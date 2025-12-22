KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Ettől a titkos hozzávalótól lesz mennyei a töltött káposzta: egyszerű és finom recept a nagymamánktól

tradicionális étel
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 12:15
ünnepitipptöltött káposztarecept
Ahogy hűvösre fordul az idő, biztosan te is egyre inkább kívánod a tartalmas, laktató ebédeket. A töltött káposzta titkos hozzávalóval egy olyan finomság, amely nem csak az ünnepi asztalon állja meg a helyét. Ez az az étel, amelynek, ha az illata beteríti a lakást, hirtelen mindenki odatalál az étkezőasztalhoz.
Bata Kata
A töltött káposzta titkos hozzávalóval az a mennyei finomság, amit, ha elkészítesz a barátaidnak, egészen biztos, hogy mindenki repetát kér, és persze a receptet. A savanyú káposzta semmihez sem fogható illata, a füstölt hús csábítása már önmagában is egy gasztronómiai csoda, de van egy apró titok, amitől ez az étel nemcsak finom, hanem felejthetetlen lesz: egy löttyintésnyi vörösbor. Ez a rubinvörös nedű nem elnyomja, hanem megnyitja az ízeket – selymesebbé, gazdagabbá, mélyebbé varázsolja az egész ételt. A borban lévő tanninok és savak gyönyörűen kiegyensúlyozzák a káposzta savanyúságát és a hús szaftosságát. Így a töltött káposzta nem csupán egy tradicionális fogás marad, hanem egy valódi kulináris élmény – benne a magyar konyha lelke, egy csipetnyi eleganciával.

Töltött káposzta titkos hozzávalóval
Töltött káposzta titkos hozzávalóval, amivel a siker garantált.
Fotó: freeskyline /  Shutterstock 

A töltött káposzta titkos hozzávalóval receptje

Hozzávalók (6 adaghoz):

  • 1 kg savanyú káposzta 
  • 12 savanyított káposzta levél 
  • 60 dkg darált sertéshús (lapocka, tarja vagy comb)
  • 40 dkg darált füstölt hús (csülök vagy sonka)
  • 4-5 ujjnyi füstölt borda
  • 15 dkg rizs
  • 1 nagy fej vöröshagyma (vagy két kisebb)
  • 4 gerezd fokhagyma
  • 1 tojás
  • 1 evőkanál füstölt pirospaprika
  • só, bors, babérlevél, kömény ízlés szerint
  • 1,5 dl száraz vörösbor
  • 2 dl tejföl (a tálaláshoz)

Elkészítés:

  • A hagymát és fokhagymát vágd finomra, majd kevés zsíron pirítsd üvegesre
  • Egy nagyobb tálba keverd össze a pirított hagymát, fokhagymát, darált húst, darált füstölt húst, tojást, füstölt pirospaprikát, sót, borsot, köményt és rizst
  • A káposztalevelekből vágd ki a vastag torzsát vagy egy húsklopfolóval óvatosan puhítsd meg
  • Ha kisebb töltelékeket szeretnél, akkor vágd félbe a leveleket, ha inkább nagyobbakat, akkor hagyd egészben
  • A levelek közepére tegyél egy-egy kupac tölteléket, tekerd fel, majd a végeiket hajtogasd be
töltött káposzta készítése
A töltött káposztát óvatosan tekerd fel, majd tűrd be a végeit.
Fotó: Cherries /  Shutterstock 
  • A lábas aljára tegyél egy réteg apró savanyú káposztát, majd dobj rá egy füstölt bordát, egy babérlevelet és szépen pakold egymás mellé a töltött batyukat. Így rétegezd a lábosba, míg elfogynak az alapanyagot, a tetejére apró káposzta kerüljön
töltött káposzta edényben
Így tedd egymás mellé a töltelékeket, majd jöhet rá az apró káposzta.
Fotó: Cherries /  Shutterstock 
  • Öntsd fel annyi vízzel, hogy épphogy ellepje, majd löttyintsd rá a vörösbort
  • Tedd rá a fedőt a lábosra és kis lángon főzd 2,5 órán át

Bors tipp: Tálaláskor kínálj hozzá tejfölt és friss ropogós kovászos kenyeret!

Sütőben is elkészítheted

Ha igazán selymes, omlós töltött káposztára vágysz, próbáld ki sütőben. Tedd az egészet egy hőálló edénybe, tedd rá a fedelét, ha az nincs, akkor fedd le alufóliával, és 180 °C-on, 2,5 órán át süsd. A lassú hő hatására a káposzta szinte vajpuha lesz, a hús pedig omlós és szaftos. A végeredmény: egy „borvirágos” káposzta, amitől minden vendég elolvad és senki sem jön rá, mi a titkod.

Ha szeretnéd te magad savanyítani a káposztát, nézd meg a videót!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
