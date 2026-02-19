Itt a téli lemosó permetezés ideje: ezek a legfontosabb tudnivalók

Növényeinkre a leghidegebb hónapokban is érdemes gondot fordítani. Például a téli lemosó permetezés módszerével, aminek részleteiről a Fanny magazin írt bővebben.
Még a tavasz beköszönte előtt elvégezhetjük a fontos műveletet.
13 tudnivaló a téli lemosó permetezéssel kapcsolatban, amit jó, ha tudunk.
Amikor már nyugalmi állapotban vannak a növények, tanácsos őket megelőző permetezéssel védeni. Alapvetően ősz végén kellett volna mindezt megcsinálni, de az enyhe időjárás miatt akkor még teljes lombozatban voltak a fák, és a permetszer megégette volna a leveleket. Nem vagyunk tehát semmiről se lekésve, legalábbis a Fanny magazin összeállítása szerint ilyenkor is érdemes elvégezni a téli lemosó permetezést.
Tudnivalók a téli lemosó permetezésről:
Megbújnak a fakéregben A kártevők és kórokozók a repedésekben, a kéregben, a vastagabb ágak és a rügyek között telelnek át, így ha nem végezzük el a lemosó permetezést, sokkal nagyobb számban támadják majd meg a növényeinket. A jól időzített lemosó permetezés télen jelentősen csökkentheti a pajzstetvek, káros gombák, kórokozók számát tavaszra.
Ne várjunk rügyfakadásig Évente kétszer, ősz végén és legközelebb február végén szokás elvégezni ezt a permetezést, de lutri, hogy sikerülni fog-e akkor, hiszen az elmúlt években gyakran előfordult, hogy egy februári, korai felmelegedés miatt kipattantak a rügyek, beindult a fák nedvkeringése, és olyankor már kárt okozhatunk vele. Ezért ha biztosra akarunk menni, végezzük el még januárban.
Nem mindegy az időzítés Ne csak a naptárt figyeljük, amikor bele szeretnénk kezdeni a munkába, hanem elsősorban az időjárást. Csak akkor fogjunk neki a permetezésnek, ha fagymentes az idő, és a nappali hőmérséklet magasabb, mint 5 Celsius-fok. Fontos szempont az is, hogy a fa legyen teljesen száraz a permetezéskor.
Több fronton is véd Ilyenkor réz- vagy kénalapú szerekkel kell permetezni, melyeket gyakran olajjal kombinálnak. Utóbbi mechanikusan fojtja meg az áttelelő rovarkártevőket, például a levéltetvek tojásait, az atkák, pajzstetvek áttelelő egyedeit. A réz vagy kén pedig a kórokozók, a gombák ellen védi a növényeket.
Főszerepben a gyümölcsfák Nem kell minden növényt lepermetezni ilyenkor, de a gyümölcsfák többségénél elengedhetetlen, hiszen ezek a legérzékenyebbek a kártevőkre. Az alma, a körte, a kajszibarack és az őszibarack esetében életmentő ez a permetezés, de érdemes a szilvafákat is kezelni.
Más fás szárúak is örülnek neki Érdemes lepermetezni a rózsát is, hogy rozsda és a lisztharmat spóráitól megszabadítsuk, de menjünk végig a szőlőtőkéken is, hiszen ezeken is áttelelnek a gombabetegségek. Fontos: az örökzöldeket felesleges, hiszen itt a permetlé nem ér el a fás részekben áttelelő kártevőkhöz.
Készítsük elő a növényt A permetezés előtt réz drótkefével kaparjuk át a fák kérgét, a nagyobb ágakat, így nemcsak a zuzmótól – és a benne áttelelő kártevőktől – szabadíthatjuk meg őket, de az elhalt részek is leválnak. Még a permetezés előtt szedjük le az összeaszalódott gyümölcsmúmiákat az ágakról, ezek a fertőzések melegágyai, de ne a fa alá dobjuk, hanem vigyük minél távolabb őket!
Nézzük át az eszközöket Alaposan mossuk el a permetezőt, mert a korábban használt szerek reakcióba léphetnek az új szerrel, és ez gyengítheti a hatást, de káros is lehet a növényre. Ne csak a tartályt mossuk ki, hanem tiszta vízzel permetezzünk is egy kicsit, hogy a fúvókákból is távozzanak a szermaradványok.
Keverjük előírás szerint Amennyiben nem vagyunk gyakorlottak, ne kísérletezzünk mi magunk a permetlé kikeverésével, hiszen ha elrontjuk az arányokat, hatástalan lesz a munka, vagy kárt tehetünk a növényekben. Inkább vásároljunk gazdaboltokban, barkácsboltokban kimondottan lemosó permetezéshez való szereket, és kövessük a használati utasításban foglaltakat.
Vigyázzunk magunkra Amennyiben bőrünkre, szemünkbe kerül a permetlé, vagy belélegezzük, irritációt okozhat, ezért viseljünk maszkot, munkavédelmi szemüveget és védőkesztyűt. A munka megkezdése előtt figyeljünk arra, hogy a közelben, a permetlé sugarában ne tartózkodjon sem ember, sem háziállat.
Felülről indítsuk A permetezést kezdjük a fa csúcsával, úgy haladjuk lefelé, a törzs felé, majd a következő elágazásnál az ágak csúcsától haladjunk a korona belseje felé. Így biztosan mindenhova jutni fog a rezes vagy kénes szerből.
Ne sajnáljuk tőlük A lemosó permetezés lényege – ahogy a nevében is benne van –, hogy a fák, bokrok minél többet kapjanak belőle, akkor végeztünk jó munkát, ha csepeg az ágakról, folyik a törzsön, hiszen így minden zegzugba be fog jutni.
Figyeljünk a búvóhelyekre A fa minden egyes ágát, a törzset alaposan borítsuk be a permetlével. A kártevők a kéreg repedéseiben és a rügyek tövében telelnek, így ezekre a pontokra jobban koncentráljunk, mint máshova. Fontos, hogy a téli permetezés után 24 órával ne essen az eső; amennyiben ez mégis megtörténik, érdemes megismételni. A munka után 2-3 óráig ne engedjünk a területre kisgyerekeket, háziállatokat, míg a szer fel nem szívódik.
