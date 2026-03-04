Két gasztroguru a legjobb hazai sajt nyomában: ettől lesz igazán minőségi a termék – 2. rész

A sajtimádók táborát erősíted, azonban már veled is előfordult, hogy olyan terméket választottál, ami nagyon gyorsan megromlott? Gianni és Miki ezúttal arra vállalkozott a Mindmegette csapatával, hogy felfedik a tökéletes kézműves sajt titkát, hogy többé ne lőj mellé.
Szinte minden magyar hűtőjében ott lapul valamilyen sajt, legyen szó edamiról, goudáról, mozzarelláról vagy éppen trappistáról. Az alapélelmiszernek számító ínycsiklandó finomságot ugyanis felhasználhatjuk melegszendvicshez, pogácsához, pizzához, de készíthetünk belőle apró vendégváró falatkákat is. Azonban a megfelelő, minőségi sajt kiválasztása sokszor rendkívül nehéz. Következzen tehát Gianni és Miki nagy sajttesztje!
A Mindmegette csapata már a teszt előtt kiválasztotta a tíz legjobb sajt közül azt a top hármat, amit Gianninak és Mikinek is meg kellett kóstolnia. A gasztroszakértők elé tehéntejből készült, félkemény sajtok kerültek, akik azt a feladatot kapták, hogy eldöntsék, melyik ízlik nekik a legjobban. Azonban még mielőtt belevágtak volna a küldetésbe, Gundel Károly sajtbíra néhány hasznos tanáccsal is ellátta őket.
Először a külsejét érdemes megnézni a sajtnak: egészséges-e, tiszta-e, rendben van-e? Utána az illatát vizsgáljuk meg. Itt már nagyon klassz, izgalmas illatokat lehet felfedezni egy kézműves sajtnál, főleg, hogyha még nyerstejes is. Végül pedig a belső állagát ellenőrizzük a sajtnak
– magyarázta a sajtbíra, aki szerint Gianni és Miki nehéz feladatra vállalkozott. A szakértő ezt követően megmutatta, hogyan érdemes megtörni a terméket, hogy újabb illatokat lehessen felfedezni benne.
Érdemes úgy megrágni, hogy bevesszük a szánkba, és ugyanúgy, mint egy borbírálatnál, hogyha rászívunk egy kis levegőt, és az orrunkon kifújjuk, újabb illatokat érzünk
– zárta gondolatait Gundel Károly.
Gianni és Miki először bekötött szemmel illatolták meg a sajtokat, és aszerint pontozták őket egy ötös skálán. Ezt követően a tejtermékek állagát vették górcső alá, majd jöhetett az ízlelés, amiben volt egy kis csavar, mivel először orrcsipesszel kellett megkóstolniuk a finomságokat. Azonban az ízélmény nagy részét a garat felől felszálló illatanyagok adják, aminek következtében az orr kulcsszerepet játszik az ízérzékelésben, ezért a szakértők csak az orrcsipesz levétele után tudták érdemben értékelni a termékek zamatát. Végül, de nem utolsósorban pedig annak a sajtnak ítélhettek plusz 5 pontot, amely szerintük elérte azt a bizonyos wow-faktort.
A versenyből a Pilisi sajt került ki győztesként, ami a pomázi Breier Farm terméke, ahová a két szakértő el is látogatott, hogy testközelből láthassa, hogyan készül az aranyérmes sajt.
Az érlelési idő néhány hónaptól akár több évig is eltarthat. Minél tovább érlelik a sajtot, annál intenzívebb és karakteresebb lesz.
Ha érdekel a teljes videó, akkor itt megnézheted:
