Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Franciska, Fanni névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
„Ide mintha már az utaztatott pártaktivisták sem érkeztek volna meg” – szinte senki nem volt kíváncsi Magyar Péter beszédére

„Ide mintha már az utaztatott pártaktivisták sem érkeztek volna meg” – szinte senki nem volt kíváncsi Magyar Péter beszédére

Deák Dániel
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 18:51
Magyar PéterTisza Pártbeszéd
Magyar Péter ismét lebukott.
Bors
A szerző cikkei

A kép 18:07-kor készült Bonyhádon, Magyar Péter már a színpadon beszélt - kezdte Facebook-oldalán megosztott bejegyzését Deák Dániel

Az elemző Magyar Péter legutóbbi beszédének a helyszínéről posztolt egy fotót, amelyen jól látszik, hogy ismét csak szállingózott a tömeg Magyar Állításaival szemben. 

Nem meglepő ez a gyér érdeklődés, hiszen Magyar Péter ilyen válságos időkben, amikor az energiaárak emelkednek, Brüsszel és Kijev kérésére leválna az olcsó orosz energiáról… 

- tette hozzá Deák Dániel. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu