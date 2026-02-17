Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Szépen tálalt palacsinták.

Ez a tökéletes palacsinta titka – Ha így készíted, pont olyan lesz, mint a nagyié

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 10:45
Lekvárral, mogyorókrémmel, túróval töltve... ez az édesség bárhogyan mennyei. A palacsinta világnapja alkalmából most eláruljuk, hogyan készíthetsz tökéletes desszertet. Ha ezeket a tippeket betartod, az egész családod odáig lesz érte!
Kelle Fanni
Szinte nincs olyan ember a Földön, aki ne rajongana a palacsinta édes ízéért. Az ínycsiklandó finomság ugyanis nemcsak ízlés szerint variálható, hanem olyan nosztalgikus emlékeket idéz fel bennünk, amelyek megmelengetik a szívünket. Emlékszel még, amikor a nagyi sürgött-forgott a konyhában, hogy palacsintát süssön neked, amit mennyei házi baracklekvárral kent meg? Maradj velünk, mert ezekkel a tippekkel pont olyat készíthetsz, mint ő!

Túrós palacsinta málnával tálalva.
Ezekkel a palacsintasütési trükkökkel nyert ügyed lesz!
Fotó: Shutterstock
  • Több dologra is oda kell figyelned, hogy tökéletes palacsintát kapj.
  • Ezekkel a trükkökkel hajszálvékony, csipkés szélű és rugalmas finomságot készíthetsz.
  • Lehetséges, hogy a folyamat pár perccel hosszabb lesz, mint eddig, viszont az egész család könyörögni fog a repetáért.

A palacsinta világnapja nálunk a húshagyókedd néven elhíresült nap, amely a böjti időszak kezdetét jelölő hamvazószerda előtti napra esik. Ekkor lehet utoljára nagy lakomát tartani.

Íme a tökéletes palacsinta titka – Az egész család imádni fog érte!

Érdekel a tökéletes palacsinta titka? Jól tudjuk, hogy a finomságot könnyen be lehet falni, azonban a megfelelő recept megtalálása és az elkészítési módja ennél már egy kicsit bonyolultabb feladat. Pedig nincs is jobb, mint látni az elégedett, vidám arcokat, és jókat nevetni az asztalnál. Akár a vasárnapi ebéd végén szeretnéd meglepni a családot palacsintával, akár reggeli vagy uzsonna gyanánt készítenéd el, ezeket a palacsintasütési trükköket tartsd be, hogy mindenki megnyalja utána mind a tíz ujját.

Keverd csomómentesre a tésztát

A tökéletes palacsinta elkészítéséhez elengedhetetlen, hogy csomómentes legyen a tésztád. Bár lehet, hogy a művelet egy kicsit több időt vesz igénybe, mint amennyit szántál rá, hidd el, megéri! Ne önts mindent azonnal bele egy tálba, hanem kezdd a liszt átszitálásával. Amennyiben a tészta mégis csomósodik, kapd elő a botmixert.

Hagyd pihenni a tésztát

Sokan nem is gondolják, hogy a palacsintatésztának pihentetésre van szüksége, pedig ettől a praktikától lesz egyenletes a színe, csipkések a szélei és puha. Hagyd állni a tésztát 30-60 percig, amennyiben amerikai palacsintát készítesz, elég lesz 10-20 perc is.

Palacsinta eperrel és porcukorral tálalva.
Ezekkel a trükkökkel hajszálvékony, csipkés szélű és rugalmas finomságot készíthetsz.
Fotó: Shutterstock

Válaszd ki a megfelelő palacsintasütőt

A serpenyő fontosabb, mint gondolnád, ezért tedd le a voksodat egy alacsony oldalú változat mellett, melynek köszönhetően a gőz gyorsan el tud távozni, ami ropogós és csipkés szélű palacsintát eredményez. Mindemellett pedig az sem utolsó szempont, hogy sokkal könnyebb lesz megfordítani őket.

Használj hideg vajat

Először hevítsd fel a serpenyőt, majd a kenéséhez használj hideg vajat, amivel kiküszöbölheted, hogy a zsiradék még azelőtt odakozmáljon, hogy a tésztát a palacsintasütőbe kanalaztad volna. Természetesen olívaolaj mellett is dönthetsz. Ez esetben hámozz meg egy krumplit, mártsd bele az olajba, és kend ki vele a serpenyőt! Így tökéletes tapadásmentes felületet kapsz anélkül, hogy túl sok zsiradékot használnál.

Ha megjött a kedved a palacsintasütéshez, akkor készíts az alábbi videó segítségével klasszikus túrós palacsintát:

