Kézműves sajt szépen tálalva.

Így születik a tökéletes kézműves sajt – A gasztroguruk által díjazott mester árulta el a titkát

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 10:25
Kíváncsi vagy, hogyan készülnek a legkiválóbb hazai termékek? Gianni és Miki három ínycsiklandó kézműves sajtot kóstolt meg, hogy kiválasszák közülük a győztest, majd el is látogattak a pomázi Breier Farm gazdaságába. Céljuk pedig az volt, hogy felfedjék az ínycsiklandó Pilisi sajt titkát.
Ha te is a sajtimádók táborát erősíted, akkor biztosan kóstoltál már nagyszerű ízű és állagú, illetve kevésbé zamatos tejterméket is. Hiszen a bőség zavarában sokszor nehéz minőségi sajtra bukkanni, azonban Gianni és Miki a Mindmegette csapatával karöltve sikerrel járt, és el is látogatott Pomázra, hogy testközelből lássa, hogyan készül a híres, minőségi Pilisi kézműves sajt.

Gianni a sajtüzemben egy kézműves sajttal a kezében.
Gianni és Miki felfedte a Pilisi sajt titkát
Fotó: Youtube-Mindmegette
  • A Pilisi sajtot nagy odafigyeléssel készítik el.
  • A minőségi kézműves sajt hosszú folyamaton megy keresztül, mire az asztalra kerül.
  • Gianni elárulja, hogyan tárold és fogyaszd a sajtot.

A Pilisi kézműves sajt sokkal több, mint egy kézműves termék

A 2024-es World Cheese Awards-on a 9 hónapos Pilisi sajt aranyérmet nyert.

Az elsődleges célunk az volt, hogy olyan élelmiszereket állítsunk elő, amelyeket bátran a saját családunk asztalára tudunk tenni

 – magyarázta ifj. Breier László, a Breier Farm tulajdonosa, aki a régi idők ízeit szerette volna újra a tányérra varázsolni. Ez pedig sikerült is, hiszen a gazdaság Pilisi sajtja nyerte el a gasztroguruk tetszését, amely a Pilis ízeinek és karakterének valódi megtestesítője. A sajtok alapját ugyanis a friss, adalékmentes szénatej adja.

Mi erjesztett takarmányt, silózott kukoricát, szárított réti szénát, valamint fűszénát etetünk a szarvasmarháinkkal, és ez biztosítja a tej, illetve a termékek magas minőségét

 – magyarázta Tar Péter állattenyésztési vezető.

Gianni dolgozik a sajtüzemben, ahol a Pilis kézműves sajt készül
A minőségi kézműves sajt hosszú folyamaton megy keresztül, mire az asztalra kerül
Fotó: Youtube-Mindmegette

Így készül a Pilis sajt – a szakértő lépésről lépésre magyarázta el a folyamatot

  1. Először elkészül a sajtalvadék, amit leengednek. Ha nagy darabok érkeznek, szét kell őket morzsolni, hogy egységesen kerüljenek bele a sajttésztába.
     
  2. Ezt követően ráhelyezik a préslemezre, ahol átforgatják, hogy minden oldalát érje a meleg savó.
     
  3. Majd jöhet az előpréselés, aminek az a célja, hogy még több nedvességet vonjanak ki a sajtból, és egy nagy tömbbé alakítsák.
     
  4. Ezután kezdik csak el megformázni, amivel elérik a végleges formát, illetve szabályozzák a termék súlyát.
     
  5. Végül a sajttömbök az érlelőkamrába kerülnek, ahol meg kell őket forgatni; ez ugyanis segít az egységes textúra kialakításában, az egységes érésben, illetve a benne maradt nedvesség eltávolításában.

A sajt 1350 liter tejből készül. A félkemény sajtnál 20-22 Celsius-foknak kell lennie a sajtműhelyben, hogy tudjanak dolgozni az enzimek.

Miért érlelik sokáig a sajtot?

Az itt készült sajtokat 9 hónapig érlelik.

Annak is köszönhető a hosszú érlelés, hogy sós oldatos vízzel vannak mosva a sajtok. Minél többször mossák át sajtot, annál rusztikusabb kérget kap idősebb korára

 – magyarázta a tejüzem vezetője.

Gianni szerint így tárold és fogyaszd a sajtot

Gianni a sajtkészítés mellett a sajt tárolásának és fogyasztásának titkait is felfedte.

  • Tartsd a sajtot a hűtő külső részében.
  • Szobahőmérsékleten fogyaszd, azaz hagyd állni még fél órát, miután kivetted a hűtőből.
  • Ha egy picit penészesedik, nyugodtan vágd le róla a penészes részt, ne dobd a sajtot a kukába.

Ebben a videóban megtekintheted, hogyan készül a kézműves sajt a Breier Farm gazdaságában:

