Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Zoltán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Lányok és asszonyok ihlették: különleges nőnapi ételek és receptek

Lányok és asszonyok ihlették: különleges nőnapi ételek és receptek

nők
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 08. 12:00
ételFanny Magazindesszertnőnap
Vannak receptek, melyek mögött karizmatikus nők állnak. Ezek a fogások nem véletlenül viselik a nevüket: minden falatban ott rejtőzik egy történet, egy csipet szenvedély. A Fanny magazin összegyűjtötte, milyen ízeket köszönhetünk a hölgyek inspiráló erejének. A receptekből ráadásul különleges nőnapi ételek is válhatnak.
  • A Dubarry szelet receptje hozzávalókkal és elkészítési móddal.
  • Így alkothatjuk meg a málnás Charlotte tortát.
  • Minden, amit a Stefánia szelet elkészítéséről tudni kell.
  • Az egyik különleges nők ihlette desszert az ananászos-mentás Pavlova.

Rengeteg olyan fogás létezik, amit inspiráló nők története ihletett, akiknek a neve is megjelenik az adott főételben és desszertben. Ha ismerjük az életüket, még az is elképzelhető, hogy minden első falattal felidézzük az alakjukat. Jöjjenek most azok a karizmatikus nők ihlette ételek és desszertek,  melyek a nőnapi ételek sorát is gyarapíthatják.

A nőnapi ételek közé a Dubarry szelet is bekerülhet.
Dubarry szelet a nőnapi ételek között? Tökéletes ünnepi ebéd lehet ez a népszerű fogás!
Fotó: Móricz István / Mindmegette

Nőnapi ételek nemcsak március 8-ra

Dubarry szelet

Hozzávalók (4 adaghoz):

  • 800 g karaj
  • 1 fej karfiol
  • 8 gerezd fokhagyma
  • 120 g vaj
  • 800 ml tej
  • 4 ek. liszt
  • 5 tk. kakukkfű
  • 2 tojássárgája
  • 300 g füstölt sajt
  • 1 citrom héja és leve
  • 1 ek. paradicsompüré
  • 1 mk. szerecsendió
  • bors

Elkészítés

  1. A tejet egy lábasba öntjük. Fűszerezzük sóval, borssal, kakukkfűvel, citromhéjjal, citromlével, öt-hat darab hámozatlan, roppantott egész fokhagymával és a szerecsendióval, majd helyezzük bele a megtisztított karfiolrózsákat. A karfiolos fűszeres tejet közepes lángon főzni kezdjük.
  2. Miközben a felszeletelt karajszeleteket sózzuk, borsozzuk, szórjuk meg kakukkfűvel, majd forgassuk meg a lisztben a húsokat.
  3. Egy serpenyőt közepes lángon hevítsünk fel, majd amikor már jó forró, rakjuk bele a vajat. Ha szépen felolvadt, süssük rajta körbe a húsokat, közben dobjuk mellé a maradék egész, roppantott fokhagymát héjastól. Ha már szép színt kaptak a karajszeletek oldalai, vegyük ki a serpenyőből.
  4. A visszamaradt zsiradékhoz és pörzsanyaghoz kanalazzuk a paradicsompürét, azután kevergetés mellett pirítsuk egy-két percig, majd öntsük fel 150-200 milliliter vízzel. Forraljuk fel, és helyezzük bele vissza a hússzeleteket még néhány percre, mielőtt lehúznánk a tűzről.
  5. A félpuhára főzött karfiolokat is vegyük ki a fűszeres tejből. A tejet szűrjük le.
  6. Egy forralóedényben hevítsünk vajat, adjuk hozzá a maradék lisztet, és folyamatos kevergetés mellett pirítsuk meg. Ha elkészült, öntsük rá a karfiol főzéséből visszamaradt tejet, azután folyamatos kevergetés mellett néhány perc főzés után a reszelt sajt felét. Ha a sajt feloldódott, keverjük bele a tojássárgáját. 
  7. Egy sütőtálat kenjünk ki vajjal, helyezzük rá a karajszeleteket, arra a karfiolrózsákat, locsoljuk meg a hús visszamaradt szaftjával, aztán jöhet rá a besamelmártás, a maradék sajt, végül pedig egy kevés zsemlemorzsa a tetejére.
  8. Süssük 200 fokra előmelegített sütőben nagyjából 10-12 percig. Petrezselymes rizzsel tálaljuk.
    Elkészítési idő: 65 perc

Tudtad?

A karfiolos fogások gyakran viselik a „Dubarry” nevet, mivel Madame du Barry, XV. Lajos francia király híres kegyencnője rajongott ezért a zöldségért.

Málnás Charlotte torta
Sokak kedvence a málnás Charlotte torta, amitől biztosan mindenki megnyalja majd az összes ujját. 
Fotó: Mindmegette

Málnás Charlotte torta 

Hozzávalók (12 szelethez):

A piskótekercshez:

  • 6 tojás
  • 100 g porcukor
  • 120 g liszt
  • 100 g vaj
  • 3 g sütőpor
  • 1 üveg málnalekvár

A töltelékhez:

  • 200 g málna
  • 100 g porcukor
  • 0.5 citrom
  • 200 g habtejszín
  • 500 g mascarpone
  • 5 db lapzselatin

Elkészítés:

  1. A sütőt melegítsük elő 180 fokra. Két tepsit béleljünk ki szilikonos sütőpapírral. Az egyikre rajzoljunk 20 cm átmérőjű kört.
  2. A piskótához a vajat olvasszuk meg, a lisztet keverjük el a sütőporral. A tojások fehérjét a porcukor felével verjük kemény habbá. A tojássárgáját a többi cukorral habosítsuk fehéredésig. Robotgéppel keverjük hozzá az olvasztott vajat, a sütőporos liszt felét, majd felváltva óvatosan forgassuk bele a fehérjehabot, és a maradék lisztkeveréket.
  3. Az előrajzolt körbe öntsünk annyi masszát, hogy a kör széléig kikenve 0,5 cm magas legyen.
    A többi masszát öntsük a másik tepsibe, és kenjük el egyenletesen.
  4. Az előmelegített sütőben süssük a piskótákat 8-10 perc alatt készre.
  5. A szögletes piskótalapot még melegen hintsük meg porcukorral, takarjuk le egy ív szilikonos sütőpapírral és fordítsuk át, majd húzzuk le róla azt a sütőpapírt amin sült. Kenjük meg a málnalekvárral és a másik sütőpapír segítségével szorosan tekerjük fel, így hagyjuk teljesen kihűlni.
  6. A lapzselatint áztassuk hideg vízbe.
  7. A töltelékhez a málnaszemeket a porcukor felével és a citromlével egy lábasban főzzük össze, majd szitán passzírozzuk át egy merőkanál segítségével.
  8. A kinyomkodott zselatinlapokat adjuk a meleg gyümölcspüréhez, és alaposan keverjük el, hogy a zselatin felolvadjon.
  9. A mascarponét keverjük simára a maradék porcukorral, és forgassuk hozzá a zselatinos gyümölcspépet. A tejszínt verjük laza habbá, és ezt is óvatosan keverjük a málnás mascarponéba.
  10. A piskótatekercset vágjuk 1 cm-es szeletekre vágjuk, és szorosan rakjunk ki vele egy félgömb alakú tálat, amit előzetesen béleljünk ki folpackkal. A közöket is töltsük ki piskótadarabokkal.
  11. A málnás krémet öntsük a piskótával kibélelt formába és fektessük rá a kerek piskótalapot.
    Folpakkal takarjuk le és néhány órára tegyük a hűtőbe.
  12. A tortát fordítsuk egy tálra, húzzuk le róla a folpackot.
    Elkészítési idő: 120 perc

Tudtad?

A krémes, babapiskótával bélelt Charlotte tortát a 18. század végén nevezték el III. György brit király feleségéről. A legenda szerint az udvari cukrász az ő tiszteletére alkotta meg ezt az elegáns édességet.

Stefánia szelet
A Stefánia szelet egy igazi aduász, legyen szó a hétköznapokról vagy bármilyen összejövetelről. 
Fotó: Dani Vincek /  Shutterstock 

Stefánia szelet

Hozzávalók (4 adaghoz):

  • 1 vöröshagyma
  • 4 gerezd fokhagyma
  • 2 zsemle
  • 300 ml tej
  • 6 tojás (a töltelékhez)
  • 2 ek. zsír
  • 1 kg darált hús
  • 2 tojás
  • bors
  • 1 tk. őrölt kömény
  • 3 tk. pirospaprika
  • zsemlemorzsa

Elkészítés:

