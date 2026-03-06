Így születik a tökéletes kézműves sajt – A gasztroguruk által díjazott mester árulta el a titkát

Ha te is a sajtimádók táborát erősíted, akkor biztosan kóstoltál már nagyszerű ízű és állagú, illetve kevésbé zamatos tejterméket is. Hiszen a bőség zavarában sokszor nehéz minőségi sajtra bukkanni, azonban Gianni és Miki a Mindmegette csapatával karöltve sikerrel járt, és el is látogatott Pomázra, hogy testközelből lássa, hogyan készül a híres, minőségi Pilisi kézműves sajt.

Gianni és Miki felfedte a Pilisi sajt titkát

Fotó: Youtube-Mindmegette

A Pilisi sajtot nagy odafigyeléssel készítik el.

A minőségi kézműves sajt hosszú folyamaton megy keresztül, mire az asztalra kerül.

Gianni elárulja, hogyan tárold és fogyaszd a sajtot.

A Pilisi kézműves sajt sokkal több, mint egy kézműves termék

A 2024-es World Cheese Awards-on a 9 hónapos Pilisi sajt aranyérmet nyert.

Az elsődleges célunk az volt, hogy olyan élelmiszereket állítsunk elő, amelyeket bátran a saját családunk asztalára tudunk tenni

– magyarázta ifj. Breier László, a Breier Farm tulajdonosa, aki a régi idők ízeit szerette volna újra a tányérra varázsolni. Ez pedig sikerült is, hiszen a gazdaság Pilisi sajtja nyerte el a gasztroguruk tetszését, amely a Pilis ízeinek és karakterének valódi megtestesítője. A sajtok alapját ugyanis a friss, adalékmentes szénatej adja.

Mi erjesztett takarmányt, silózott kukoricát, szárított réti szénát, valamint fűszénát etetünk a szarvasmarháinkkal, és ez biztosítja a tej, illetve a termékek magas minőségét

– magyarázta Tar Péter állattenyésztési vezető.

A minőségi kézműves sajt hosszú folyamaton megy keresztül, mire az asztalra kerül

Fotó: Youtube-Mindmegette

Így készül a Pilis sajt – a szakértő lépésről lépésre magyarázta el a folyamatot

Először elkészül a sajtalvadék, amit leengednek. Ha nagy darabok érkeznek, szét kell őket morzsolni, hogy egységesen kerüljenek bele a sajttésztába.

Ezt követően ráhelyezik a préslemezre, ahol átforgatják, hogy minden oldalát érje a meleg savó.

Majd jöhet az előpréselés, aminek az a célja, hogy még több nedvességet vonjanak ki a sajtból, és egy nagy tömbbé alakítsák.

Ezután kezdik csak el megformázni, amivel elérik a végleges formát, illetve szabályozzák a termék súlyát.

Végül a sajttömbök az érlelőkamrába kerülnek, ahol meg kell őket forgatni; ez ugyanis segít az egységes textúra kialakításában, az egységes érésben, illetve a benne maradt nedvesség eltávolításában.

A sajt 1350 liter tejből készül. A félkemény sajtnál 20-22 Celsius-foknak kell lennie a sajtműhelyben, hogy tudjanak dolgozni az enzimek.

Miért érlelik sokáig a sajtot?

Az itt készült sajtokat 9 hónapig érlelik.

Annak is köszönhető a hosszú érlelés, hogy sós oldatos vízzel vannak mosva a sajtok. Minél többször mossák át sajtot, annál rusztikusabb kérget kap idősebb korára

– magyarázta a tejüzem vezetője.