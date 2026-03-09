Több millió iPhone-felhasználó került veszélybe! Mutatjuk, te is köztük vagy-e

Több millió iPhone-felhasználó aggódhat. Olyan hírek érkeztek, ami miatt még a szakértők is vakarják a fejüket.
A hackerek és a biztonságtechnikai szakemberek harca folyamatos: egyik oldalon a minél eredményesebb vírusok legyártása, valamint a rendszerek gyenge pontjainak minél eredményesebb feltérképezése a cél, a másik oldalon pedig az ellenlépések megtétele időben, valamint a biztonsági rések gyors befoltozása. És persze ott van középen a felhasználó, akin sokkal több múlik, mint azt sokan hinnék. Hiába készülnek ugyanis biztonsági frissítések, ha azokat mi meg aztán nem töltjük le... Épp ezért hangsúlyozzák a szakértők minden esetben: telefonunk operációs rendszere (használjunk akár iPhone-t, akár Android-mobilt) mindig legyen naprakész, ugyanis egy elavult rendszer egyenértékű a hackerek számára egy invitációval, egy tárva-nyitva hagyott ajtóval.
Most épp a Coruna nevű "víruscsomag" miatt kell aggódni. Ez a programcsomag nem kevesebb, mint 23 biztonsági rést használ ki az iOS-rendszerekben. Ezt a hackerek által összeállított támadócsomagot többek közt az iPhone-ok Lockdown Mode-ja (Zárt módja) sem állítja meg, pedig azt kifejezetten az ehhez hasonló támadások ellen fejlesztették ki. A Coruna szerencsére nem minden rendszer ellen bevethető, így csak azok vannak veszélyben, akik iOS 13-tól iOS 17.2.1-ig terjedő rendszert használnak: azaz a legjobb védekezés az, ha frissítjük a telefonunkat a legújabb operációs rendszerre.
Akár iPhone-ról, akár Androidról legyen szó, sajnos vannak olyan helyzetek, amikor a felhasználó ha akarna se tudna frissíteni: a régebbi modellek ugyanis egyszerűen nem kompatibilisek a legújabb (és emiatt legbiztonságosabb) rendszerekkel. Ilyenkor a szakértők azt javasolják: bármennyire is ragaszkodunk jól megszokott mobilunkhoz, cseréljük le! Inkább legyen a zsebünkben egy olcsóbb, alacsonyabb kategóriájú, de biztonságos mobil, mintsem egy olyan, amit bármelyik pillanatban feltörhetnek a hackerek, hogy aztán vigyék az összes adatunkat, közösségi oldalunkat - no meg a pénzünket.
