Így születik a tökéletes kézműves sajt – A gasztroguruk által díjazott mester árulta el a titkát

Ha te is a sajtimádók táborát erősíted, akkor biztosan kóstoltál már nagyszerű ízű és állagú, illetve kevésbé zamatos tejterméket is. Hiszen a bőség zavarában sokszor nehéz minőségi sajtra bukkanni, azonban Gianni és Miki a Mindmegette csapatával karöltve sikerrel járt, és el is látogatott Pomázra, hogy testközelből lássa, hogyan készül a híres, minőségi Pilisi kézműves sajt.
A 2024-es World Cheese Awards-on a 9 hónapos Pilisi sajt aranyérmet nyert.
Az elsődleges célunk az volt, hogy olyan élelmiszereket állítsunk elő, amelyeket bátran a saját családunk asztalára tudunk tenni
– magyarázta ifj. Breier László, a Breier Farm tulajdonosa, aki a régi idők ízeit szerette volna újra a tányérra varázsolni. Ez pedig sikerült is, hiszen a gazdaság Pilisi sajtja nyerte el a gasztroguruk tetszését, amely a Pilis ízeinek és karakterének valódi megtestesítője. A sajtok alapját ugyanis a friss, adalékmentes szénatej adja.
Mi erjesztett takarmányt, silózott kukoricát, szárított réti szénát, valamint fűszénát etetünk a szarvasmarháinkkal, és ez biztosítja a tej, illetve a termékek magas minőségét
– magyarázta Tar Péter állattenyésztési vezető.
A sajt 1350 liter tejből készül. A félkemény sajtnál 20-22 Celsius-foknak kell lennie a sajtműhelyben, hogy tudjanak dolgozni az enzimek.
Az itt készült sajtokat 9 hónapig érlelik.
Annak is köszönhető a hosszú érlelés, hogy sós oldatos vízzel vannak mosva a sajtok. Minél többször mossák át sajtot, annál rusztikusabb kérget kap idősebb korára
– magyarázta a tejüzem vezetője.
Gianni a sajtkészítés mellett a sajt tárolásának és fogyasztásának titkait is felfedte.
Ebben a videóban megtekintheted, hogyan készül a kézműves sajt a Breier Farm gazdaságában:
