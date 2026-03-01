Fehéren-feketén: látványos desszertek a mindennapokra

Készüljünk születésnapra, céges rendezvényre, vagy csak süssünk kedvtelésből, akadnak olyan egyszerű, mégis nagyszerű receptek, amelyek segítségével gyorsan varázsolhatunk elegáns finomságokat az asztalra. Ha biztosra akarunk menni, érdemes a fekete-fehér színekben pompázó édességekhez nyúlnunk, ez a színkombináció ugyanis alkalomtól függetlenül dekoratív megjelenést kölcsönöz a desszertjeinknek. Nézzük, melyek az olcsón és könnyedén összeállítható, fekete-fehér színekben készülő egyszerű és mutatós sütemények.

Narancsos-tejszínes csokikrém, a mutatós sütemények egyike

Fotó: Rimma Bondarenko / shutterstock

Mutatós sütemények fehéren-feketén

Narancsos-tejszínes csokikrém

Hozzávalók (4 adaghoz):

200 g étcsokoládé

1 kk. olaj

1 bio narancs megtisztítva

3 db zselatinlap

3 tojássárgája

80 g porcukor

400 ml cukrozatlan habtejszín

kakaós keksz a tetejére

Elkészítés:

A darabokra tördelt étcsokoládét tegyük tálba az olajjal együtt. Vízgőz fölött melegítsük addig, amíg teljesen folyékony nem lesz. Reszeljük bele a narancs héját. A zselatinlapokat 5 percre áztassuk be hideg vízbe, majd nyomkodjuk ki, és tegyük egy kisebb méretű lábasba pár evőkanál vízzel együtt. Kevergetve melegítsük egészen forráspontig, ezután húzzuk le a tűzről. Vegyük le a tűzhelyről a megolvasztott étcsokoládét is, és forgassuk össze a kettőt. A tojássárgáját keverjük habosra a cukorral, és ezt is adjuk a csokis elegyhez. Keverjük simára, majd hagyjuk kihűlni a krémet. A hideg tejszín felét verjük fel, a lágy habot forgassuk a kihűlt csokoládékrémbe. Osszuk el a masszát 4 darab desszertespohárba, és tegyük be ezeket minimum 2 órára a hűtőbe. Verjük fel a többi tejszínt is, és kanalazzuk a csokikrém tetejére. A narancshúst filézzük ki, és díszítsük ezzel, valamint pár szem kakaós keksszel a pohárkrémet.

Idő: 30 perc + hűtés

30 perc + hűtés Energiatartalom: 1 adag 190 kcal

Whoopie pie túrókrémmel: nagyon látványos sütemény, mennyei ízekkel.

Fotó: Hihitetlin / shutterstock

Whoopie pie túrókrémmel

Hozzávalók (14-15 darabhoz) a tésztához:

300 g natúr joghurt

2 tojás

150 g kristálycukor

80 g vaj

400 g liszt

30 g keserű kakaópor (minél sötétebb színű)

2 tk. sütőpor

só

Hozzávalók a töltelékhez:

300 g félzsíros túró

100 g porcukor

1 tasak vaníliás cukor

kb. 4 ek. tejföl

Elkészítés:

A tésztához a joghurtot habosítsuk ki a cukorral, az elhabart tojásokkal és a megolvasztott, langyosra hűlt vajjal. A lisztben keverjük el a kakaó- és a sütőport, 1 csipet sót, majd szitáljuk a tojásos elegybe, és alaposan keverjük el benne. Az így kapott, sűrű masszát kanalazzuk egy cső nélküli habzsákba, és nyomjunk belőle sütőpapírral bélelt tepsibe diónyi korongokat úgy, hogy bőven hagyunk köztük helyet. 180 fokra előmelegített sütőben süssük 15-18 percig, majd hagyjuk kihűlni a tésztakorongokat. A töltelékhez alaposan törjük át a túrót, keverjük ki a kétféle cukorral. Adjunk hozzá fokozatosan annyi tejfölt, hogy egészen sűrű, de kenhető krémet kapjunk. Ha túl sűrű lenne, még egy kevés tejföllel tökéletesítsük az állagát. Kettesével tapasszuk össze a tésztakorongokat a túrókrémmel, és tálalásig tegyük be a hűtőbe a whoopie pie-okat.

Idő: 60 perc