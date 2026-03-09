Az edző is erre esküszik: ezekkel az egyszerű törzsizomgyakorlatokkal fiatalon tarthatod magad – 4. rész

Az erős törzsizmok hatalmas szerepet töltenek be a mindennapi életben, hiszen elengedhetetlenek a megfelelő stabilitáshoz és a helyes testtartáshoz. Ezért, ha szeretnéd megőrizni a fizikai egészségedet, akkor ezzel a rövid, otthoni edzéssel rengeteget tehetsz ennek érdekében.
Ahogy említettük, az erős törzsizmok (core-izmok) elengedhetetlenek a jó egészséghez és a mozgékonysághoz, különösen idősebb korban. Ez a terület ugyanis támogatja a derék stabilizálását, a rugalmasságot, az egyensúlyt és a helyes testtartást, így megkönnyítve a mindennapi mozgást. Sőt, több tanulmány azt is kimutatta, hogy bár a hátfájásnak számos oka lehet, a legyengült törzsizomzat is egy a sok közül. Lássuk tehát a legjobb otthoni edzést, hogy idősebb korban is aktív életet élhess!
Egy egyszerű, otthon is elvégezhető edzést keresel, amivel sokat javíthatsz az életminőségeden? Esetleg szeretnél enyhíteni a hátfájdaladon? Akkor a legjobb helyen jársz, ugyanis Molnár Zsolt személyi edző, táplálkozási tanácsadó és márkanagykövet elárulta nekünk a 4 leghatékonyabb gyakorlatot, amelyek erősítik a törzsizmokat. Az edzéshez pedig nem lesz másra szükséged, csupán egy vizes palackra vagy egy könnyű kézi súlyzóra.
1. Plank (alkartámasz): 3×20–40 másodperces tartás
A mély hasizmokat erősíti, amelyek valóban „laposítják” a hasat
– magyarázta a plankkel kapcsolatban Molnár Zsolt.
Helyezd a könyöködet a vállad alá, a tested legyen egyenes vonalban, közben pedig feszítsd meg a hasad és a farizmod, ne engedd, hogy a derekad beessen.
2. Döglött bogár gyakorlat (dead bug): 3×10–12 / oldal
Ez a gyakorlat „stabilizálja a gerincet és tanítja a kontrollált törzstartást”.
Feküdj hanyatt, a karjaidat nyújtsd felfelé, a térded pedig zárjon 90 fokos szöget. Ezt követően nyújtsd ki az ellentétes lábad és karod, miközben lent marad a derekad.
3. Orosz twist (súllyal vagy palackkal): 3×12–16 ismétlés
A ferde hasizmokat dolgoztatja meg, ami segít a deréktáj formálásában
– hangsúlyozta a személyi edző.
Ülj le a talajra egy vizes palackkal vagy könnyű kézi súlyzóval a kezedben, dőlj enyhén hátra; a lábad lehet a talajon vagy emelve. Ezt követően forgasd a törzsedet kontrolláltan balra és jobbra.
4. Lábemelés hanyatt fekve: 3×10–15 ismétlés
A gyakorlat során „az alsó has dolgozik, ami javítja a törzs feszességét”.
Feküdj hanyatt, emeld fel a lábaidat nyújtva, majd lassan engedd vissza őket anélkül, hogy a derekad elemelkedne a talajtól.
Összességében az edzés célja a törzs stabilizálása, ezért a minőség fontosabb, mint az ismétlésszám
– zárta gondolatait a szakértő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.