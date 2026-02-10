Ettől az egy összetevőtől lesz mennyeien krémes a krumplipüré – Ideje neked is kipróbálni

Hétvégén burgonya készül a főfogás mellé? Akkor ezt a krémes krumplipüré receptet ki kell próbálnod! A megszokott alapanyagok mellé egy kevésbé evidens összetevő is kerül, de hidd el: innentől sosem hagyod ki a receptből!

Krémes krumplipüré recept, ami teljesen megváltoztatja, amit eddig erről az egyszerű köretről hittél.

Fotó: 123RF

A krumplipüré az egyik legnépszerűbb köret a magyar háztartásokban.

Kevés alapanyagból, egyszerűen elkészíthető.

Egy plusz összetevővel krémesebb lehet az állaga és finomabb az íze.

Egy szuper recepttel felhasználhatod a megmaradt burgonyapürét is.

Krémes krumplipüré recept: mutatjuk, mi kell hozzá

A krumplipüré a legegyszerűbb konyhai alapfogások közé tartozik. Burgonya, vaj, tej – jól bevált, ősrégi recept, a végeredmény mégis sokszor változik. Van, amikor könnyűre és selymesre, máskor nehézre vagy csomósra sikerül. A különbség általában az arányokban rejlik, de ha kicsit felturbóznád a vasárnapi köretet, megsúgunk egy titkot, amitől nemcsak az állaga, de az íze is még ellenállhatatlanabb lesz a krumplipürének.

Ettől az egy hozzávalótól lesz mennyeien krémes a krumplipüré A titkos összetevő pedig nem más, mint a krémsajt. A krémsajt nem váltja ki a vajat vagy a tejet: finoman kiegészíti őket. A burgonya íze megmarad, ugyanakkor kerekebb, egységesebb lesz az egész ízvilág. Az enyhe savasság miatt a burgonyapüré nem lesz túl sűrű. Az állaga sokkal lágyabbá és krémesebbé válik.

Krémes krumplipüré recept

A krumplipüré hozzávalói:

A krémes krumplipüré recept elkészítéséhez burgonya, vaj, tej vagy tejszín, krémsajt, só és frissen őrölt bors szükséges. Az arányok rugalmasak, de a krémsajt mennyisége akkor ideális, ha csak pár 1-2 evőkanállal adagolunk belőle, így épphogy érezhető lesz a klasszikus püré ízvilága mellett.

A krumplipüré elkészítése:

A krumplit meghámozzuk, felkockázzuk, majd sós vízben puhára főzzük. A főtt burgonyát leszűrjük, még forrón áttörjük vagy krumplinyomóval pépesítjük. Hozzáadjuk a vajat és a meleg tejet vagy tejszínt, majd alaposan elkeverjük. Szobahőmérsékletű krémsajtot keverünk a püréhez, ügyelve arra, hogy ne kerüljön bele túl sok. Sóval és borssal ízesítjük, majd rövid pihentetés után tálaljuk.

Mit csinálj a maradék burgonyapüréből?

A krumplipüré másnap is hasznosítható. Egy húsos-zöldséges alapra rétegezve, sütőben pirítva isteni pásztorpitét készíthetünk belőle.