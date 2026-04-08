Váratlan fordulat: marad J. D. Vance Budapesten

egyesült államok
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 08. 14:51
Vancealelnök
A tervezettnél tovább időzik Magyarországon J. D. Vance, aki az MCC-ben is világossá tette: támogatja a magyar kormány politikáját és elutasítja a külföldi beavatkozást.

„Ilyen is ritkán szokott lenni a diplomáciában: annyira jól érzi magát J. D. Vance Magyarországon, hogy egy nappal tovább marad” – írja közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Az Egyesült Államok alelnöke eredetileg kétnapos diplomáciai látogatásra érkezett Budapestre, hogy a sorsdöntő parlamenti választások előtt támogatásáról biztosítsa a magyar miniszterelnököt. 

J. D. Vance szerdán a Mathias Corvinus Collegiumban osztotta meg gondolatait a jövő kihívásairól. Az amerikai alelnök szót ejtett a választási folyamatba való külföldi beavatkozásokról is, és ismét kiállt Orbán Viktor politikája mellett.

