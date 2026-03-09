Pécsre indult, azóta nyoma veszett – nem tudni hova tűnhetett Ramóna

Eltűnt L. Ramóna Eszter, eddig sehol sem leltek a nyomára. A Szigetvári Rendőrkapitányság most keresést folytat, hogy minél hamarabb megtalálhassák.
A 29 éves nő március 6-án szigetvári otthonából Pécsre utazott, azóta életjelet nem adott magáról, tartózkodási helye ismeretlen. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.
Utolsó ismert ruházata: fekete bőrdzseki, farmernadrág, fekete sportcipő – írja a police.hu.
A Szigetvári Rendőrkapitányság kéri, aki a képen látható nőt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón!
Az elntűnt nőről készült képet ide kattintva tudod megtekinteni, míg a körözést a rendőrség vissza nem vonja.
