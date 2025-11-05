Döbbenetes vallomás tett a népszerű tévés: "Én mindig látom a szellemeket"

Sokkoló kijelentést tett a Celeb vagyok, ments ki innen sztárja, Nicola McLean. A népszerű reality-s ugyanis közölte, mindenhol, állandóan szellemeket lát. Közölte továbbá, hogy paranormális látomásai már olyan szinte jutottak, hogy őrületbe kergeti vele futballista férjét. A 44 éves közszereplő és egykori glamourmodell elmondása szerint már évek óta tapasztal természetfeletti jelenségeket és rendszeresen titokzatos alakokat lát otthonában.

Állandóan szellemeket lát otthonában. Fotó: Pexels

Állandóan szellemeket lát otthonában, így kezdődött

Nicola először furcsa árnyékokat és megmagyarázhatatlan mozgásokat vett észre, ám ezt senki nem hitte el neki. Egyszer azonban a fia is megijedt ugyanattól a kísérteties jelenéstől.

Én mindig látom a szellemeket. Ez az őszinte igazság. Mindig látom őket. De a férjem azt hiszi, megőrültem. Azt mondja, ez csak egy árnyék, mire én mindig megkérdezem tőle, hogy szerinte mégis minek az árnyéka. A minap a fiam is látott egyet a fürdőszobában. Leszaladt a lépcsőn, és csak ennyit mondott: "Anya!". Erre én: "Mondtam, hogy vannak szellemek ebben a házban!"

– mesélte a televíziós személyiség, aki valóságshow szereplései során soha nem találkozott ilyen "lényekkel", csak otthon.

Bár Nicola számos valóságshow-ban szerepelt, és gyakran feszült helyzetekbe került, azt mondja, forgatás közben soha nem találkozott szellemekkel, bár néhány pillanatot kísértetiesnek érzett, írja a DailyStar.