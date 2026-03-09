Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Franciska, Fanni névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Timothée Chalamet páros lábbal állt bele az operába és a balettbe: Emiatt bukhatja el az Oscart?

botrány
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 18:40
Kylie JennerTimothée Chalamet
Akárcsak a nemzetközi helyzet A tanú című filmben, úgy az idei Oscar-verseny is egyre csak fokozódik. Míg Michael B. Jordan favorittá vált, addig Timothée Chalamet győzelmi esélyei egyre csökkennek, amit részben legutóbbi botrányos megnyilvánulásának köszönhet.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Miután tavaly decemberben (idehaza csak 2026 februárjában) mozikba került a Marty Supreme, Timothée Chalamet szinte már azonnal a zsebében érezhette az Oscar-díjat, hiszen alakításával letarolta a mezőnyt. Az elmúlt hetek díjátadószezonjában elszenvedett zakóhullám, különösen a BAFTA-n bemutatott 11 jelölésből 0 győzelmes performansz után kezdhetett el igazán aggódni a magyarok által csak Timothée Csalamádénak nevezett csillag, hogy a tavalyi, Adrien Brody elleni vereség után, idén is elbukja az élete nagy álmának számító aranyszobrocskát.

Timothée Chalamet invité de l'émission "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" à New York
Timothée Chalamet Marty Supreme című filmjével sokáig a legesélyesebb volt az Oscar-győzelemre, azonban most fordult a kocka (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Timothée Chalamet szerint az opera és a balett senkit nem érdekel

A Dűne Paul Atreidese pedig csak tovább vágja maga alatt a fát. Legutóbbi, Matthew McConaughey-vel való beszélgetés során ugyanis olyan megjegyzéseket tett az operára és a balettre is, melyek nemcsak alaposan felbosszantották eme két műfaj képviselőit és szerelmeseit egyaránt, de az Oscarért folyó versenyben is rontották az esélyeit.

Én nem akarok balettben vagy operában, vagy bármi ilyesmiben szerepelni, csak azért, hogy életben tartsuk ezeket a dolgokat. Ezek már senkit sem érdekelnek

– hangzott a beszélgetés során a Dűne-filmek sztárjának szájából.

Timothée Chalamet fait une apparition remarquée lors de son arrivée à la boutique éphémère Marty Supreme au MK2 Bibliothèque à Paris
Timothée Chalamet operára és balettre tett megjegyzése finoman szólva sem vívta ki az internet népének elismerését (Fotó: Yehiel Chekroune / Bestimage)

Ha pedig bárki azt hinné, csak a levegőbe beszélünk, mikor azt mondjuk, ez a meggondolatlan kijelentés könnyen Timothée Chalamet Oscar-győzelmébe kerülhet, megjegyeznénk, hogy a fogadóirodáknál már nem Chalamet vezeti a rangsort a férfi főszereplő kategória jelöltjei között.

Míg az év elején a Marty Supreme főszereplője 78%-on állt, és gyakorlatilag minden vetélytársa a lábai előtt hevert, azóta több mint harminc százalékot zuhanva, már csak épp eléri a 42%-ot, és az utolsó kanyar után hatalmas sprintbe kezdő Michael B. Jordan egy orrhosszal vezet előtte. Jelen állás szerint a Bűnösök sztárja 48%-kal a legesélyesebb, így nem lennénk meglepve, ha ő távozna aranyszoborral a vasárnap esti Oscar-gáláról.

Actor Awards 2026 By SAG-AFTRA & NETFLIX
Michael B. Jordan elnyeri az Oscart Timothée Chalamet elől? (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Az internet népét sem kell félteni, a mémgyárak azonnal beindultak Timothée Chalamet saját maga által kovácsolt bukástörténete láttán. Az egyik ilyen képen például Matthew McConaughey-filmek egyikét, a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt című romokot vették alapul, és költötték át Hogyan veszítsünk el egy Oscart 10 nap alatt-ra:

Túl sok időt tölt Timothée Chalamet Kylie Jenner társaságában?

A hozzászólásokban persze elkezdték boncolgatni a Szólíts a neveden és Sehol se otthon szívtiprójának botrányos megnyilvánulását, és a Timothée Chalamet-filmek tősgyökeres rajongói nem értik, miként vált ilyenné a színház világába szerelmes egykori művészlélek.

CM - Timothée Chalamet et Kylie Jenner de retour à l'hotel Royal Monceau après avoir diné au Bar des Prés Montaigne après l'avant-première du film "Un parfait inconnu" à Paris
Kylie Jenner elrontja Timothée Chalamet-t? A rajongók így látják (Fotó: CYRIL MOREAU / BESTIMAGE)

Több megfejtő szerint a válasz jelenlegi kedvese, Kylie Jenner, valamint annak a családja, a Kardashian famíliában rejlik, akiknek a társasága szemel látható és füllel hallható módon nincs jó hatással Timothée Chalamet személyére, aki friss kijelentésével egyébként saját nővérébe is belerúgott, hiszen Pauline Chalamet történetesen éppen balett-táncos múlttal rendelkezik.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu