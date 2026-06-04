Sikátorban mészárol egy topmodell szelleme: ha ezt mondod neki, kettévág

Egy hátborzongató szellem legendája miatt nyáron senki sincs biztonságban: egy néhai japán topmodell kísértete vadászik a férfiakra.

A maszkos szellem sikátorokban csap le, és mielőtt öl, játszadozik a pasikkal.

Szerencsére könnyen lefegyverezhető, mert imádja az édességet.

A nyár egyik legkegyetlenebb gonosz szelleme játszik kaszást az üres sikátorokban. A nő a japán legenda szerint csodálatosan nézett ki, igazi topmodell volt. Amióta szellem, csapdába csalja, majd módszeresen megkínozza és magával ragadja a magányos férfiakat.

Egy volt japán topmodell szelleme sikátorokban szedi gyanútlan áldozatait. Illusztráció: kittirat roekburi / shutterstock

Miért vadászik a pasikra a topmodell szellem?

A gyönyörű asszonyt, Kucsiszake-onnát évszázadokkal ezelőtt szabadította rá az emberiségre a túlvilág, miután borzalmas módon végzett vele féltékeny szamuráj férje. A férfi azzal vádolta őt, hogy más férfiak csapják neki a szelet. Megvakította a düh, és büntetésként egy hatalmas ollóval megcsúfította. Fültől fülig felvágta a nő száját, hogy elvegye tőle a legfőbb fegyverét – a szépségét. Miközben Kucsiszake-onna a földön fekve haldoklott a szájából ömlő vértől, a férfi gúnyosan azt kérdezte:

Most is szépnek talál majd bárki?

A legenda szerint a nő bosszúvágya démoni kísértetté, úgynevezett Onryō-vá változtatta őt, majd túlvilági szövetséget kötött az ott lévő lelkekkel: gyilkos szellemként bóklászhat, hogy véres bosszút álljon a gyanútlan élőkön. Magányosan sétáló, szép férfiakat pécéz ki magának, akiket mindig egy kérdéssel állít meg az eldugott sikátorokban:

Szép vagyok?

Ha a kérdésre bárki nemet mond, a lény előránt egy hatalmas ollót, és hidegvérrel megöli áldozatát. Amennyiben valaki igennel felel, a kísértet a maszkját levéve megmutatja véres, felszabdalt arcát és ismét megkérdezi: „Most is szép vagyok?”. Nemleges válasz esetén szinte azonnal kettévágja a másikat, míg ha az igennel felel a kérdésre, „csak” a száját hasítja fel.

Egy apró trükk életet menthet

A legenda szerint van kiút a felvágott szájú nő ollói közül, de résen kell lenni. Az egyik lehetséges mód, hogy az eldöntendő kérdésre nem igennel vagy nemmel kell felelni, ha kifejtett formában, olyasmiket mondva, minthogy „te egy átlagos ember vagy”. Ebben az esetben a szellem állítólag összezavarodik és eltűnik. Ha ez mégsem válna be, a legenda szerint Kucsiszake-onna kemény cukorkával vagy gyümölccsel lefegyverezhető, életében ugyanis imádta az édességet.