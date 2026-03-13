Kíváncsi vagy, hogyan készül a minőségi kézműves kolbász? Gianni Annoni erre esküszik

Szinte alig van olyan magyar ember, aki ne rajongana a kolbászért; persze ennél a finomságnál is mellé lehet nyúlni, hiszen a boltokban számtalan fajta közül válogathatunk, aminek következtében igen nehéz minőségi termékre bukkanni. Gianni és Miki a Mindmegette csapatával nagy fába vágta a fejszéjét, amikor a legjobb hazai kézműves kolbász nyomába eredt. A gasztroguruk végül egy káptalantóti termelőt díjaztak, akinek ezt követően az üzemébe is ellátogattak, hogy testközelből lássák: hogyan lesz a legelésző állatokból kiváló minőségű étel.
Magyaródi Tibor mangalica tenyésztő, a káptalantóti üzem tulajdonosa a gasztroguruknak elárulta, hogy kizárólag magyar állatfajtákkal dolgozik, az állatállománya pedig nagyon sokoldalú, többek között azok vegyítésének köszönhető a kolbászok egyedi ízvilága és márványozottsága.
Vannak szőke, fekete és vörös mangalicáim, illetve ezek mindegyike keresztezve van a duroccal is. Emellett vannak szabadon tartott szürke szarvasmarhák is
– magyarázta Tibor, hozzátéve, hogy az állatok húsának, és így a kész termékeknek a minőségét nagyban befolyásolja a mangalicák táplálkozása, vagyis a takarmányuk minősége is. A telepen tartott sertések gazdasági abrakkeveréket kapnak, amely búzát, kukoricát, árpát és tritikálét tartalmaz.
A mangalica sertés Magyarország egyik legrégebbi őshonos fajtája, amely az 1830-as években jött létre a balkáni sumadia sertés és a helyi magyar fajták keresztezésével.
A Káptalantóti mangalica parasztkolbász 58 százalék mangalica apróhús, 10 százalék szürkemarha apróhús, és 29 százalék mangalica szalonna felhasználásával készül.
A kész kolbászokat egy füstölt áruknak fenntartott kamrában aggatják fel, ám hogy a címkézésig képesek legyenek megkülönböztetni az egyes termékeket, a csípős kolbászt például rövidre pározzák, szemben a csemegével.
A fellógatott húsárut azán 6 hétig érleljük, nagyjából ennyi idő után kerülhetnek terítékre a száraz parasztkolbászok
– árulta el Gianninak a kézműves termékekkel kapcsolatban Magyaródi Tibor.
A hátszalonna, más néven zsírszalonna, amelyet sóznak, pácolnak és füstölnek, a szalonnasütés elengedhetetlen eleme.
Ebben a videóban megtekintheted, hogyan készül a kézműves kolbász a Magyaródi-család gazdaságában:
