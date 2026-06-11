Kitálalt a médium: ezt a két dolgot bánják legjobban a halottak

Jill M. Jackson egy interjúban mesélt különleges képességéről. Mint mondta, először gyerekként figyelt fel rá, hogy olyan furcsa árnyalakokat lát, amelyeket mások nem, idővel pedig képessé vált a a szellemek hangját is meghallani. Elmondása szerint a túlvilág nem egy felhők feletti, távoli hely, hanem egy magasabb dimenzió, amely alig néhány centire van a mi valóságunktól.

A médium a szellemeket árnyalakokként látja. Illusztráció: simona pilolla 2 / Shutterstock

Nem olyan a szellemvilág, mint azt hisszük

Jill M. Jackson médium szerint Hollywood gyakorlatilag mindent rosszul mutat be a filmekben. Amikor a lelkek visszatekintenek az életükre, sok bennük a megbánás, ám sokkal inkább olyan kézzelfogható, hétköznapi mulasztások nyomják a szívüket, amelyeket mi magunk is elkövetünk szinte minden egyes nap, miközben a mókuskerékben teperünk a szebb jövőért. Két dolog van, amiben szinte minden szellem egyetért.

Két dolog, amit az emberek megbánnak a haláluk után

1. Túl sok komolyság

Az első számú dolog, amit a túlvilágra kerültek utólag megbánnak, hogy nem játszottak eleget. Jill M. Jackson szerint a szellemek visszatérő üzenete, hogy az embereknek sokkal többet kellene lazítaniuk és szórakozniuk, amíg lehetőségük van rá.

Amikor a haláluk után szembesülnek az életük mérlegével, szinte sokkolja őket a felismerés, hogy mennyire feleslegesen vették véresen komolyan a mindennapokat. Nem azt hajtogatják, hogy több pénzt kellett volna keresniük vagy még többet túlórázniuk az irodában. Egyszerűen csak bánják a kihagyott lehetőségeket, amikor nevethettek, bolondozhattak vagy önfeledten élvezhették volna az élet apró örömeit

– mondta a médium.

2. Dogmák követése

A második ok, amit nagyon meg szoktak bánni a szellemek, már egy fokkal spirituálisabb és mélyebb témát boncolgat, és valószínűleg sokaknál kiveri a biztosítékot.

Rengeteg szellem fejezi ki utólagos bánatát amiatt, hogy földi életében túlságosan mereven, dogmatikusan gyakorolta a vallását, és hagyta, hogy a hit elvakítsa, pedig ennek elkerülésével közelebbi kapcsolatot ápolhatott volna a Teremtővel.

A médium elárulta, hogy a túloldalon a lelkek ráébrednek: a felsőbb tudatossággal való kapcsolatnak nem szabad a kontrollról, a megosztottságról vagy a félelemről szólnia.

Sokan már bánják, hogy a vallás nevében elítéltek másokat ahelyett, hogy a vallás üzenetének lényegét – a szeretetet és az elfogadást – tették volna magukévá. Az elhunytak azt próbálják üzenni a szeretteiknek, hogy lépjenek túl a félelem-alapú dinamikákon.

A szellemek sem egyformák

Jill M. Jackson megemlítette, hogy egy szeánszon egy nagypapa szelleme makacsul hallgatott, mire az unokája felnevetett, mondván, az öregből életében is harapófogóval kellett kihúzni a szót. Akár hiszünk az ilyesmiben, akár nem, a lecke örök: inkább játsszunk többet, és ítélkezzünk kevesebbet.