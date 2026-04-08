Mi köze az Artemis II-nek a kozmetikához? Jessica Alba el sem hiszi, de a krémje feljutott az űrbe

A 44 éves színésznő könnyekig hatódott, amikor kiderült, hogy egy NASA-űrhajós az ő cégének termékét kérte az űrben. Christina Koch az Artemis II fedélzetén kereste Jessica Alba Honest márkájú kézkrémét.

(Fotó: PA/Northfoto)

Jessica Alba saját márkás kézkrémje feljutott az űrbe

Az egész történet az Artemis II fedélzetén indult, ahol az egyik űrhajós egy egészen hétköznapi dolgot kért a fedélzeti csomagjába. Christina Koch Jessica Alba által alapított The Honest Company egyik hidratáló krémét kereste. A felvett beszélgetés során az űrhajós félmosollyal megjegyezte, hogy „ez lehet, hogy kicsit nehezebb lesz”, utalva arra, hogy nem biztos, hogy a fedélzeten megtalálják a konkrét terméket.

Egy konkrét közösségi higiéniai terméket keresek, mégpedig az Honest krémet.

A kérés azonban hamar kiszivárgott és pillanatok alatt elterjedt az interneten.

Jessica Alba reagált a felvételre

A 44 éves színésznő a felvételt hallva könnyekig hatódott és alig akarta elhinni, hogy márkája az űrbe jutott. Jessica Alba Instagram-oldalán videóban reagált az esetre, ahol láthatóan meghatódva beszélt arról, milyen különlegesnek tartja ezt a helyzetet. Elmondása szerint soha nem gondolta volna, hogy egyszer az általa létrehozott termékek az űrben kötnek ki. A színésznő úgy fogalmazott, hogy ez „egy olyan pillanat, amelyet korábban elképzelni sem tudott volna”.

Christina Koch az Artemis II egyik űrhajósa

(Fotó: NASA via Bestimage/Northfoto)

Jessica Alba lányáról nevezte el a márkáját

Jessica Alba The Honest Company nevű vállalatát 2012-ben alapította azzal a céllal, hogy biztonságosabb, tudatosabb összetevőkből készült termékeket kínáljon a fogyasztóknak. A márkát pedig lányáról, Honorról nevezte el, ami még személyesebbé tette számára az egészet. Éppen ezért is érezte ezt hatalmas megtiszteltetésnek. Videójában arra biztatta követőit, hogy merjenek nagyot álmodni, mert sosem lehet tudni, hová vezet egy ötlet. Az ő esetében ez szó szerint a világűrig jutott.