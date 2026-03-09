Az edző is erre esküszik: ezekkel az egyszerű törzsizomgyakorlatokkal fiatalon tarthatod magad – 4. rész

Az erős törzsizmok hatalmas szerepet töltenek be a mindennapi életben, hiszen elengedhetetlenek a megfelelő stabilitáshoz és a helyes testtartáshoz. Ezért, ha szeretnéd megőrizni a fizikai egészségedet, akkor ezzel a rövid, otthoni edzéssel rengeteget tehetsz ennek érdekében.

A szakértő is erre az egyszerű, otthoni edzésre esküszik!

Ezt az egyszerű edzést könnyedén beillesztheted a mindennapi rutinodba.

A gyakorlatok segítségével egy sokkal teljesebb és aktívabb életre tehetsz szert.

Szinte bárhol és bármikor beiktathatod őket a napodba.

Ezért annyira fontos, hogy otthoni edzéssel erősítsd a törzsizmaidat

Ahogy említettük, az erős törzsizmok (core-izmok) elengedhetetlenek a jó egészséghez és a mozgékonysághoz, különösen idősebb korban. Ez a terület ugyanis támogatja a derék stabilizálását, a rugalmasságot, az egyensúlyt és a helyes testtartást, így megkönnyítve a mindennapi mozgást. Sőt, több tanulmány azt is kimutatta, hogy bár a hátfájásnak számos oka lehet, a legyengült törzsizomzat is egy a sok közül. Lássuk tehát a legjobb otthoni edzést, hogy idősebb korban is aktív életet élhess!

Ezek az egyszerű, otthon is elvégezhető gyakorlatok a legjobbak a törzsizmok edzésére

Egy egyszerű, otthon is elvégezhető edzést keresel, amivel sokat javíthatsz az életminőségeden? Esetleg szeretnél enyhíteni a hátfájdaladon? Akkor a legjobb helyen jársz, ugyanis Molnár Zsolt személyi edző, táplálkozási tanácsadó és márkanagykövet elárulta nekünk a 4 leghatékonyabb gyakorlatot, amelyek erősítik a törzsizmokat. Az edzéshez pedig nem lesz másra szükséged, csupán egy vizes palackra vagy egy könnyű kézi súlyzóra.

1. Plank (alkartámasz): 3×20–40 másodperces tartás

A mély hasizmokat erősíti, amelyek valóban „laposítják” a hasat

– magyarázta a plankkel kapcsolatban Molnár Zsolt.

Helyezd a könyöködet a vállad alá, a tested legyen egyenes vonalban, közben pedig feszítsd meg a hasad és a farizmod, ne engedd, hogy a derekad beessen.

2. Döglött bogár gyakorlat (dead bug): 3×10–12 / oldal

Ez a gyakorlat „stabilizálja a gerincet és tanítja a kontrollált törzstartást”.