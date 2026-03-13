BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
Kézműves kolbászok szépen tálalva

Kíváncsi vagy, hogyan készül a minőségi kézműves kolbász? Gianni Annoni erre esküszik

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 13. 10:25
kolbászkészítéshazai termékmangalicakolbászGianni Annonikolbász
Gianni és Miki újabb ínycsiklandó hazai terméket kóstolt. A két gasztroguru ezúttal a legjobb kézműves kolbászt kereste, végül a Magyaródi-család műhelyében sikerült felfedniük a legjobb mangalica parasztkolbász titkát.
Kelle Fanni
A szerző cikkei
  • A Káptalantóti mangalica szárazkolbász különleges ízét, magas minőségét és márványozottságát nagy mértékben befolyásolja a takarmányozás.
  • A gasztroszakértők által díjazott kézműves terméket 5 különböző fűszerrel ízesítik és sertésbélbe töltik.
  • A gazdaság kész termékei a füstölt áruknak fenntartott kamrába kerülnek, ahol a kolbászok méretének is nagy jelentőség tulajdonítanak.

Szinte alig van olyan magyar ember, aki ne rajongana a kolbászért; persze ennél a finomságnál is mellé lehet nyúlni, hiszen a boltokban számtalan fajta közül válogathatunk, aminek következtében igen nehéz minőségi termékre bukkanni. Gianni és Miki a Mindmegette csapatával nagy fába vágta a fejszéjét, amikor a legjobb hazai kézműves kolbász nyomába eredt. A gasztroguruk végül egy káptalantóti termelőt díjaztak, akinek ezt követően az üzemébe is ellátogattak, hogy testközelből lássák: hogyan lesz a legelésző állatokból kiváló minőségű étel.

Kézműves kolbászok sorakoznak a füstölt áruknak fenntartott kamrában
Gianni és Miki rábukkant a legjobb hazai kézműves kolbászra
Fotó: Youtube - Mindmegette

A nyertes kézműves kolbász különleges ízét nemcsak a fűszerezés adja

Magyaródi Tibor mangalica tenyésztő, a káptalantóti üzem tulajdonosa a gasztroguruknak elárulta, hogy kizárólag magyar állatfajtákkal dolgozik, az állatállománya pedig nagyon sokoldalú, többek között azok vegyítésének köszönhető a kolbászok egyedi ízvilága és márványozottsága.

Vannak szőke, fekete és vörös mangalicáim, illetve ezek mindegyike keresztezve van a duroccal is. Emellett vannak szabadon tartott szürke szarvasmarhák is

– magyarázta Tibor, hozzátéve, hogy az állatok húsának, és így a kész termékeknek a minőségét nagyban befolyásolja a mangalicák táplálkozása, vagyis a takarmányuk minősége is. A telepen tartott sertések gazdasági abrakkeveréket kapnak, amely búzát, kukoricát, árpát és tritikálét tartalmaz.

A mangalica sertés Magyarország egyik legrégebbi őshonos fajtája, amely az 1830-as években jött létre a balkáni sumadia sertés és a helyi magyar fajták keresztezésével.

Kézműves kolbászok töltése
Kolbászt töltenek a Magyaródi-család műhelyében
Fotó: Youtube - Mindmegette

Így készül a kézműves kolbász – ebben rejlik a Káptalantóti mangalica szárazkolbász titka

  1. Először le kell darálni a húst, amely mangalica, szürkemarha és mangalica szalonna keveréke.
  2. Ezt követően jöhet a fűszerezés és bekeverés, melynek során őrölt piros paprikát, sót, őrölt fekete borsot, fokhagymát és őrölt köményt tesznek a darált húshoz.
  3. Végül sor kerül a töltésre, ekkor a húst 32-34 milliméteres kalibrált sertés vékonybélbe töltik.

A Káptalantóti mangalica parasztkolbász 58 százalék mangalica apróhús, 10 százalék szürkemarha apróhús, és 29 százalék mangalica szalonna felhasználásával készül.

Fontos a kész termékek megkülönböztetése

A kész kolbászokat egy füstölt áruknak fenntartott kamrában aggatják fel, ám hogy a címkézésig képesek legyenek megkülönböztetni az egyes termékeket, a csípős kolbászt például rövidre pározzák, szemben a csemegével. 

A fellógatott húsárut azán 6 hétig érleljük, nagyjából ennyi idő után kerülhetnek terítékre a száraz parasztkolbászok

– árulta el Gianninak a kézműves termékekkel kapcsolatban Magyaródi Tibor.

A hátszalonna, más néven zsírszalonna, amelyet sóznak, pácolnak és füstölnek, a szalonnasütés elengedhetetlen eleme.

Ebben a videóban megtekintheted, hogyan készül a kézműves kolbász a Magyaródi-család gazdaságában:

