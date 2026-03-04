Nem foglalkoztak az orvosok a fiatal nő fájdalmaival, testében egy időzített bomba ketyegett

Egy nő éveken át súlyos menstruációs fájdalmakkal küzdött, azonban az orvosok mindezt a szorongásra fogták, egészen addig, míg ki nem derült, hogy valójában endometriózisa van.

A szorongásra fogták az orvosok a fiatal nő fájdalmait. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Évekbe telt, mire megkapta a diagnózist fájdalmai kapcsán a fiatal

A most 31 éves Amy Peckham-Driver mindössze 14 éves volt, amikor olyan súlyos menstruációs fájdalmakkal küzdött, hogy elájult. Akkoriban megkérdezte orvosától, hogy lehet-e endometriózisról szó, de azt mondta neki, hogy túl fiatal hozzá, és azt tanácsolták neki, hogy szedjen fogamzásgátlót inkább. Azonban ekkor még nem tudta, hogy leggyakrabban pontosan ilyen korban jelentkeznek az első tünetek.

Az angliai Needham Market városából származó fiatal elárulta, azt mondták neki, hogy a fájdalma szorongásból vagy esetleg irritábilis bél szindrómából ered, ami teljesen kikészítette.

Tudod, hogy az egészséged a szemed előtt romlik, és semmit sem tehetsz, hogy megállítsd, azon kívül, hogy azt mondják, szedd a fogamzásgátló tablettát.

- magyarázta Amy.

Végül a fiatalt csak 27 évesen diagnosztizálták a betegséggel, és szinte azonnal műteni kellett. Sajnos már erre sincs sok esélye, hogy gyermeke legyen.

Soha nem kerültem volna ebbe a helyzetbe, ha 10 évvel ezelőtt diagnosztizálták volna nálam.

- tette hozzá.

A fiatal nő azóta megalapította a Let’s Talk Women’s Health Suffolk nevű közösséget, és a közösségi médiában is megosztja tapasztalatait, hogy felhívja a figyelmet a betegségre, így talán mások korábban juthatnak diagnózishoz - írta a People.