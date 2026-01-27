Ne halogasd tovább: ezeket a magokat vesd el februárban, hogy tavaszra virágba boruljon a kerted

Milyen magokat ültessünk februárban? Ha ez a kérdés bennünk is felmerült, akkor igazán előrelátó kis kertészek vagyunk, ugyanis ideje elkezdeni a kerti szezont. Persze ne rohanjunk ki a kertbe egy kapával, elég, ha helyet csinálunk az ablakpárkányon.

Fotó: pundapanda / Shutterstock

Ezek a zöldségek, fűszernövények és virágok vethetők már februárban.

Így indítsunk palántát lakásban vagy védett helyen.

Ezekre kell különösen figyelni.

Így kerülhetjük el a leggyakoribb hibákat.

A korai vetés előnye, hogy erősebb, edzettebb növényeket kapunk, amelyek később gyorsabban fejlődnek. Ráadásul a saját nevelésű palánta nemcsak olcsóbb, hanem sokkal nagyobb sikerélményt is ad. A magvetés februárban főként beltérben, világos ablak közelében vagy fűtetlen, de fagymentes helyen történjen. Nem minden mag alkalmas erre az időszakra, de amelyek igen, azokkal most érdemes foglalkozni. A kulcs a türelem és a megfelelő körülmények megteremtése. Nézzük, milyen magokat érdemes most előszednünk!

Zöldségek:

Paprika, paradicsom és zeller

Ezek klasszikus februári palánták. Palántanevelő tálcába érdemes vetni őket, laza, jó minőségű virágföldbe. Melegre, 22–24 °C-ra és sok fényre van szükségük, különben megnyúlnak, főleg a paprika és a paradicsom. A kelés után érdemes átültetni mindent kisebb cserepekbe, majd hűvösebb, világosabb helyre tenni őket.

Fejes saláta, korai káposztafélék

Gyors növekedésűek, ezért február végén már bátran indíthatók. Nem igényelnek extrém meleget, sőt, a túl magas hőmérséklet inkább árt nekik. Márciustól fokozatosan edzhetők a kinti létre, de ne kapkodjunk, csak szépen lassan szoktassuk a palántákat, és vegyük figyelembe a külső hőmérsékletet is.

Padlizsán

A padlizsán egy igen lomha kis növény, olyan sokáig csírázik, hogy sokszor azt hisszük, nem is sikerült a magvetés. De ne aggódjunk, a magok élnek, jól érzik magukat, még akkor is, ha hetek teltek el a vetés óta. Éppen ezért érdemes minél előbb elkezdenünk a palántázást. Egy-egy palántázó edénybe vessünk el 1-2 magot fél-egy centi mélyen, és tegyük minél melegebb helyre a lakásban.