  1. A vöröshagymát pucoljuk meg és kockázzuk fel, a fokhagyma gerezdeket is pucoljuk meg. A száraz zsemléket áztassuk tejbe tejbe.
  2. A tojásokat tegyük egy lábosba, engedjük fel vízzel és főzzük forrástól számítva 8-10 percig. Ezután hűtsük ki, a héját távolítsuk el és tegyük félre.
  3. Egy lábasban közepes lángon a zsírt olvasszuk meg, és kezdjük el dinsztelni rajta a kockákra vágott vöröshagymát, sózzuk, kevergetve 6-8 perc alatt dinszteljük üvegesre, majd adjuk hozzá a zúzott fokhagymát, kevergessük 1-2 percig és tegyük félre.
  4. Egy nagy tálban tegyük a darált húst, adjuk hozzá a tejbe áztatott, kicsavart zsemléket, a kihűlt hagymát, és az egészet kézzel alaposan dolgozzuk össze. Adjuk masszához a két tojás, a sót, a borsot, a fűszerköményt és a pirospaprikát. A fűszerekkel is alaposan dolgozzuk össze a fasírtalapot.
  5. A sütőt melegítsük elő 190-200 fokra. Egy 30 × 11 × 8 centiméteres vekni- vagy őzgerincformát kenjük ki zsírral, alaposan szórjuk meg zsemlemorzsával.
  6. A formát töltsük meg a hús felével, erre helyezzük rá a főtt tojásokat, majd fedjük be a maradék húsos masszával. A hús tetejét kenjünk meg az olvasztott zsírral, szórjuk meg zsemlemorzsával.
  7. Fedjük le, tegyük a sütőbe 60 percre, majd ezután a sütőből kivéve óvatosan szedjük le a fóliát, és tegyük vissza további 15-20 percre, amíg a fasírt teteje meg nem pirul. Az elkészült fasírtot hagyjuk kicsit hűlni, majd kiborítjuk a formából, és szeletekre vágva fogyaszthatjuk is.
    Elkészítési idő: 120 perc

Tudtad?

A töltött fasírt roládot I. Lipót belga király lányáról, Stefánia hercegnőről nevezték el, aki egy magyar földbirtokosba szeretett bele, és nagyon kedvelte a magyar konyhát. Azóta a hazai konyha egyik klasszikus, ünnepi fogása lett.

Az Anna Pavlova ihlette torta
A Pavlova nem is annyira bonyolult desszert, mint elsőre látszik. 
Fotó: NatalyaBond /  Shutterstock 

Ananászos-mentás Pavlova

Hozzávalók:

A francia habcsókhoz:

  • 120 g tojásfehérje (kb. 4 tojásból)
  • 120 g kristálycukor
  • 120 g porcukor

Az öntethez:

  • 1 kis ananász
  • 50 g nádcukor
  • 1 vaníliarúd magjai
  • 1 evőkanál rum

A mentás tejszínhez:

  • 180 g tejszín
  • 30 g mascarpone
  • 20 g porcukor
  • 10-15 mentalevél
    A tetejére:
  • 1 kis csokor mentalevél

Elkészítés:

  1. Először a habcsókot készítsük el. A tojásfehérjét a robotgépben verjük kemény habbá. Állandó keverés közben adjuk hozzá a kristálycukrot, és verjük tovább, míg a cukorkristályok el nem olvadnak. Ezután állítsuk alacsonyabb fokozatra a robotgépet, és a habban oszlassuk el az átszitált porcukrot.
  2. Egy tepsit béleljünk ki sütőpapírral, egy evőkanállal halmozzuk rá a masszát. A közepébe készítsünk mélyedést, és 100 fokra felmelegített sütőben szárítsuk körülbelül másfél órán át. Rácsra téve hűtsük ki.
  3. A karamellizált ananászhoz vágjuk félbe a gyümölcsöt, és a húsából karalábévájóval vágjunk kis golyókat. A nádcukrot egy serpenyőben kezdjük el karamellizálni, ha már kezd olvadni a cukor, adjuk hozzá az ananászgolyókat és a vaníliamagokat. Ha már kezd barnulni, öntsünk hozzá 30 ml vizet és egy evőkanál rumot, és főzzük össze. A tűzről levéve hagyjuk kihűlni.
  4. A jéghideg tejszínből és mascarponéból verjünk kemény habot. Adjuk hozzá a porcukrot is, és verjük addig, míg szép csúcsokat nem képez a hab. Forgassuk bele az apróra vágott mentaleveleket.
  5. Tálalás előtt halmozzuk a habcsóktorta mélyedésébe a mentás habot, rakjuk rá a karamellizált ananászgolyókat, szórjuk meg a mentalevelekkel. Locsoljuk meg a karamellizált ananász szirupjával. Dekoráljuk karamelldísszel.
    Elkészítés: 160 perc

Tudtad?

Ez a romantikus desszert Anna Pavlova orosz balerináról kapta a nevét. A 20. század elején, ausztrál–új-zélandi turnéja során született a desszert, így mindként ország lakói magukénak érzik a pavlovát.

Inkább elronthatatlan desszertekre lenne szükséged? Ha kezdő vagy, érdemes egyszerű finomságokat elkészítened, ha pedig már profiként állsz a konyhában, jöhetnek azok az édességek, melyek több kihívást igényelnek. Az igazi ínyenceknek pedig az olasz nyalánkságokat ajánljuk. 

A pavlovát számtalan módon el lehet készíteni, próbáld ki a erdei gyümölcsös, bazsalikomos verziót is:

Ezek a finomságok is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu