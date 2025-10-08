Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Rántott húst készítő nagymama a fiúunokájával a konyhában

Ettől a titkos hozzávalótól lesz mennyei a rántott hús – soha többé nem fogod másképp készíteni

sütés
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 08. 12:15
szódabikarbónapanírtipprántott hús
Mindenki szereti, minden családban van hozzá egy bevált recept. A rántott hús az egyik legnagyobb kedvenc, most azonban mutatunk egy trükköt, amely úgy feldobja, hogy utána garantáltan másképp nézel majd erre a klasszikus ételre.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A rántott hús nemcsak egy egyszerű vasárnapi ebéd, hanem egy olyan gyerekkori emlék megtestesítője, amelyben ott van a nagymama minden szeretete. Az ételt ugyan egyszerű elkészíteni, de talán te is jártál már úgy, hogy hiába követted pontosan a receptet, a végeredmény nem lett olyan omlós és ropogós, mint szeretted volna. Vajon mi adja a rántott hús igazi varázsát? Nem más, mint a jó alapanyagok és egy kis konyhai fortély. Eláruljuk a titkot!

Rántott hús tányéron
A vasárnapi ebéd csak rántott hússal az igazi
Fotó:  Habik Csaba / mw archív

Ettől a trükktől szebb és finomabb lesz a rántott hús

Nem másról van szó, mint a szódabikarbónáról, amely különleges kémiai tulajdonsággal bír: lazítja a rostokat, puhítja a húst, és közben segít abban, hogy a bundája szép, buborékos és extra ropogós legyen. Ez a kettős hatás teszi igazán különleges hozzávalóvá, segítségével ugyanis szaftos húst, kívül pedig aranyszínű és ropogós kérget kapunk.

Így használd a szódabikarbónát

Nem kell átírnod a nagymama receptjét, elég csak kicsit felturbóznod:

  • A páchoz (például a joghurthoz vagy tejhez) keverj fél teáskanálnyi szódabikarbónát. Már ennyi is elég, hogy a hús rostjai fellazuljanak.
  • A panírozáshoz használt lisztbe is szórj egy csipetnyit. Így a bunda még könnyedebb és ropogósabb lesz.

Figyelj, hogy ne ess túlzásba, mert a nagyobb mennyiség már kellemetlen mellékízt adhat.

Mi kell a tökéletes bundához?

  • 2–3 tojás
  • liszt
  • zsemlemorzsa
  • só, frissen őrölt bors
  • 1 csipet-1 teáskanál szódabikarbóna

Nagy eséllyel minden alapanyag ott lapul már most is a konyhádban. Az egyetlen különlegesség a szódabikarbóna, amely ugyan csak egy apró változtatás, de látványos különbséget eredményez: könnyebb, ropogósabb lesz tőle a panír.

Így készítsd el lépésről lépésre

A hús előkészítése a legelső feladat: tisztítsd meg, majd óvatosan klopfold ki a szeleteket. Sózd meg mindkét oldalukat, és hagyd néhány percig állni. Közben rendezd el a panírozáshoz szükséges anyagokat: tegyél egy tálba lisztet, egy másikba zsemlemorzsát, a tojásokat pedig üsd fel egy mélyebb edénybe. A lisztbe pedig keverd bele a szódabikarbónát – ettől lesz igazán különleges a végeredmény. Ezután jöhet a jól ismert sorrend: liszt, tojás, morzsa. Forró olajban süsd ki a szeleteket, oldalanként csak néhány percig, amíg aranyszínű és ropogós bundát nem kapnak.

Tippek, hogy mindig tökéletes legyen a rántott hús

Ha szeretnéd, hogy a vasárnapi ebéded tényleg felejthetetlen legyen, a következő trükkökre is érdemes odafigyelned:

  • Vékonyra klopfold a húst, így gyorsabban átsül és szaftos marad.
  • Forró olajban süsd, de ne túl sokáig. Így elkerülöd, hogy szivacsos vagy zsíros legyen.
  • Egyszerre csak néhány szeletet tegyél a serpenyőbe. Ha túlzsúfolod, leesik az olaj hőfoka, és a panír megszívja magát.
  • Pihentesd rácson a kisütött szeleteket. Így a felesleges olaj lecsepeg, és a bunda ropogós marad.

