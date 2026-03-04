"Ritka gusztustalan volt" – Csak a magyarok imádták? Christina Applegate kifakadt az Egy rém rendes családról

Christina Applegate memoárja, a You with the sad eyes tegnap debütált a könyvesboltok polcain. A színésznő kendőzetlenül beszél az Egy rém rendes család sorozat időszakáról, mely közel sem volt olyan vidám, mint azt a képernyőkön láthattuk.
Christina Applegate Kelly Bundy, a Bundy család legidősebb gyermekének szerepét alakította az Egy rém rendes család szériában. A sorozat 1987 és 1997 között futott Ed O’neill, az eredetileg énekesnőnek készült Katey Sagal és David Faustino főszereplésével a Fox csatornán. Applegate mind a 11 évadban részt vett, azonban a humoros felszín alatt súlyos problémák rejtőztek, különösen, ami a színésznő egészségügyi állapotát illette. Az evészavarok és az anorexia már a sorozatbeli szereplése előtt is gondot okoztak, de amint elvállalta Kelly szerepét, a helyzet csak rosszabb lett.
"Nagyon mélyre kerültem ezzel a szereppel, hiszen vékonynak kellett maradnom. Volt egy elképzelésem azokról a ruhákról, amiket viselni szerettem volna a felvételek közben." Applegate Kelly szerepében egy vérbeli rebellis tinédzserlányt alakított, aki nagyon csinos, az esze állandóan a fiúkon jár, eközben mindent megtestesít a “buta szőke” sztereotípiából. "Ezeket a ruhákat viszont csak úgy viselhettem, ha pont úgy néztem ki, mint aki csak egy szőlőszemet eszik egész nap. Egyre nagyobb teret engedtem az evészavaromnak."
A jelmezrészlegnek szinte naponta egyre szűkebbre kellett vennie Applegate ruháit, de ahogy akkoriban a showbizniszben szokásos volt, ez senkit nem zavart, senki nem gondolta, hogy gond lehet. Ahogy haladtak előre az évadok a szoknyák egyre szűkebbek és egyre rövidebbek lettek, ez vezetett a következő problémához, amire a színésznő több mint 30 év távlatából szinte undorral tekint vissza.
“Mire az 5. évadnál jártunk, csak besétáltam a nappaliba egy rövid piros felsőben és egy rojtos bőrdzsekiben és öt percre meg kellett szakítanunk a felvételt, mert a közönség szinte nyáladzva őrjöngött. Ritka gusztustalan volt.”
Valóban, az Egy rém rendes család enyhén szólva sem volt a politikailag korrekt sorozatok mintapéldánya, és sok dolog elfért benne, ami manapság még véletlenül sem menne át a szűrőn. Christina Applegatenek erről is megvan a véleménye.
“A sorozat tényleg nyers volt és obszcén, napjainkban esélytelen, hogy elkészülhetne. Ez jó dolog. Pont elég a nőknek manapság megküzdeni ezzel a megjelenésorientált világgal.”
Mindent egybevetve Applegate nem haragszik sem a készítőkre, sem a stábtagokra.
“Igazából én is tudom, hogy Kelly karaktere valamilyen szinten arra is kellett, hogy bevonzza a férfi közönséget. És azokat a ruhákat én is viselni akartam. Ettől függetlenül fogalmam sem volt, milyen hatásom van a környezetemre, de mit is mondhatnék, csak egy gyerek voltam.”
