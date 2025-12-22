Ettől a titkos hozzávalótól lesz mennyei a töltött káposzta: egyszerű és finom recept a nagymamánktól

A töltött káposzta titkos hozzávalóval az a mennyei finomság, amit, ha elkészítesz a barátaidnak, egészen biztos, hogy mindenki repetát kér, és persze a receptet. A savanyú káposzta semmihez sem fogható illata, a füstölt hús csábítása már önmagában is egy gasztronómiai csoda, de van egy apró titok, amitől ez az étel nemcsak finom, hanem felejthetetlen lesz: egy löttyintésnyi vörösbor. Ez a rubinvörös nedű nem elnyomja, hanem megnyitja az ízeket – selymesebbé, gazdagabbá, mélyebbé varázsolja az egész ételt. A borban lévő tanninok és savak gyönyörűen kiegyensúlyozzák a káposzta savanyúságát és a hús szaftosságát. Így a töltött káposzta nem csupán egy tradicionális fogás marad, hanem egy valódi kulináris élmény – benne a magyar konyha lelke, egy csipetnyi eleganciával.
Bors tipp: Tálaláskor kínálj hozzá tejfölt és friss ropogós kovászos kenyeret!
Sütőben is elkészítheted
Ha igazán selymes, omlós töltött káposztára vágysz, próbáld ki sütőben. Tedd az egészet egy hőálló edénybe, tedd rá a fedelét, ha az nincs, akkor fedd le alufóliával, és 180 °C-on, 2,5 órán át süsd. A lassú hő hatására a káposzta szinte vajpuha lesz, a hús pedig omlós és szaftos. A végeredmény: egy „borvirágos” káposzta, amitől minden vendég elolvad és senki sem jön rá, mi a titkod.
Ha szeretnéd te magad savanyítani a káposztát, nézd meg a videót!
