Ettől az egy összetevőtől lesz mennyeien krémes a krumplipüré – Ideje neked is kipróbálni

Hétvégén burgonya készül a főfogás mellé? Akkor ezt a krémes krumplipüré receptet ki kell próbálnod! A megszokott alapanyagok mellé egy kevésbé evidens összetevő is kerül, de hidd el: innentől sosem hagyod ki a receptből!
A krumplipüré a legegyszerűbb konyhai alapfogások közé tartozik. Burgonya, vaj, tej – jól bevált, ősrégi recept, a végeredmény mégis sokszor változik. Van, amikor könnyűre és selymesre, máskor nehézre vagy csomósra sikerül. A különbség általában az arányokban rejlik, de ha kicsit felturbóznád a vasárnapi köretet, megsúgunk egy titkot, amitől nemcsak az állaga, de az íze is még ellenállhatatlanabb lesz a krumplipürének.
A titkos összetevő pedig nem más, mint a krémsajt. A krémsajt nem váltja ki a vajat vagy a tejet: finoman kiegészíti őket. A burgonya íze megmarad, ugyanakkor kerekebb, egységesebb lesz az egész ízvilág. Az enyhe savasság miatt a burgonyapüré nem lesz túl sűrű. Az állaga sokkal lágyabbá és krémesebbé válik.
A krémes krumplipüré recept elkészítéséhez burgonya, vaj, tej vagy tejszín, krémsajt, só és frissen őrölt bors szükséges. Az arányok rugalmasak, de a krémsajt mennyisége akkor ideális, ha csak pár 1-2 evőkanállal adagolunk belőle, így épphogy érezhető lesz a klasszikus püré ízvilága mellett.
A krumplipüré másnap is hasznosítható. Egy húsos-zöldséges alapra rétegezve, sütőben pirítva isteni pásztorpitét készíthetünk belőle.
Az alábbi videóban megnézheted, hogy készül a tökéletes krumplipüré:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.