A gasztroguruk elárulták: ez a hazai chiliszósz lett a nagy kedvenc – 4. rész

Ha azoknak a táborát erősíted, akik szeretik a csípős, esetleg erős ételeket, hidd el, nem vagy egyedül. A magyar konyha ugyanis előszeretettel használ csípős ízeket, amelyek a hazai gasztronómia szerves részét képezik. Ezért nem véletlen, hogy Gianni és Miki a Mindmegette csapatával arra vállalkozott, hogy megtalálja a legjobb magyar kézműves chiliszószt.

Gianni és Miki hazai kézműves chiliszószokat kóstolt.

Ismerd meg hazánk egyik legkiválóbb chiliszószát.

A chilitesztből a Sárréti ChiliFarm terméke került ki győztesként.

Kovács Lázár elárulta, miről lehet felismerni a jó minőségű chiliszószt.

A magyar konyha elengedhetetlen része a chiliszósz

Szinte nincs olyan magyar, akinek ne lapulna a konyhájában bors, nyers, erős paprika vagy egy kis chiliszósz, amivel különlegesebbé és pikánsabbá varázsolhatja az ételeket, gondoljunk akár egy gulyáslevesre, egy marhapörköltre vagy egy húslevesre. Azonban a megfelelő, minőségi termék kiválasztása nagyon fontos és sokszor nehéz. Ezért következzen Gianni és Miki chiliszósztesztje!

A chilipaprika őshazája Közép- és Dél-Amerika, ahol már több mint 6000 évvel ezelőtt termesztették.

Gasztrotúra a hazai kézműves termékek világában: íme a tökéletes kézműves chiliszósz jellemzői

A Mindmegette csapata már a kóstoló előtt kiválasztotta a tíz legjobb chiliszósz közül azt a hármat, ami végül a gasztroguruk elé került. Azonban még mielőtt elkezdődött volna a vakteszt, Kovács Lázár séf néhány hasznos tanáccsal is ellátta Giannit és Mikit.

Elsőként azt vegyétek figyelembe, milyen maga a szósz kinézete, színe, állaga, illetve az illata. Ezt egy egyszerű kanál segítségével meg tudjátok tenni. Ha feltapad a kanál alsó részére, és ott marad, az azt jelenti, hogy a szósz tele van fűszerrel, paprikával és ízzel

– magyarázta Kovács Lázár.

A második ugye az illat. Az illatnak egyből meg kell ragadnia, melynek során a paprikának ezt az édeskés, savas ízét illatban is érezhetitek majd

– folytatta a szakértő, aki szerint érdemes mindezt becsukott szemmel megtenni.

Kovács Lázár végül a kóstolásra tért ki, és kiemelte, hogy először érdemes egy leheletnyi chilipaprikát a nyelv hegyére tenni, amiből már érezhetőnek kell lennie a különböző aromáknak, fűszereknek és ízeknek, majd csak ezután ajánlott teljes egészében megízlelni a szószt.

Itt figyeljetek arra, hogy mennyire savas, mennyire gyümölcsös, mennyire esetleg édeskés, mennyire fűszeres. Ugyanis ezek a jegyek adhatják a chili értékeit

– magyarázta Kovács Lázár.

A csípősség azonnali enyhítésére a legjobb a zsíros tej, a joghurt vagy a tejföl.

A nagy chiliteszt: ez a kézműves chiliszósz kaparintotta meg az első helyet

Gianni és Miki először bekötött szemmel kóstolták meg a chiliszószokat, és aszerint pontozták őket egy ötös skálán. Ezt követően a termékek állagát vették górcső alá, melynek során mindhárom chiliszósz 5-5 pontot kapott. Végül, de nem utolsósorban pedig annak a chiliszósznak ítélhettek plusz 5 pontot, amely szerintük elérte azt a bizonyos meglepetésfaktort.