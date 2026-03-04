Nincs vége! Jön a Trónok harca mozifilm

Idén már hét éve, hogy képernyőre került a Trónok harca befejezése, azonban a rajongók gyomra még mindig nem fogadta be. A silány lezárást az HBO háza táján azóta két előzményszériával is igyekezték korrigálni. Előbb az idén már a harmadik évadával jelentkező Sárkányok háza jelent meg 2022-ben, majd 2026 egyik legnagyobb meglepetésének számító A hét királyság lovagja is megérkezett az HBO Max-sorozatok kínálatába. A spinoffok sikerén felbuzdulva pedig most egy, a franchise történetében korábban nem látott projekten törik a fejüket a Warner Bros. döntéshozói: mozivászonra szeretnék vinni Westeros varázslatos világát.

Havas Jonéktól ugyan már évekkel ezelőtt el kellett köszönnünk, viszont a Trónok harca világa ettől még nem ért véget (Fotó: HBO)

Popcornt elő: Jön a Trónok harca-film!

Úgy tűnik, az HBO és a Warner követi a „bevált recepten ne változtass” elvet, és a filmszínházakba is egy előzménytörténetet kívánnak bemutatni, a Page Six értesülései szerint. Ráadásul, ha minden igaz, annyira régre megyünk majd vissza, mint még soha.

A tervezés alatt álló Trónok harca-mozifilm ugyanis nem kevesebb mint 300 évvel a fő sorozat legelső epizódja előtt fog játszódni, tehát A hét királyság lovagja 100 és a Sárkányok háza 200 éves időugrását is meghaladja majd. A cselekmény középpontjában pedig nem más fog állni mint I. Aegon és az ő hódításai, melyek során a hét királyságból hatot sikeresen egyesít.

Az új Trónok harca-film a Sárkányok háza előtt 100 évvel fog játszódni (Fotó: JLPPA / Bestimage)

A projekten egyelőre csak a Beau Willimon névre hallgató forgatókönyvíró dolgozik, viszont ez egyáltalán nem rossz előjel, hiszen az ő neve eddig egyenlő volt sikerrel. Neki köszönhetjük például a Star Wars népszerű spinoff-ját, az Andort, illetve Kevin Spacey utolsó nagy dobását, a Kártyavárt is.

Még a Paramount beleköphet a rajongók levesébe

Egyelőre viszont még senki se siessen a legközelebbi moziba, hiszen a projekt elkészítésébe még beleszólhat a Warnerért folyó, hónapok óta tartó hollywoodi stúdióháború. Ugyanis, ha a Paramount valóban sikeresen felvásárolja a Trónok harca jogait is birtokló stúdiót, akkor könnyen elképzelhető, hogy a jelenleg a Warner tervezőasztalán heverő produkciókat az érkezésük lendületével a kukába is söpri az új vezetőség.