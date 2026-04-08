BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Dénes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Mi köze az Artemis II-nek a kozmetikához? Jessica Alba el sem hiszi, de a krémje feljutott az űrbe

Artemis 2
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 08. 15:15
Jessica AlbaNASAkrém
A 44 éves színésznő könnyekig hatódott az Artemis II egyik űrhajósát hallva. Christina Koch ugyanis Jessica Alba saját márkás, Honest kézkrémét kereste a fedélzeten.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

A 44 éves színésznő könnyekig hatódott, amikor kiderült, hogy egy NASA-űrhajós az ő cégének termékét kérte az űrben. Christina Koch az Artemis II fedélzetén kereste Jessica Alba Honest márkájú kézkrémét.

Jessica Alba könnyekig hatódott, amikor Christina Koch az űrben kereste az Honest márkájú kézkrémjét
Jessica Alba könnyekig hatódott, amikor Christina Koch az űrben kereste Honest márkájú kézkrémjét
(Fotó: PA/Northfoto)
  • Az Artemis II űrmisszió április 1-jén indult 10 napos útjára, hogy megkerülje a Holdat
  • Az egyik űrhajós a 44 éves színésznő The Honest Company márkájú kézkrémét kereste a fedélzeten
  • Jessica Alba Instagram-oldalán reagált a nem mindennapi történetre

Jessica Alba saját márkás kézkrémje feljutott az űrbe

Az egész történet az Artemis II fedélzetén indult, ahol az egyik űrhajós egy egészen hétköznapi dolgot kért a fedélzeti csomagjába. Christina Koch Jessica Alba által alapított The Honest Company egyik hidratáló krémét kereste. A felvett beszélgetés során az űrhajós félmosollyal megjegyezte, hogy „ez lehet, hogy kicsit nehezebb lesz”, utalva arra, hogy nem biztos, hogy a fedélzeten megtalálják a konkrét terméket.

Egy konkrét közösségi higiéniai terméket keresek, mégpedig az Honest krémet.

A kérés azonban hamar kiszivárgott és pillanatok alatt elterjedt az interneten.

Jessica Alba reagált a felvételre

A 44 éves színésznő a felvételt hallva könnyekig hatódott és alig akarta elhinni, hogy márkája az űrbe jutott. Jessica Alba Instagram-oldalán videóban reagált az esetre, ahol láthatóan meghatódva beszélt arról, milyen különlegesnek tartja ezt a helyzetet. Elmondása szerint soha nem gondolta volna, hogy egyszer az általa létrehozott termékek az űrben kötnek ki. A színésznő úgy fogalmazott, hogy ez „egy olyan pillanat, amelyet korábban elképzelni sem tudott volna”.  

Christina Koch az Artemis II egyik űrhajósa
Christina Koch az Artemis II egyik űrhajósa
(Fotó: NASA via Bestimage/Northfoto)

Jessica Alba lányáról nevezte el a márkáját

Jessica Alba The Honest Company nevű vállalatát 2012-ben alapította azzal a céllal, hogy biztonságosabb, tudatosabb összetevőkből készült termékeket kínáljon a fogyasztóknak. A márkát pedig lányáról, Honorról nevezte el, ami még személyesebbé tette számára az egészet. Éppen ezért is érezte ezt hatalmas megtiszteltetésnek. Videójában arra biztatta követőit, hogy merjenek nagyot álmodni, mert sosem lehet tudni, hová vezet egy ötlet. Az ő esetében ez szó szerint a világűrig jutott.

Az Artemis II április 1-jén indult el a floridai Kennedy Űrközpontból a Hold felé
Az Artemis II április 1-jén indult el a floridai Kennedy Űrközpontból a Hold felé
(Fotó: NASA via Bestimage/Northfoto)

Az Artemis II küldetés

Christina Koch a négy űrhajós egyike, akik április 1-jén a floridai Kennedy Űrközpontból indultak el egy történelmi utazásra. Az Artemis II a NASA egyik kiemelt programja, amelynek célja, hogy az űrhajósok egy körülbelül tíznapos út keretén belül megkerüljék a Holdat, több mint öt évtizeddel a Apollo program után.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu