BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Dénes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

„Minden ébren töltött percben ezt csináltam" –kis híján az életével fizetett a fiatal

e-cigaretta
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 08. 15:00
tüdőrákéletveszély
Csak menő akart lenni a haverjai előtt, de majdnem az életével fizetett a látványos füstfelhőkért egy fiatal fiú. Nathan Edmunds története minden szülő és tinédzser számára tanulságos: a 19 éves srác tüdeje egyik pillanatról a másikra adta meg magát, az orvosok szerint a megállás nélküli e-cigizés miatt.
Bors
A szerző cikkei

Nathan Edmunds mindössze 13 éves volt, amikor először a kezébe vette az elektromos cigit. Akkor még nem sejtette, hogy a „menőzésnek” hat évvel később egy kórházi ágyon, a mellkasából kiálló csövekkel lesz vége. A fiú függősége olyan mértékű volt, hogy az e-cigit gyakorlatilag csak akkor tette le, amikor lehunyta a szemét.

Nathan az elektromos cigi okozta függőség szövődményei miatt került kórházba  Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Minden ötödik percben beleszívtam. Mindig a kezemben volt vagy a zsebemben lapult, soha nem hagytam magára. Lefekvés előtt ez volt az utolsó mozdulatom, aztán kitettem az ablakpárkányra, és ébredés után azonnal érte nyúltam

– emlékezett vissza a Wolverhamptonból származó fiatal.

Azt hitte, eljött a vég

A tragédia 2025. december 19-én, hajnalban csapott le. Nathant elviselhetetlen mellkasi fájdalom ébresztette fel, minden egyes lélegzetvétel küzdelem volt számára. A mentők azonnal kórházba szállították, ahol a diagnózis sokkolta a családot: a fiú jobb tüdeje összeomlott (légmell).

Álmomban omlott össze a tüdőm – ez a legfélelmetesebb az egészben. Semmi előjele nem volt, nem éreztem fájdalmat előtte. Egyszer csak arra keltem reggel hatkor, hogy majd megőrülök a kíntól

– mesélte Nathan.

A srác bevallotta, a legrosszabbtól tartott:

 Azt hittem, tüdőrákom van. Ez futott át az agyamon először, mindig a legrosszabbra készülök. Amikor megmondták, hogy összeomlott a tüdőm, sokkot kaptam. Mindig láttam a hírekben, hogy ez történik másokkal, de azt hajtogattam: velem ilyen nem fordulhat elő. Mindenki ezt mondja, amíg meg nem történik.

Brutális beavatkozás mentette meg

Az orvosok szerint a bajt egyértelműen az e-cigizés okozta, mivel a készülékből belélegzett olajos pára valósággal bevonja a tüdő felületét, ami súlyos károsodáshoz vezethet. Nathant négy napig tartották bent, és egy dréncsövet vezettek a mellkasába, hogy eltávolítsák a levegőt és a folyadékot, segítve a tüdő tágulását. 

Szerencséjére a műtétet megúszta, a szervezete gyorsan reagált a kezelésre, de a sokk örökre megváltoztatta az életét. Amint az orvosok közölték vele a diagnózist, Nathan azonnal a szemétbe hajította a méregdrága készülékét – írja a brit Mirror.

„Dobjátok ki az elektromos cigit, mielőtt késő!”

Nathan most, két hónappal az eset után, missziójának tekinti, hogy figyelmeztesse kortársait a veszélyre. Szerinte a „gyümölcsös íz” és a nikotinlöket nem ér meg ennyi szenvedést.

Dobjátok ki, amíg lehet! Ne várjátok meg, amíg veletek is ez történik. Ha rám tör a vágy, inkább bekapok egy cukorkát. Nem éri meg az egész, csak azért, hogy legyen valami finom íz a szádban

– üzente a fiatal srác, aki ma már tiszta tüdővel, de örök félelemmel a szívében éli a mindennapjait.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
