Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Franciska, Fanni névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Több millió iPhone-felhasználó került veszélybe! Mutatjuk, te is köztük vagy-e

hackerek
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 18:30
AppleiPhone
Igencsak veszélyes fegyver került a hackerek kezébe. Ismét veszélybe kerültek az iPhone-felhasználók.
A szerző cikkei

Több millió iPhone-felhasználó aggódhat. Olyan hírek érkeztek, ami miatt még a szakértők is vakarják a fejüket.

Most épp iPhone-felhasználók milliót támadják a hackerek
Most épp iPhone-felhasználók milliót támadják a hackerek    Fotó: Unsplash

A hackerek és a biztonságtechnikai szakemberek harca folyamatos: egyik oldalon a minél eredményesebb vírusok legyártása, valamint a rendszerek gyenge pontjainak minél eredményesebb feltérképezése a cél, a másik oldalon pedig az ellenlépések megtétele időben, valamint a biztonsági rések gyors befoltozása. És persze ott van középen a felhasználó, akin sokkal több múlik, mint azt sokan hinnék. Hiába készülnek ugyanis biztonsági frissítések, ha azokat mi meg aztán nem töltjük le... Épp ezért hangsúlyozzák a szakértők minden esetben: telefonunk operációs rendszere (használjunk akár iPhone-t, akár Android-mobilt) mindig legyen naprakész, ugyanis egy elavult rendszer egyenértékű a hackerek számára egy invitációval, egy tárva-nyitva hagyott ajtóval.

Nagy a baj: iPhone-felhasználók milliói veszélyben

Most épp a Coruna nevű "víruscsomag" miatt kell aggódni. Ez a programcsomag nem kevesebb, mint 23 biztonsági rést használ ki az iOS-rendszerekben. Ezt a hackerek által összeállított támadócsomagot többek közt az iPhone-ok Lockdown Mode-ja (Zárt módja) sem állítja meg, pedig azt kifejezetten az ehhez hasonló támadások ellen fejlesztették ki. A Coruna szerencsére nem minden rendszer ellen bevethető, így csak azok vannak veszélyben, akik iOS 13-tól iOS 17.2.1-ig terjedő rendszert használnak: azaz a legjobb védekezés az, ha frissítjük a telefonunkat a legújabb operációs rendszerre.

Mit tegyen, akinek nem fut a mobilján a legfrissebb rendszer?

Akár iPhone-ról, akár Androidról legyen szó, sajnos vannak olyan helyzetek, amikor a felhasználó ha akarna se tudna frissíteni: a régebbi modellek ugyanis egyszerűen nem kompatibilisek a legújabb (és emiatt legbiztonságosabb) rendszerekkel. Ilyenkor a szakértők azt javasolják: bármennyire is ragaszkodunk jól megszokott mobilunkhoz, cseréljük le! Inkább legyen a zsebünkben egy olcsóbb, alacsonyabb kategóriájú, de biztonságos mobil, mintsem egy olyan, amit bármelyik pillanatban feltörhetnek a hackerek, hogy aztán vigyék az összes adatunkat, közösségi oldalunkat - no meg a pénzünket.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu