Ettől a titkos hozzávalótól lesz mennyei a töltött káposzta: egyszerű és finom recept a nagymamánktól

A töltött káposzta titkos hozzávalóval az a mennyei finomság, amit, ha elkészítesz a barátaidnak, egészen biztos, hogy mindenki repetát kér, és persze a receptet. A savanyú káposzta semmihez sem fogható illata, a füstölt hús csábítása már önmagában is egy gasztronómiai csoda, de van egy apró titok, amitől ez az étel nemcsak finom, hanem felejthetetlen lesz: egy löttyintésnyi vörösbor. Ez a rubinvörös nedű nem elnyomja, hanem megnyitja az ízeket – selymesebbé, gazdagabbá, mélyebbé varázsolja az egész ételt. A borban lévő tanninok és savak gyönyörűen kiegyensúlyozzák a káposzta savanyúságát és a hús szaftosságát. Így a töltött káposzta nem csupán egy tradicionális fogás marad, hanem egy valódi kulináris élmény – benne a magyar konyha lelke, egy csipetnyi eleganciával.

Töltött káposzta titkos hozzávalóval, amivel a siker garantált.

Fotó: freeskyline / Shutterstock

A töltött káposzta titkos hozzávalóval receptje

Hozzávalók (6 adaghoz):

1 kg savanyú káposzta

12 savanyított káposzta levél

60 dkg darált sertéshús (lapocka, tarja vagy comb)

40 dkg darált füstölt hús (csülök vagy sonka)

4-5 ujjnyi füstölt borda

15 dkg rizs

1 nagy fej vöröshagyma (vagy két kisebb)

4 gerezd fokhagyma

1 tojás

1 evőkanál füstölt pirospaprika

só, bors, babérlevél, kömény ízlés szerint

1,5 dl száraz vörösbor

2 dl tejföl (a tálaláshoz)

Elkészítés:

A hagymát és fokhagymát vágd finomra, majd kevés zsíron pirítsd üvegesre

Egy nagyobb tálba keverd össze a pirított hagymát, fokhagymát, darált húst, darált füstölt húst, tojást, füstölt pirospaprikát, sót, borsot, köményt és rizst

A káposztalevelekből vágd ki a vastag torzsát vagy egy húsklopfolóval óvatosan puhítsd meg

Ha kisebb töltelékeket szeretnél, akkor vágd félbe a leveleket, ha inkább nagyobbakat, akkor hagyd egészben

A levelek közepére tegyél egy-egy kupac tölteléket, tekerd fel, majd a végeiket hajtogasd be

A töltött káposztát óvatosan tekerd fel, majd tűrd be a végeit.

Fotó: Cherries / Shutterstock

A lábas aljára tegyél egy réteg apró savanyú káposztát, majd dobj rá egy füstölt bordát, egy babérlevelet és szépen pakold egymás mellé a töltött batyukat. Így rétegezd a lábosba, míg elfogynak az alapanyagot, a tetejére apró káposzta kerüljön

Így tedd egymás mellé a töltelékeket, majd jöhet rá az apró káposzta.

Fotó: Cherries / Shutterstock

Öntsd fel annyi vízzel, hogy épphogy ellepje, majd löttyintsd rá a vörösbort

Tedd rá a fedőt a lábosra és kis lángon főzd 2,5 órán át

Bors tipp: Tálaláskor kínálj hozzá tejfölt és friss ropogós kovászos kenyeret!

Sütőben is elkészítheted Ha igazán selymes, omlós töltött káposztára vágysz, próbáld ki sütőben. Tedd az egészet egy hőálló edénybe, tedd rá a fedelét, ha az nincs, akkor fedd le alufóliával, és 180 °C-on, 2,5 órán át süsd. A lassú hő hatására a káposzta szinte vajpuha lesz, a hús pedig omlós és szaftos. A végeredmény: egy „borvirágos” káposzta, amitől minden vendég elolvad és senki sem jön rá, mi a titkod.

