Csípős kihívás: Gianni és Miki a kézműves chiliszószok világában

A mindmegette.hu-n, a Magyar Nemzet weboldalán és a Hír TV-n látható gasztroműsor korábbi epizódjaiban Gianni Annoni és Lizsicsár Miki már több ízletes területet is felfedezett. A páros előbb a kézműves kenyerek, majd a sajtok és a kolbászok világában tett kóstolókörutat, most pedig újabb izgalmas állomáshoz érkezett: a kézműves chiliszószok következnek. A két gasztroguru ezúttal azt próbálja kideríteni, melyik szósz hozza a legizgalmasabb ízeket és a legemlékezetesebb csípősséget.

Gianni és Miki ezúttal csípős chiliszószokat kóstolnak (Fotó: Mindmegette)

Tüzesebbnél tüzesebb: ilyen a chiliszószok világa

A különböző paprikafajtákból készült chiliszószok ízvilága rendkívül sokszínű: a gyümölcsös, enyhén csípős változatoktól egészen a kifejezetten tüzes, izzasztó szószokig minden megtalálható közöttük. A kézműves készítők ráadásul gyakran különleges alapanyagokkal – például füstölt paprikával, fokhagymával, gyümölcsökkel vagy akár mézzel – teszik még izgalmasabbá a szószokat, így minden üveg egy-egy saját karaktert képvisel.

A chili alapja természetesen maga a paprika, amelyből a világon több ezer különböző fajta létezik. A legismertebbek közé tartozik a jalapeño, a cayenne, a habanero vagy éppen a rendkívül erős Carolina Reaper. Ezek nemcsak csípősségükben különböznek egymástól: ízük, aromájuk és felhasználási módjuk is eltérő. Van, amelyik friss, zöldes ízeket ad az ételeknek, mások gyümölcsös, citrusos vagy éppen füstös karaktert hoznak a szószokba.

A csípősséget egy különleges anyag, a kapszaicin okozza, amely a paprika belső részében, főként az erek mentén található. Ennek mennyisége határozza meg, mennyire „tüzes” egy adott paprika vagy szósz. A csípősség mérésére a Scoville-skálát használják, amelyet még az 1910-es években dolgozott ki Wilbur Scoville amerikai gyógyszerész. A skála a paprika csípősségét Scoville-egységben (SHU) fejezi ki: míg egy édes paprika értéke gyakorlatilag nulla, egy jalapeño már néhány ezer SHU körül mozog, a legerősebb fajták pedig akár több millió Scoville-egységet is elérhetnek.

A chiliszószok készítése igazi kreatív folyamat. A paprikákat gyakran erjesztik, füstölik vagy különböző fűszerekkel, zöldségekkel és gyümölcsökkel kombinálják, hogy összetett, rétegzett ízeket kapjanak. Egy jól elkészített szósz nemcsak csípős, hanem savas, édes, füstös vagy éppen frissítő jegyeket is hordozhat, ezért sok séf szerint a chili nem csupán „erősség”, hanem egy teljes ízvilág. Éppen ezért a chiliszószok kóstolása sokszor olyan, mint egy gasztronómiai kaland: minden üveg más történetet mesél el a paprikafajtáról, az elkészítés módjáról és a készítő kreativitásáról. Nem véletlen, hogy a csípős szószok rajongótábora világszerte folyamatosan növekszik, és egyre több kézműves készítő kísérletezik új, izgalmas ízkombinációkkal.