Nem fizetett útdíjat, 1 milliárdot bliccelt el István a kamionjaival - megdöbbentő ítélet született

Bólogatva hallgatta az a férfi az ítéletét, akit a Fővárosi Törvényszék szerdán (április 8-án) bűnösnek mondott ki, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, valamint 90 rendbeli közokirat-hamisítás miatt. B. István egy fuvarozó vállalkozó volt, aki stróman ügyvezetőkkel olyan céghálózatot hozott létre, amellyel éveken keresztül elkerülte az útdíjak, bírságok, valamint a dolgozói után befizetendő járulékok megfizetését. Mindezzel 1 milliárdot bliccelt el, amivel jelentős kárt okozott a magyar állami költségvetésnek.

B. István a vádirat szerint 2011-ben kezdett el fuvarozni és szállítmányozni, azonban 2013-ban bevezették az új úthasználati díjfizetést, amit ő mindenáron el akart kerülni. Ennek érdekében létrehozott egy adóelkerülő konstrukciót. Olyan rendszert tervezett meg, amely lehetővé tette, hogy az árufuvarozás során felmerülő útdíjat és az ezért kirótt bírságot, továbbá a munkavállalóknak kifizetett munkabért terhelő adókat és járulékokat ne kelljen megfizetnie, és ezáltal maximalizálja a hasznát.

B. István a jogellenes adókijátszás érdekében, a fuvarozáshoz használt gépjárművek üzembentartóiként olyan cégeket jegyeztetett be a gépjármű-nyilvántartásba, amelyeket a névleges ügyvezetők helyett ténylegesen ő irányított. A cégek vagyonnal nem rendelkeztek, így a díjtartozás megfizetésére eleve képtelenek voltak.

Hogyan működtette a csalást?

B. István olyan céghálózatot alakított ki, amelyben a járművek bejegyzett tulajdonosa és üzembentartója eltérő cég volt, a fuvarozási tevékenységet pedig egy tőlük független, harmadik társaság számlázta ki. Azáltal, hogy a gépjárművek tulajdonosa és üzembentartója elvált egymástól, az üzembentartó társaságok vagyonnal nem rendelkeztek, a fuvarozási tevékenységből származó bevétel pedig a számlázó társaságoknál realizálódott, a vádlott ellehetetlenítette az útdíj és az egyéb közterhek behajtását.

A vádlott a cselekményével, a 2020 októberében történt elfogásáig összesen több mint 1,1 milliárd forint vagyon hátrányt okozott a magyar állami költségvetésnek. Az ügyészség B. Istvánnal szemben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, valamint 90 rendbeli közokirat-hamisítás bűntette miatt emelt vádat. A szerdán tartott bírósági tárgyaláson a férfi megszólalhatott utolsó szó jogán, majd ítéletet hirdettek felette.

Folyamatosan együttműködtem a hatósággal és a bírósággal. Beismertem a bűncselekményt. Jelentős összeget meg is térítettem

– mondta többek között a bíróságon, B. István.