BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Írisz, Irén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Gianni és Miki hazai chiliszószokat kóstol.

A gasztroguruk elárulták: ez a hazai chiliszósz lett a nagy kedvenc – 4. rész

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 11:13
hazai termékchiliszószchilitippGianni Annoni
Gianni Annoni és Lizsicsár Miklós a gasztrokaland újabb állomásához érkezett, melynek során igazán perzselő ízek kerültek terítékre. A két barát ugyanis hazai kézműves chiliszószokat kóstolt, hogy kiderítse, melyik üveg rejti a legkülönlegesebb ízeket és a legperzselőbb élményt. Vajon melyik termék nyeri el a tetszésüket? Most kiderül!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Ha azoknak a táborát erősíted, akik szeretik a csípős, esetleg erős ételeket, hidd el, nem vagy egyedül. A magyar konyha ugyanis előszeretettel használ csípős ízeket, amelyek a hazai gasztronómia szerves részét képezik. Ezért nem véletlen, hogy Gianni és Miki a Mindmegette csapatával arra vállalkozott, hogy megtalálja a legjobb magyar kézműves chiliszószt.

A gasztroguruk több hazai chiliszószt is kipróbálnak.
Gianni és Miki hazai kézműves chiliszószokat kóstolt.
Fotó:  YouTube
  • Ismerd meg hazánk egyik legkiválóbb chiliszószát.
  • A chilitesztből a Sárréti ChiliFarm terméke került ki győztesként.
  • Kovács Lázár elárulta, miről lehet felismerni a jó minőségű chiliszószt.

A magyar konyha elengedhetetlen része a chiliszósz

Szinte nincs olyan magyar, akinek ne lapulna a konyhájában bors, nyers, erős paprika vagy egy kis chiliszósz, amivel különlegesebbé és pikánsabbá varázsolhatja az ételeket, gondoljunk akár egy gulyáslevesre, egy marhapörköltre vagy egy húslevesre. Azonban a megfelelő, minőségi termék kiválasztása nagyon fontos és sokszor nehéz. Ezért következzen Gianni és Miki chiliszósztesztje!

A chilipaprika őshazája Közép- és Dél-Amerika, ahol már több mint 6000 évvel ezelőtt termesztették.

Gasztrotúra a hazai kézműves termékek világában: íme a tökéletes kézműves chiliszósz jellemzői

A Mindmegette csapata már a kóstoló előtt kiválasztotta a tíz legjobb chiliszósz közül azt a hármat, ami végül a gasztroguruk elé került. Azonban még mielőtt elkezdődött volna a vakteszt, Kovács Lázár séf néhány hasznos tanáccsal is ellátta Giannit és Mikit.

Elsőként azt vegyétek figyelembe, milyen maga a szósz kinézete, színe, állaga, illetve az illata. Ezt egy egyszerű kanál segítségével meg tudjátok tenni. Ha feltapad a kanál alsó részére, és ott marad, az azt jelenti, hogy a szósz tele van fűszerrel, paprikával és ízzel

– magyarázta Kovács Lázár.

Chliszószteszt a Mindmegette videójában.
A chilitesztből a Sárréti ChiliFarm terméke került ki győztesként.
Fotó:  YouTube

A második ugye az illat. Az illatnak egyből meg kell ragadnia, melynek során a paprikának ezt az édeskés, savas ízét illatban is érezhetitek majd

– folytatta a szakértő, aki szerint érdemes mindezt becsukott szemmel megtenni.

Kovács Lázár végül a kóstolásra tért ki, és kiemelte, hogy először érdemes egy leheletnyi chilipaprikát a nyelv hegyére tenni, amiből már érezhetőnek kell lennie a különböző aromáknak, fűszereknek és ízeknek, majd csak ezután ajánlott teljes egészében megízlelni a szószt.

Itt figyeljetek arra, hogy mennyire savas, mennyire gyümölcsös, mennyire esetleg édeskés, mennyire fűszeres. Ugyanis ezek a jegyek adhatják a chili értékeit

– magyarázta Kovács Lázár.

A csípősség azonnali enyhítésére a legjobb a zsíros tej, a joghurt vagy a tejföl.

A nagy chiliteszt: ez a kézműves chiliszósz kaparintotta meg az első helyet

Gianni és Miki először bekötött szemmel kóstolták meg a chiliszószokat, és aszerint pontozták őket egy ötös skálán. Ezt követően a termékek állagát vették górcső alá, melynek során mindhárom chiliszósz 5-5 pontot kapott. Végül, de nem utolsósorban pedig annak a chiliszósznak ítélhettek plusz 5 pontot, amely szerintük elérte azt a bizonyos meglepetésfaktort.

A versenyből a Sárréti ChiliFarm terméke került ki győztesként, ahová a két gasztroguru el is látogatott, hogy testközelből láthassa, hogyan készül az aranyérmes chiliszósz.

A chili kóstolásakor nagyon fontos a mértékletesség.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu