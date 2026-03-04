Két gasztroguru a legjobb hazai sajt nyomában: ettől lesz igazán minőségi a termék – 2. rész

A sajtimádók táborát erősíted, azonban már veled is előfordult, hogy olyan terméket választottál, ami nagyon gyorsan megromlott? Gianni és Miki ezúttal arra vállalkozott a Mindmegette csapatával, hogy felfedik a tökéletes kézműves sajt titkát, hogy többé ne lőj mellé.

Ettől lesz igazán minőségi a kézműves sajt.

Ismerd meg hazánk legkiválóbb termékeit.

A szakértő elárulja, miről ismerheted fel a tökéletes kézműves sajtot.

A sajttesztből a pomázi Breier Farm terméke került ki győztesként.

Gasztronómiai kaland a magyar termékek világában: a tökéletes kézműves sajt titka

Szinte minden magyar hűtőjében ott lapul valamilyen sajt, legyen szó edamiról, goudáról, mozzarelláról vagy éppen trappistáról. Az alapélelmiszernek számító ínycsiklandó finomságot ugyanis felhasználhatjuk melegszendvicshez, pogácsához, pizzához, de készíthetünk belőle apró vendégváró falatkákat is. Azonban a megfelelő, minőségi sajt kiválasztása sokszor rendkívül nehéz. Következzen tehát Gianni és Miki nagy sajttesztje!

Ezek a tökéletes kézműves sajt jellemzői

A Mindmegette csapata már a teszt előtt kiválasztotta a tíz legjobb sajt közül azt a top hármat, amit Gianninak és Mikinek is meg kellett kóstolnia. A gasztroszakértők elé tehéntejből készült, félkemény sajtok kerültek, akik azt a feladatot kapták, hogy eldöntsék, melyik ízlik nekik a legjobban. Azonban még mielőtt belevágtak volna a küldetésbe, Gundel Károly sajtbíra néhány hasznos tanáccsal is ellátta őket.

Először a külsejét érdemes megnézni a sajtnak: egészséges-e, tiszta-e, rendben van-e? Utána az illatát vizsgáljuk meg. Itt már nagyon klassz, izgalmas illatokat lehet felfedezni egy kézműves sajtnál, főleg, hogyha még nyerstejes is. Végül pedig a belső állagát ellenőrizzük a sajtnak

– magyarázta a sajtbíra, aki szerint Gianni és Miki nehéz feladatra vállalkozott. A szakértő ezt követően megmutatta, hogyan érdemes megtörni a terméket, hogy újabb illatokat lehessen felfedezni benne.

Két gasztroguru a legjobb hazai sajt nyomában.

Érdemes úgy megrágni, hogy bevesszük a szánkba, és ugyanúgy, mint egy borbírálatnál, hogyha rászívunk egy kis levegőt, és az orrunkon kifújjuk, újabb illatokat érzünk

– zárta gondolatait Gundel Károly.