Váratlan fordulat: marad J. D. Vance Budapesten

„Ilyen is ritkán szokott lenni a diplomáciában: annyira jól érzi magát J. D. Vance Magyarországon, hogy egy nappal tovább marad” – írja közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.
Az Egyesült Államok alelnöke eredetileg kétnapos diplomáciai látogatásra érkezett Budapestre, hogy a sorsdöntő parlamenti választások előtt támogatásáról biztosítsa a magyar miniszterelnököt.
J. D. Vance szerdán a Mathias Corvinus Collegiumban osztotta meg gondolatait a jövő kihívásairól. Az amerikai alelnök szót ejtett a választási folyamatba való külföldi beavatkozásokról is, és ismét kiállt Orbán Viktor politikája mellett.
