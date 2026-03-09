Timothée Chalamet páros lábbal állt bele az operába és a balettbe: Emiatt bukhatja el az Oscart?

Miután tavaly decemberben (idehaza csak 2026 februárjában) mozikba került a Marty Supreme, Timothée Chalamet szinte már azonnal a zsebében érezhette az Oscar-díjat, hiszen alakításával letarolta a mezőnyt. Az elmúlt hetek díjátadószezonjában elszenvedett zakóhullám, különösen a BAFTA-n bemutatott 11 jelölésből 0 győzelmes performansz után kezdhetett el igazán aggódni a magyarok által csak Timothée Csalamádénak nevezett csillag, hogy a tavalyi, Adrien Brody elleni vereség után, idén is elbukja az élete nagy álmának számító aranyszobrocskát.

Timothée Chalamet Marty Supreme című filmjével sokáig a legesélyesebb volt az Oscar-győzelemre, azonban most fordult a kocka (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Timothée Chalamet szerint az opera és a balett senkit nem érdekel

A Dűne Paul Atreidese pedig csak tovább vágja maga alatt a fát. Legutóbbi, Matthew McConaughey-vel való beszélgetés során ugyanis olyan megjegyzéseket tett az operára és a balettre is, melyek nemcsak alaposan felbosszantották eme két műfaj képviselőit és szerelmeseit egyaránt, de az Oscarért folyó versenyben is rontották az esélyeit.

Én nem akarok balettben vagy operában, vagy bármi ilyesmiben szerepelni, csak azért, hogy életben tartsuk ezeket a dolgokat. Ezek már senkit sem érdekelnek

– hangzott a beszélgetés során a Dűne-filmek sztárjának szájából.

Timothée Chalamet operára és balettre tett megjegyzése finoman szólva sem vívta ki az internet népének elismerését (Fotó: Yehiel Chekroune / Bestimage)

Ha pedig bárki azt hinné, csak a levegőbe beszélünk, mikor azt mondjuk, ez a meggondolatlan kijelentés könnyen Timothée Chalamet Oscar-győzelmébe kerülhet, megjegyeznénk, hogy a fogadóirodáknál már nem Chalamet vezeti a rangsort a férfi főszereplő kategória jelöltjei között.

Míg az év elején a Marty Supreme főszereplője 78%-on állt, és gyakorlatilag minden vetélytársa a lábai előtt hevert, azóta több mint harminc százalékot zuhanva, már csak épp eléri a 42%-ot, és az utolsó kanyar után hatalmas sprintbe kezdő Michael B. Jordan egy orrhosszal vezet előtte. Jelen állás szerint a Bűnösök sztárja 48%-kal a legesélyesebb, így nem lennénk meglepve, ha ő távozna aranyszoborral a vasárnap esti Oscar-gáláról.

Michael B. Jordan elnyeri az Oscart Timothée Chalamet elől? (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Az internet népét sem kell félteni, a mémgyárak azonnal beindultak Timothée Chalamet saját maga által kovácsolt bukástörténete láttán. Az egyik ilyen képen például Matthew McConaughey-filmek egyikét, a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt című romokot vették alapul, és költötték át Hogyan veszítsünk el egy Oscart 10 nap alatt-ra: