Idén ne csak egy szál virágot adj – Erre a nőnapi ajándékra örökké emlékezni fog a kedvesed

Március 8-án a nőket ünnepeljük. A nemzetközi nőnap a 20. század eleji munkásmozgalomból nőtte ki magát. Mára ezen a napon az egész világon a nők társadalmi, gazdasági és kulturális teljesítményére koncentrálunk. 1975-ben vált hivatalos ünneppé. Azóta ezen a napon egyszerre ünneplünk és számot vetünk. Egy csokor virág és a figyelmesség sosem lesz felesleges, de ha igazán szeretnéd értékelni a nőt, aki szebbé teszi a hétköznapokat, akkor a meglepetésed ne csak formalitás legyen. Ezekkel a nőnapi ajándékötletekkel biztosíthatod arról, hogy figyelsz rá, hálás vagy, tiszta szívből értékeled!
A legjobb nőnapi meglepetések titka nem az árcédulán áll vagy bukik. A legfontosabb, hogy személyes legyen. Ez lehet egy gravírozott ékszer, de egy közös emlékeket idéző fényképalbum is. Ha van hobbija, akkor egy olyan eszköz vagy kiegészítő, amellyel még élvezetesebbé teheted az élményt.
Egy kolléganő esetében egy inspiráló idézettel ellátott toll vagy egy igényes asztali kiegészítő is találó lehet.
Illetve igen, a kézzel írt sorok még mindig működnek. Sőt!
Nem véletlenül lettek az elmúlt évek népszerű ajándékai az énidő jellegű ajándékok. Sok nő számára a legnagyobb luxus ma az idő, amit kizárólag saját magára fókuszálva, pihenéssel tölthet. Egy otthoni spa-csomag illóolajokkal, fürdősóval, puha köntössel olyan nőnapi ajándék lehet, amely mögött valóban van tartalom is. De ugyanilyen sikert arathat egy masszázsutalvány vagy egy előre megszervezett, nyugodt délután, amikor végre nem kell rohannia. A lényeg, hogy megteremtsd számára a lehetőséget a feltöltődésre.
Egy koncertjegy, közös főzőkurzus, borkóstoló vagy hétvégi kiruccanás mindig maradandóbb emléket ad, mint bármilyen tárgyi ajándék. Az élményekből közös történetek és emlékek születnek, amelyek évek múltán is előkerülnek majd a vacsoraasztalnál.
Online ma már igazán könnyű személyre szabott programot találni. A legfontosabb, hogy ne a saját ízlésedet csomagold ajándékba: a program illeszkedjen a szeretett nő érdeklődési körébe.
Egy jól megválasztott könyv különösen szép gesztus lehet. Egy rövid üzenettel kiegészítve pedig személyesebbé válik az ajándék. Írd le jókívánságaidat vagy azt, miért ezt a kötetet választottad számára. Egy könyv amellett, hogy azt jelzi, ismered az ízlését és gondolatait, szintén időt ad a kikapcsolódásra.
Ha tudod, hogy imádja a virágokat, nem kell lemondanod a nőnapi csokorról. Csupán gondoskodj róla, hogy ez is kifejezze törődésedet. Válogass te magad virágokat, tudd, hogy melyik a kedvence. Illetve, szintén mellékelhetsz üzenetet a virág mellé, amivel még személyesebbé teszed a meglepetést.
A „Világ legjobb anyukája/felesége/barátnője” feliratú bögre lehet, hogy kedves, de inkább személytelen. Pontosan az jut eszébe minden nőnek, aki megkapja, hogy úton felé még gyorsan beszaladtál a közeli boltba, hogy mégse üres kézzel érkezz hozzá március 8-án. Jobb, mint a semmi, de az egyszerű csokik is semmitmondóan tudnak hatni.
Végső soron egy jó nőnapi ajándékötlet receptje mindig a figyelmesség és a lelkiismeretesség. Hogy valami olyat választottál, amely tükrözi a nő személyiségét, gondolatait. Valamit, ami arról árulkodik, ismered és tudod mire van szüksége, mi fog mosolyt csalni az arcára. Hiszen a nőnap lényege, hogy értékeljük a nők munkáját – otthon, a munkahelyen és a közéletben.
Egy csokor virág szép. Egy figyelmes ajándék azonban még szebb. A legnagyobb ajándék az, ha március 8-a után is ugyanúgy észrevesszük, értékeljük a másikat.
Az alábbi videóra kattintva megismerheted a nőnap történetét:
