Gasztro szótár kezdőknek, hogy a főzés pofonegyszerű legyen

A gasztro szótár segítségedre lesz abban, hogy a konyhai zsargon - amely gyakran félelmetesebb, mint maga a főzés – ne akadályozzon abban, hogy mennyei ételeket varázsolj az asztalra.

A gasztro szótár segítségével élmény lesz a főzés

Fotó: LightField Studios / Shutterstock

A legfontosabb szakszavak jelentése a gasztro szótárak szerint

1. Hogyan készül a rántás?

A gasztro szótár leggyakoribb kifejezése a rántás. Ez nem más, mint hogy kevés zsiradékon – olajon vagy zsíron – pirítod a lisztet, közben folyamatosan kevergeted, nehogy leégjen. Rántással sűrítheted a leves és a főzelék.

2. Mi a habarás?

Habaráshoz tejszínt, tejfölt vagy tejet simára keversz liszttel, és ezt adod hozzá a főzelékhez, leveshez vagy szószhoz, így főzöd pár percig. Sűrűbb, de selymesebb állagot kapsz.

3. Dinsztelés jelentése

Ha dinsztelsz, az azt jelenti, hogy zsiradékon, kevés vízzel lassan párolsz. Se nem sütés, se nem főzés. Ezt a módszert leggyakrabban hagymánál alkalmazzák. Ez az alapja sok magyar ételnek, például a pörköltnek.

4. Párolás jelentése

Pároláskor az ételt kevés folyadékban, fedő alatt főzöd meg, vagy egy lábosba vizet forralsz, ráteszel egy szűrőt, abba teszed a párolnivalót úgy, hogy ne érjen bele a vízbe, így a gőz és a pára megpuhítja a zöldséget vagy húst. Ez egy egészséges főzési alternatíva.

5. Mi az a marinálás?

A marinálás nem más, mint a pácolás, amitől igazán ízes lesz az étel. Az alapanyagot – húst, halat, sajtot vagy zöldséget - fűszeres, savas vagy olajos pácban áztatod, általában néhány órától akár több napig. Ez nemcsak ízesít, de puhít is.

6. Blansírozás jelentése

Blansírozáskor az alapanyagot forró vízbe dobod pár percre, majd hideg vízbe teszed. Így megtartja élénk színét, frissességét, és könnyebb lehúzni a héjat, például a paradicsomról.

7. Sauté jelentése

A sauté (kiejtés: szoté) egy gyors pirítás kevés zsiradékon, magas hőfokon, gyakori keverés mellett. Lényege, hogy az étel kérget kapjon, de belül szaftos maradjon. Fürgén kell dolgozni a folyamat során.

8. Glazírozás készítése

A glazírozás egy olyan technika, amikor az ételt fényes, édes vagy sós mázzal vonod be. Például felolvasztod a vajat, teszel bele cukrot, mézet, egy kevés vizet és a zöldséget, majd kevergetve, addig főzöd, míg a víz elpárolog és a zöldség egy ragacsos aranybarna mázat kap.