Lányok és asszonyok ihlették: különleges nőnapi ételek és receptek

Rengeteg olyan fogás létezik, amit inspiráló nők története ihletett, akiknek a neve is megjelenik az adott főételben és desszertben. Ha ismerjük az életüket, még az is elképzelhető, hogy minden első falattal felidézzük az alakjukat. Jöjjenek most azok a karizmatikus nők ihlette ételek és desszertek, melyek a nőnapi ételek sorát is gyarapíthatják.
Hozzávalók (4 adaghoz):
Elkészítés
Tudtad?
A karfiolos fogások gyakran viselik a „Dubarry” nevet, mivel Madame du Barry, XV. Lajos francia király híres kegyencnője rajongott ezért a zöldségért.
Hozzávalók (12 szelethez):
A piskótekercshez:
A töltelékhez:
Elkészítés:
Tudtad?
A krémes, babapiskótával bélelt Charlotte tortát a 18. század végén nevezték el III. György brit király feleségéről. A legenda szerint az udvari cukrász az ő tiszteletére alkotta meg ezt az elegáns édességet.
Hozzávalók (4 adaghoz):
Elkészítés:
Tudtad?
A töltött fasírt roládot I. Lipót belga király lányáról, Stefánia hercegnőről nevezték el, aki egy magyar földbirtokosba szeretett bele, és nagyon kedvelte a magyar konyhát. Azóta a hazai konyha egyik klasszikus, ünnepi fogása lett.
Hozzávalók:
A francia habcsókhoz:
Az öntethez:
A mentás tejszínhez:
Elkészítés:
Tudtad?
Ez a romantikus desszert Anna Pavlova orosz balerináról kapta a nevét. A 20. század elején, ausztrál–új-zélandi turnéja során született a desszert, így mindként ország lakói magukénak érzik a pavlovát.
Inkább elronthatatlan desszertekre lenne szükséged? Ha kezdő vagy, érdemes egyszerű finomságokat elkészítened, ha pedig már profiként állsz a konyhában, jöhetnek azok az édességek, melyek több kihívást igényelnek. Az igazi ínyenceknek pedig az olasz nyalánkságokat ajánljuk.
A pavlovát számtalan módon el lehet készíteni, próbáld ki a erdei gyümölcsös, bazsalikomos verziót is:
Ezek a finomságok is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.