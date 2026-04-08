Rejtélyes csend: Végleg lehúzta a rolót Dudás Miki családi virágboltja? - Fotók

Dudás Miki, az ország egyik legismertebb kajakozója és médiaszemélyisége az előző évben vesztette életét, a család és a barátok azóta is egy emberként gyászolják. Az egykori világbajnok sportoló számára mindig is a családja volt a legfontosabb bástya, éppen ezért sokkoló látvány, ami a közös vállalkozásukkal történt. A Bors stábja kiment a helyszínre, hogy utánajárjon a pletykáknak, ám amit ott találtunk, az minden képzeletet felülmúlt. Az üzlet, amely korábban a környék dísze volt, most elhagyatottan árválkodik a tavaszi napsütésben.

Dudás Miki virágboltja jelenleg is zárva van (Fotó: MW)

Meddig lehet lakat Dudás Mikiék üzletén?

A pesterzsébeti piacon járva már messziről szembetűnik a változás. Ahol korábban színpompás csokrok és illatos növények várták a vásárlókat, ott most csak egy kék ponyva és egy lakat fogadja az arra járókat. Utoljára a nőnapi roham idején jártunk kint, akkor még úgy tűnt, van remény: az üzlet ideiglenesen kinyitott, és bár a hangulat feszült volt, a kiszolgálás folyamatosan zajlott. Mostanra azonban nyoma sincs az életnek.

– Már egy ideje ki sem nyitottak – súgta meg lapunknak az egyik bolt eladója.

Nagyon sajnáljuk őket, mert kedves emberek, de látszik, hogy nagy a baj. Nem látunk senkit mozogni az üzlet körül, csak a csend maradt utánuk.

A látvány valóban szívszorító. A ponyva alatt megbújó polcok és a porosodó kirakat egy olyan korszak végét jelezheti, amely évtizedekig meghatározta a Dudás család mindennapjait. Vajon a családot ért korábbi tragédiák és nehézségek vezettek idáig, vagy egyszerűen elfogyott az erő a folytatáshoz?

Dudás Miki halála az üzletre is kihatott (Fotó: MW)

Rejtélyes üzenetek és aggódó rajongók

A környékbeliek szerint a bolt bezárása nem egyik napról a másikra történt, sokkal inkább egy lassú folyamat eredménye. A rajongók aggódnak: sokan kérdezgetik, mi lesz a sorsa a családi üzletnek, de válaszok egyelőre nem érkeznek.

A bulvár világában megszokhattuk a hullámvölgyeket, de egy ilyen nagy múltú családi vállalkozás eltűnése mindig többet jelent puszta üzleti kudarcnál. Ez egy darabka a bajnok életéből, ami most úgy tűnik, végleg a múlt ködébe vész. A kérdés már csak az: lesz-e még egyszer újrakezdés, vagy a ponyva örökre rajta marad Dudás Miklósék családi örökségén?