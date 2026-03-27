Vajon miben rejlik az aranyérmes hazai chiliszósz titka? A gasztroguruk utánajártak

Ha a magyar konyha kerül terítékre, biztosan szó esik a csípős ízekről is, amelyek gasztronómiánk szerves részét képezik. Hiszen jól tudjuk, hogy a nagyi gyöngyöző húslevesét vagy egy vörösboros marhapörköltet is egy enyhe tüzesség tesz még ízletesebbé. Ezért nem véletlen, hogy Gianni és Miki a Mindmegette csapatával annak is utánajárt, hol készül hazánk legjobb kézműves chiliszósza. Most lehull a lepel a Sárréti ChiliFarm termékének titkáról!

Fotó: Mindmegette

Tetétlen, a chili fellegvára – Itt készül az aranyérmes chiliszósz

Gianni és Miki a chiliteszt után ellátogatott Tetétlenre, a Sárréti ChiliFarmra, hogy testközelből is lássák, hogyan készül a minőségi, ízletes chiliszósz. Már a látogatás elején kiderült, hogy Bogár Sándor és felesége az elsők között kezdtek bele Magyarországon a chilitermesztésbe, ebből a folyamatból pedig az egész család kiveszi a részét a termesztéstől egészen a palackozásig.

A chilipaprika-félék csípősségét a kapszaicin nevű vegyület adja.

Így készül a minőségi, kézműves chiliszósz lépésről lépésre

Bogár Sándor, a Sárréti ChiliFarm tulajdonosa megosztotta Giannival és Mikivel, hogyan készül náluk a minőségi chiliszósz lépésről lépésre.

A fóliasátor alatt kezdődik minden

Már a kezdetektől fogva fóliasátor alatt folyt a termesztés. Az elején 30 fajtával dolgoztunk, majd az idő múlásával ez 15-re csökkent

– magyarázta Bogár Sándor, majd hozzátette, hogy általában két-három szezonon keresztül termesztik a paprikát ugyanazon a területen, majd váltanak, mindeközben pedig folyamatosan trágyázzák a földet.

A Sárréti ChiliFarm sikerének titka a folyamatos fejlesztésben rejlik; a család több mint 14 éve foglalkozik termesztéssel.

A műhelyben erősen ajánlott a védőfelszerelés és a maszk viselése

Fotó: Mindmegette

A műhelyben nagyon fontos folyamatok zajlanak

A műhelyben erősen ajánlott a védőfelszerelés és a maszk viselése, ugyanis az egyik legkeményebb chiliből készült porral is dolgozni kell, ami nagyon finomra van őrölve, így könnyedén bejuthat a szervezetbe. Ebből kifolyólag csak az óvintézkedések után kezdődhetnek el az itteni munkálatok, melyek során a chiliőrleményt kigrammozva egy pici üvegbe töltik, lezárják, majd felcímkézik. Érdekesség, hogy 10 kilogramm nyers paprikából körülbelül másfél kiló szárított paprika marad.

A Carolina Reaper a világ második legerősebbjének tartott chilije, melynek erőssége 1,5 millió és 2,2 millió Scoville-egység között helyezkedik el, ami rendkívül magas kapszaicin-tartalmat jelent.

Ebben rejlik a chilipaprika igazi ereje – Így tesz boldogabbá

Amint érzékeljük a csípősséget, a szervezetünk elkezd védekezni ellene, ennek pedig az egyik formája az, hogy endorfin, azaz boldogsághormon önti el a testünket

– hangsúlyozta a tulajdonos a chilivel kapcsolatos érdekességet.