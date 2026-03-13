Kíváncsi vagy, hogyan készül a minőségi kézműves kolbász? Gianni Annoni erre esküszik

A Káptalantóti mangalica szárazkolbász különleges ízét, magas minőségét és márványozottságát nagy mértékben befolyásolja a takarmányozás.

A gasztroszakértők által díjazott kézműves terméket 5 különböző fűszerrel ízesítik és sertésbélbe töltik.

A gazdaság kész termékei a füstölt áruknak fenntartott kamrába kerülnek, ahol a kolbászok méretének is nagy jelentőség tulajdonítanak.

Szinte alig van olyan magyar ember, aki ne rajongana a kolbászért; persze ennél a finomságnál is mellé lehet nyúlni, hiszen a boltokban számtalan fajta közül válogathatunk, aminek következtében igen nehéz minőségi termékre bukkanni. Gianni és Miki a Mindmegette csapatával nagy fába vágta a fejszéjét, amikor a legjobb hazai kézműves kolbász nyomába eredt. A gasztroguruk végül egy káptalantóti termelőt díjaztak, akinek ezt követően az üzemébe is ellátogattak, hogy testközelből lássák: hogyan lesz a legelésző állatokból kiváló minőségű étel.

Gianni és Miki rábukkant a legjobb hazai kézműves kolbászra

Fotó: Youtube - Mindmegette

A nyertes kézműves kolbász különleges ízét nemcsak a fűszerezés adja

Magyaródi Tibor mangalica tenyésztő, a káptalantóti üzem tulajdonosa a gasztroguruknak elárulta, hogy kizárólag magyar állatfajtákkal dolgozik, az állatállománya pedig nagyon sokoldalú, többek között azok vegyítésének köszönhető a kolbászok egyedi ízvilága és márványozottsága.

Vannak szőke, fekete és vörös mangalicáim, illetve ezek mindegyike keresztezve van a duroccal is. Emellett vannak szabadon tartott szürke szarvasmarhák is

– magyarázta Tibor, hozzátéve, hogy az állatok húsának, és így a kész termékeknek a minőségét nagyban befolyásolja a mangalicák táplálkozása, vagyis a takarmányuk minősége is. A telepen tartott sertések gazdasági abrakkeveréket kapnak, amely búzát, kukoricát, árpát és tritikálét tartalmaz.

A mangalica sertés Magyarország egyik legrégebbi őshonos fajtája, amely az 1830-as években jött létre a balkáni sumadia sertés és a helyi magyar fajták keresztezésével.

Kolbászt töltenek a Magyaródi-család műhelyében

Fotó: Youtube - Mindmegette

Így készül a kézműves kolbász – ebben rejlik a Káptalantóti mangalica szárazkolbász titka

Először le kell darálni a húst, amely mangalica, szürkemarha és mangalica szalonna keveréke. Ezt követően jöhet a fűszerezés és bekeverés, melynek során őrölt piros paprikát, sót, őrölt fekete borsot, fokhagymát és őrölt köményt tesznek a darált húshoz. Végül sor kerül a töltésre, ekkor a húst 32-34 milliméteres kalibrált sertés vékonybélbe töltik.

A Káptalantóti mangalica parasztkolbász 58 százalék mangalica apróhús, 10 százalék szürkemarha apróhús, és 29 százalék mangalica szalonna felhasználásával készül.