. Mégis gyakran előfordul, hogy az íze már kissé unalmas. Ebben a receptben a magyar konyha egyik klasszikus fűszernövénye kerül a főszerepbe, méghozzá a majoránna, amely különleges, aromás ízt ad a krumplifőzeléknek, egyúttal megőrizve annak hagyományos ízvilágát. Ha még egy kevés tejszínt is adsz a tejföl mellé, a főzelék sokkal selymesebb és krémesebb lesz. Ezek az apró változtatások meglepően nagy különbséget jelentenek, hatásukra az egyszerű krumplifőzelékből mennyei ebéd születhet.
Bors-tipp: a krumplifőzelék rántással még finomabb. Ehhez egy kevés olajon pirítsd aranybarnára a lisztet, és ezzel sűrítsd a főzeléket habarás helyett.
A krumplifőzelék klasszikus kísérője a fasírt, de rengeteg más feltéttel is remekül működik. Ha gyors megoldást keresel, akkor a sült kolbász, tükörtojás vagy ropogós virsli remekül passzol hozzá, míg ha vegetáriánus változatot szeretnél, próbáld ki fokhagymás pirított gombával, fűszeres sült tofuval vagy sült csicseriborsóval. Ha valami könnyebbre vágysz, akkor a buggyantott tojás, ropogósra sült hagymakarikák vagy a pirított tökmag lesz a tuti befutó.
Ha szeretnéd tudni, mi a különbség a rántás és a habarás között, nézd meg a következő videót:
