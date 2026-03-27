BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Hajnalka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Chiliszósz egy kis üvegcsében.

Vajon miben rejlik az aranyérmes hazai chiliszósz titka? A gasztroguruk utánajártak

tipp
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 12:20
Gianni és Miki minden erejüket összegyűjtötték, hogy csípős magyar termékeket kóstoljanak. A neves gasztroszakértők ezúttal a legjobb kézműves chiliszószok nyomába eredtek, amelyek közül a Sárréti ChiliFarm készítménye került ki győztesként. De vajon miben rejlik a titka? Most kiderül!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Ha a magyar konyha kerül terítékre, biztosan szó esik a csípős ízekről is, amelyek gasztronómiánk szerves részét képezik. Hiszen jól tudjuk, hogy a nagyi gyöngyöző húslevesét vagy egy vörösboros marhapörköltet is egy enyhe tüzesség tesz még ízletesebbé. Ezért nem véletlen, hogy Gianni és Miki a Mindmegette csapatával annak is utánajárt, hol készül hazánk legjobb kézműves chiliszósza. Most lehull a lepel a Sárréti ChiliFarm termékének titkáról!

Fotó: Mindmegette
  • A Sárréti ChiliFarm a fejlesztéseknek köszönheti a sikerét.
  • A chili fogyasztása boldogsághormonokat szabadít fel a szervezetben.
  • A gasztroszakértők megismerkedtek a világ második legerősebbjének tartott chilijével.

Tetétlen, a chili fellegvára – Itt készül az aranyérmes chiliszósz

Gianni és Miki a chiliteszt után ellátogatott Tetétlenre, a Sárréti ChiliFarmra, hogy testközelből is lássák, hogyan készül a minőségi, ízletes chiliszósz. Már a látogatás elején kiderült, hogy Bogár Sándor és felesége az elsők között kezdtek bele Magyarországon a chilitermesztésbe, ebből a folyamatból pedig az egész család kiveszi a részét a termesztéstől egészen a palackozásig.

A chilipaprika-félék csípősségét a kapszaicin nevű vegyület adja.

Így készül a minőségi, kézműves chiliszósz lépésről lépésre

Bogár Sándor, a Sárréti ChiliFarm tulajdonosa megosztotta Giannival és Mikivel, hogyan készül náluk a minőségi chiliszósz lépésről lépésre.

A fóliasátor alatt kezdődik minden

Már a kezdetektől fogva fóliasátor alatt folyt a termesztés. Az elején 30 fajtával dolgoztunk, majd az idő múlásával ez 15-re csökkent

– magyarázta Bogár Sándor, majd hozzátette, hogy általában két-három szezonon keresztül termesztik a paprikát ugyanazon a területen, majd váltanak, mindeközben pedig folyamatosan trágyázzák a földet.

A Sárréti ChiliFarm sikerének titka a folyamatos fejlesztésben rejlik; a család több mint 14 éve foglalkozik termesztéssel.

A műhelyben erősen ajánlott a védőfelszerelés és a maszk viselése
Fotó: Mindmegette

A műhelyben nagyon fontos folyamatok zajlanak

A műhelyben erősen ajánlott a védőfelszerelés és a maszk viselése, ugyanis az egyik legkeményebb chiliből készült porral is dolgozni kell, ami nagyon finomra van őrölve, így könnyedén bejuthat a szervezetbe. Ebből kifolyólag csak az óvintézkedések után kezdődhetnek el az itteni munkálatok, melyek során a chiliőrleményt kigrammozva egy pici üvegbe töltik, lezárják, majd felcímkézik. Érdekesség, hogy 10 kilogramm nyers paprikából körülbelül másfél kiló szárított paprika marad.

A Carolina Reaper a világ második legerősebbjének tartott chilije, melynek erőssége 1,5 millió és 2,2 millió Scoville-egység között helyezkedik el, ami rendkívül magas kapszaicin-tartalmat jelent.

Ebben rejlik a chilipaprika igazi ereje – Így tesz boldogabbá

Amint érzékeljük a csípősséget, a szervezetünk elkezd védekezni ellene, ennek pedig az egyik formája az, hogy endorfin, azaz boldogsághormon önti el a testünket

– hangsúlyozta a tulajdonos a chilivel kapcsolatos érdekességet.

Ebben a videóban megtekintheted, hogyan készül a kézműves chiliszósz a Sárréti ChiliFarmon:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
