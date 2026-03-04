Jim Carrey a César-díjátadón a megváltozott külsejével sokkolta rajongókat. A közösségi médiában pedig azonnal elindultak a találgatások, hogy vajon egy félresikerült plasztikai beavatkozás áll a háttérben, vagy egy hasonmás, klón vette át a humorista helyét?

Fotó: DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE / Northfoto

Jim Carrey átalakulásáról vallott a híres plasztikai sebész

A Page Six által megszólaltatott plasztikai sebész, Dr. Rachel Mason, szerint Jim Carrey arcvonásai jelentős változáson mehettek keresztül. A szakértő úgy véli, hogy nem csupán apró esztétikai beavatkozásról lehet szó, hanem komplexebb plasztikai műtétek halmazáról. Felmerült többek között a homlokemelés, a felső szemhéjplasztika, a zsírfeltöltés , valamint egy mélyebb arcfelvarrás lehetősége is:

Úgy tűnik, hogy jelentős sebészeti átalakításról van szó. A legnyilvánvalóbb jel a szemöldök jelentős emelkedése, ami szemöldökplasztikára utal. Továbbá a felső szemhéjak már nem lógnak, a felesleges bőr eltávolításra került, és a szemek szerkezetileg is megváltoztak, nem csak frissebbek lettek. Az arc közepe és alsó része simább, teltebb és jobban megtámasztott lett, ami inkább zsírátültetésre utal, mint kis mennyiségű töltőanyagra. A feszesebb állvonal és az emelt arc alsó része pedig erősen utal arcplasztikára.

Ezek a beavatkozások a modern plasztikai sebészet legösszetettebb eljárásai közé tartoznak, és céljuk az arc struktúrájának átalakítása, a megereszkedett szövetek megemelése és a fiatalosabb arckontúr kialakítása.

Fotó: Dominique Jacovides - Olivier Borde / Bestimage / Northfoto

Jim Carrey átalakulása brutális költséggel járhatott

Dr. Rachel Mason szerint Jim Carrey átalakulásának költsége akár a 60 ezer dollár, vagyis kicsivel több, mint 20 millió forint is lehetett. Attól függően, hogy pontosan melyik módszereket alkalmazták a humoristánál:

Összességében ezek a beavatkozások általában körülbelül 50 000 és 60 000 dollárba kerülnek.

De a brutális költség ellenére, úgy véli a teljes felépülési idő az, ami inkább visszatart egy sztárt az ilyen fajta beavatkozásoktól:

Bár a betegek egy hónap után már bemutathatók, a végleges eredmények teljes stabilizálódása akár egy évig is eltarthat.

Ezek a fajta plasztikai műtétek tehát komoly elhatározást igényelnek mind anyagi és mind fizikai téren is.