Több millió iPhone-felhasználó került veszélybe! Mutatjuk, te is köztük vagy-e

Több millió iPhone-felhasználó aggódhat. Olyan hírek érkeztek, ami miatt még a szakértők is vakarják a fejüket.

Most épp iPhone-felhasználók milliót támadják a hackerek Fotó: Unsplash

A hackerek és a biztonságtechnikai szakemberek harca folyamatos: egyik oldalon a minél eredményesebb vírusok legyártása, valamint a rendszerek gyenge pontjainak minél eredményesebb feltérképezése a cél, a másik oldalon pedig az ellenlépések megtétele időben, valamint a biztonsági rések gyors befoltozása. És persze ott van középen a felhasználó, akin sokkal több múlik, mint azt sokan hinnék. Hiába készülnek ugyanis biztonsági frissítések, ha azokat mi meg aztán nem töltjük le... Épp ezért hangsúlyozzák a szakértők minden esetben: telefonunk operációs rendszere (használjunk akár iPhone-t, akár Android-mobilt) mindig legyen naprakész, ugyanis egy elavult rendszer egyenértékű a hackerek számára egy invitációval, egy tárva-nyitva hagyott ajtóval.