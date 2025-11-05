Döbbenetes vallomás tett a népszerű tévés: "Én mindig látom a szellemeket"

Sokkoló kijelentést tett a Celeb vagyok, ments ki innen sztárja, Nicola McLean. A népszerű reality-s ugyanis közölte, mindenhol, állandóan szellemeket lát. Közölte továbbá, hogy paranormális látomásai már olyan szinte jutottak, hogy őrületbe kergeti vele futballista férjét. A 44 éves közszereplő és egykori glamourmodell elmondása szerint már évek óta tapasztal természetfeletti jelenségeket és rendszeresen titokzatos alakokat lát otthonában.
Nicola először furcsa árnyékokat és megmagyarázhatatlan mozgásokat vett észre, ám ezt senki nem hitte el neki. Egyszer azonban a fia is megijedt ugyanattól a kísérteties jelenéstől.
Én mindig látom a szellemeket. Ez az őszinte igazság. Mindig látom őket. De a férjem azt hiszi, megőrültem. Azt mondja, ez csak egy árnyék, mire én mindig megkérdezem tőle, hogy szerinte mégis minek az árnyéka. A minap a fiam is látott egyet a fürdőszobában. Leszaladt a lépcsőn, és csak ennyit mondott: "Anya!". Erre én: "Mondtam, hogy vannak szellemek ebben a házban!"
– mesélte a televíziós személyiség, aki valóságshow szereplései során soha nem találkozott ilyen "lényekkel", csak otthon.
Bár Nicola számos valóságshow-ban szerepelt, és gyakran feszült helyzetekbe került, azt mondja, forgatás közben soha nem találkozott szellemekkel, bár néhány pillanatot kísértetiesnek érzett, írja a DailyStar.
A tévéstúdiókban soha nem láttam semmit. Bár a Big Brotherben néha azt hinnéd, hogy igen, mert az üvegfal mögött mindig vannak emberek.
