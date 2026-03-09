„Ide mintha már az utaztatott pártaktivisták sem érkeztek volna meg” – szinte senki nem volt kíváncsi Magyar Péter beszédére

A kép 18:07-kor készült Bonyhádon, Magyar Péter már a színpadon beszélt - kezdte Facebook-oldalán megosztott bejegyzését Deák Dániel.
Az elemző Magyar Péter legutóbbi beszédének a helyszínéről posztolt egy fotót, amelyen jól látszik, hogy ismét csak szállingózott a tömeg Magyar Állításaival szemben.
Nem meglepő ez a gyér érdeklődés, hiszen Magyar Péter ilyen válságos időkben, amikor az energiaárak emelkednek, Brüsszel és Kijev kérésére leválna az olcsó orosz energiáról…
- tette hozzá Deák Dániel.
