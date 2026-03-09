Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Középkorú nő, aki otthoni edzést végez.

Az edző is erre esküszik: ezekkel az egyszerű törzsizomgyakorlatokkal fiatalon tarthatod magad – 4. rész

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 18:45
A törzsizmok erősítése nemcsak a sportolók, hanem az idősebb felnőttek számára is rengeteg előnnyel jár. Ezért most olyan egyszerű, otthoni edzéstervet hoztunk neked, amire a szakértő is esküszik. Ints búcsút a fájdalomnak, a rossz testtartásnak, és élj még teljesebb életet!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Az erős törzsizmok hatalmas szerepet töltenek be a mindennapi életben, hiszen elengedhetetlenek a megfelelő stabilitáshoz és a helyes testtartáshoz. Ezért, ha szeretnéd megőrizni a fizikai egészségedet, akkor ezzel a rövid, otthoni edzéssel rengeteget tehetsz ennek érdekében.

Otthoni edzést végző középkorú nő plankkel.
A szakértő is erre az egyszerű, otthoni edzésre esküszik!
  • Ezt az egyszerű edzést könnyedén beillesztheted a mindennapi rutinodba.
  • A gyakorlatok segítségével egy sokkal teljesebb és aktívabb életre tehetsz szert.
  • Szinte bárhol és bármikor beiktathatod őket a napodba.

Ezért annyira fontos, hogy otthoni edzéssel erősítsd a törzsizmaidat

Ahogy említettük, az erős törzsizmok (core-izmok) elengedhetetlenek a jó egészséghez és a mozgékonysághoz, különösen idősebb korban. Ez a terület ugyanis támogatja a derék stabilizálását, a rugalmasságot, az egyensúlyt és a helyes testtartást, így megkönnyítve a mindennapi mozgást. Sőt, több tanulmány azt is kimutatta, hogy bár a hátfájásnak számos oka lehet, a legyengült törzsizomzat is egy a sok közül. Lássuk tehát a legjobb otthoni edzést, hogy idősebb korban is aktív életet élhess!

Ezek az egyszerű, otthon is elvégezhető gyakorlatok a legjobbak a törzsizmok edzésére

Egy egyszerű, otthon is elvégezhető edzést keresel, amivel sokat javíthatsz az életminőségeden? Esetleg szeretnél enyhíteni a hátfájdaladon? Akkor a legjobb helyen jársz, ugyanis Molnár Zsolt személyi edző, táplálkozási tanácsadó és márkanagykövet elárulta nekünk a 4 leghatékonyabb gyakorlatot, amelyek erősítik a törzsizmokat. Az edzéshez pedig nem lesz másra szükséged, csupán egy vizes palackra vagy egy könnyű kézi súlyzóra.

1. Plank (alkartámasz): 3×20–40 másodperces tartás

A mély hasizmokat erősíti, amelyek valóban „laposítják” a hasat

– magyarázta a plankkel kapcsolatban Molnár Zsolt.

Helyezd a könyöködet a vállad alá, a tested legyen egyenes vonalban, közben pedig feszítsd meg a hasad és a farizmod, ne engedd, hogy a derekad beessen.

2. Döglött bogár gyakorlat (dead bug): 3×10–12 / oldal

Ez a gyakorlat „stabilizálja a gerincet és tanítja a kontrollált törzstartást”.

Feküdj hanyatt, a karjaidat nyújtsd felfelé, a térded pedig zárjon 90 fokos szöget. Ezt követően nyújtsd ki az ellentétes lábad és karod, miközben lent marad a derekad.

3. Orosz twist (súllyal vagy palackkal): 3×12–16 ismétlés

A ferde hasizmokat dolgoztatja meg, ami segít a deréktáj formálásában

– hangsúlyozta a személyi edző.

Ülj le a talajra egy vizes palackkal vagy könnyű kézi súlyzóval a kezedben, dőlj enyhén hátra; a lábad lehet a talajon vagy emelve. Ezt követően forgasd a törzsedet kontrolláltan balra és jobbra.

4. Lábemelés hanyatt fekve: 3×10–15 ismétlés

A gyakorlat során „az alsó has dolgozik, ami javítja a törzs feszességét.

Feküdj hanyatt, emeld fel a lábaidat nyújtva, majd lassan engedd vissza őket anélkül, hogy a derekad elemelkedne a talajtól.

 

Összességében az edzés célja a törzs stabilizálása, ezért a minőség fontosabb, mint az ismétlésszám

– zárta gondolatait a szakértő.

Ezek az otthoni edzéssel kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek: 

 

